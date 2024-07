Alcaraza čaká krutý zápasový program. Hrať s Rafom je však ľahké, vraví

PARÍŽ, BRATISLAVA. Ak by ste hľadali dvojicu Carlos Alcaraz a Rafael Nadal v utorok pred ich zápasom štvorhry, bolo by ste asi prekvapení.

Potom španielska dvojica nastúpila proti Holanďanom Tallonovi Griekspoorovi s Wesleym Koolhofom. A po napínavom priebehu postúpili do štvrťfinále . Vyhrali 6:4, 6:7 (2), 10:2.

Hrať s Rafom je ľahké, vraví Alcaraz

„Podali sme celkom dobrý výkon. Myslím, že to bolo lepšie ako v prvom kole. Škoda, že sme nevyužili naše šance v druhom sete. Ušetrilo by nám to dosť nervov v závere,“ hovoril Rafael Nadal. „Vo štvorhre sa však môže stať čokoľvek. Našťastie sme v supertajbrejk zvládli veľmi dobre.“

Obaja majú spolu 26 grandslamových titulov. Takáto dvojica vo štvorhre je niečo unikátne. A obaja si spoločné zápasy pochvaľujú.

„Hrať s Rafom je výnimočné aj krásne. Navyše je to aj ľahké. Snažím sa od neho na kurte niečo naučiť a pochytiť,“ hovoril Alcaraz.