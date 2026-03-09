Ako sa z Turecka vykúpil, je záhada. Eso Slovana má najlepšie čísla v dejinách

Posledné dva zápasy? Štyri góly a dve asistencie. Body si rozdelil rovnomerne – dva góly strelil proti Trnave a ďalšie dva naposledy v sobotu na pôde Michaloviec.
Andraž Šporar opäť pripomína, prečo bol pre Slovan Bratislava kedysi fenoménom. A prečo ním môže byť znovu.
„Ukázal, že je pre nás zlatý, gólový hráč, teším sa z neho a verím, že sa takto bude presadzovať pravidelne,“ chválil ho tréner Vladimír Weiss.
Ako keby bol stvorený práve pre Slovan. Nikde inde tak nežiaril, ani sa tomu nepriblížil. Teraz je späť na adrese, kde už lámal rekordy – osobné, klubové, ligové, gólové, finančné aj platové.
Šporar sa vrátil do Slovana v lete 2025. Predtým pôsobil v tureckom Alanyaspore, kde sa mal dohodnúť na predčasnom ukončení zmluvy, ktorá mala pôvodne platiť až do leta 2027. Koľko stálo jeho vykúpenie spod kontraktu, stále nie je známe.
Deväť zápasov, deväť gólov
„Nie je to päťkorunový hráč, ale odvádza dobrú robotu. Potvrdil, na čo sem prišiel. Je to strelec,“ opisoval Weiss.
V deviatich zápasoch strelil deväť gólov a na ďalších päť prihral. Na akom čísle by bol, keby odohral všetky zápasy? Je reálne, že by sa už blížil k hranici dvadsiatich gólov.
„Chcem dať gól v každom zápase. Michalovce, Trnava či Žilina. Nepozerám sa na to, proti komu hráme, ani na meno klubu. Jediné, čo ma zaujíma, je hrať dobre, dávať góly a urobiť dobré veci pre Slovan,“ vravel útočník.
V tabuľke strelcov sa šplhá čoraz vyššie. Už je na štvrtom mieste a na lídra Michala Faška stráca iba štyri góly.
Keď sa ho novinári v sobotu v Michalovciach spýtali, či si trúfa získať trofej pre najlepšieho strelca, reagoval opatrnejšie.
Nepýtajte sa ma na to
„Neviem. Vždy, keď sa ma na to spýtate, tak sa zraním. Nepýtajte sa ma na to, prosím. Jediné, čo chcem, je byť zdravý. Potom uvidíme, čo bude,“ dodal tridsaťdvaročný Šporar.
Práve zdravie ho v tejto sezóne pribrzdilo. Pre zranenie chýbal od konca novembra až do 22. februára a vynechal sedem ligových zápasov.
VIDEO: Hetrik Andraža Šporara na Tehelnom poli
Ak by sme to počítali hokejovo, je druhým najproduktívnejším hráčom súťaže. Na konte má už 14 bodov. Iba Faško ich má viac – dvadsať.
Šporar má v Niké lige nevídanú bilanciu: 62 zápasov a 53 gólov. V ére samostatnosti ide o unikát. Päťdesiat gólov nikto nestihol streliť za taký nízky počet ligových zápasov.
Po návrate do Slovana koncom augusta 2025 si najskôr zvykal. V prvých štyroch zápasoch neskóroval a následne ho pribrzdilo zranenie.
Parádna ligová bilancia
Tréner Vladimír Weiss však zdôrazňoval, že jeho prístup je príkladný.
"Som veľmi spokojný, ako pristupuje k povinnostiam. Vidím, kto je na štadióne ráno prvý a kto ako prvý odchádza, a on ide príkladom," tvrdil tréner Slovana.
„Je to hráč, na ktorého musíte robiť, ale potom dokáže rozhodovať takéto zápasy takýmito gólmi. Je to o kvalite, s tým sa musíte narodiť, nedá sa naučiť,“ opisoval ho Weiss.
Celkovo strelil v ligách šiestich krajín už 135 gólov – vo Švajčiarsku, Portugalsku, Slovinsku, Turecku, Grécku a na Slovensku.
Prestupová bomba z roku 2018
Vráťme sa do minulosti. Bol január 2018 a Slovan predstavil novú posilu. Na svojej internetovej stránke informoval o prestupovej bombe, ktorá nemala na Slovensku obdobu.
„Hráč takýchto parametrov prichádza na Slovensko prvýkrát v histórii,“ tešil sa z prestupu šéf Slovana Ivan Kmotrík mladší.
Slovan v tom čase ešte hrával v schátranej aréne na Pasienkoch. Slovinec mal 23 rokov a prvého pol roka sa hľadal.
