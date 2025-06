Kontroverzie okolo OH 2024 nekončia. Pred súdom sa ocitla krajne pravicová skupina

PARÍŽ. Vlaňajšie olympijské hry ešte ani zďaleka neupadli do zabudnutia. V Paríži sa totiž začal proces s trinástimi členmi krajne pravicovej skupiny Les Natifs, ktorí čelia obvineniam z verejného podnecovania nenávisti alebo násilia na základe etnicity, národnosti, rasy či náboženstva.

Skupina v marci 2024 rozvinula transparent s nápisom „No way, Aya, this is Paris, not the Bamako market“ na protest proti vystúpeniu speváčky Aya Nakamuraovej na otváracom ceremoniáli olympijských hier.