Od leta 2018 však spustil nevídanú kanonádu. Za rok a pol nastrieľal 54 súťažných gólov.
Bol aj prvým hráčom, ktorý skóroval na novom Tehelnom poli v súťažnom zápase. V marci 2019 Slovan zdolal Trnavu 2:0 a Šporar dal oba góly.
Rekordér, dvakrát prvý
Rýchlo sa naučil po slovensky. Z jeho úst nebolo počuť tradičné frázy, často vtipkoval. Andraž Šporar pôsobil sebavedome, často chodil s hlavou hore.
Mohol si to dovoliť – na Tehelnom poli dával gól takmer v každom zápase.
V sezóne 2018/19 ich strelil až dvadsaťdeväť a vyrovnal rekord Róberta Semeníka z roku 1996.
Trofej pre najlepšieho kanoniera obhájil aj v nasledujúcej sezóne 2019/2020, keď strelil dvanásť gólov – pritom odohral iba jesennú časť, teda polovicu súťaže.
V kalendárnom roku 2019 strelil celkovo 36 súťažných gólov. Z toho päť pridal v skupinovej fáze Európskej ligy, čím ukázal, že sa dokáže presadiť aj na medzinárodnej scéne.
„Je to najlepší rok v mojej kariére. Musím to však dokázať aj v lepšej lige,“ priznal Šporar.
Veľké očakávania
Špekulovalo sa, že mal vtedy najvyšší plat v dejinách slovenskej ligy. Hovorilo sa o sume 60-tisíc eur mesačne, po navýšení dokonca o 80-tisíc.
Keď v januári 2020 prestúpil do Sportingu Lisabon, padol ďalší rekord slovenskej ligy. Portugalčania zaplatili Slovanu približne sedem miliónov eur.
Bývalý tréner Senice Frederico Ricardo vtedy tvrdil, že keby hral Šporar vo Švajčiarsku, stál by trikrát viac.
Šporar mal vtedy dvadsaťšesť rokov, teda ideálny futbalový vek. Slovanu Bratislava sa podaril obchod, aký dovtedy nezažil.
Za jedného hráča získal sumu, ktorú predtým nedostal dohromady za viac ako desať rokov a za desiatky futbalistov.
Kariéra po odchode zo Slovana
Predstavitelia Slovana aj Sportingu verili, že sa Slovinec o pár rokov posunie ešte do väčšieho klubu a prinesie ďalší veľký prestup.
Takmer v rovnakom čase totiž Manchester United vykúpil zo Sportingu Bruna Fernandesa za približne 65 miliónov eur. Za posledných desať rokov predal lisabonský klub až pätnásť hráčov za viac ako dvadsať miliónov.
Šporar mal ísť podobnou cestou. Slovanu sa podarilo vopred vyjednať aj bonusy. V prípade ďalšieho prestupu mal klub zinkasovať desať percent z prestupovej sumy. Ak by napríklad slovinský útočník prestúpil zo Sportingu za dvadsať miliónov, Slovanu by prišli na účet ďalšie dva milióny eur.
Šporar však v Sportingu nenaplnil očakávania. Nastúpil v 38 zápasoch, v ktorých strelil 11 gólov a pridal 4 asistencie.
Vrátiť sa mohol už skôr
Pol roka strávil na hosťovaní v Sportingu Braga (21 zápasov a tri góly) a jednu sezónu hosťoval v Middlesbrough FC (37 zápasov a osem gólov), ktorý pôsobil v anglickej The Championship.
Pred sezónou 2022/23 prestúpil zo Sportingu do Panathinaikosu Atény za 3,5 milióna eur, teda za približne polovičnú cenu.
Keďže Slovan mal nárok na desať percent z prestupu, získal ďalších 350-tisíc eur.
Počas dvoch sezón v Grécku odohral 89 zápasov a strelil 28 gólov. Posledný polrok však prišiel o miesto v základnej zostave a trápili ho aj zranenia.
Podpísal na tri roky
Pred minulou sezónou sa oňho zaujímal aj Slovan, napokon však zamieril do Turecka za výkupné 750-tisíc eur.
V minulej sezóne odohral v drese Alanyasporu iba 11 zápasov a strelil tri góly. Na začiatku tohto ročníka stihol v tureckej lige odohrať dva zápasy, oba v základnej zostave.
V lete 2025 podpísal so Slovanom trojročnú zmluvu.
A dnes opäť robí to, čo mu ide najlepšie.
Dáva góly. Veľa gólov.
Tabuľky Niké ligy
Skupina o titul:
Skupina o udržanie sa: