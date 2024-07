Mikropohyb rozhodol o konci v kvalifikácii. Čo k tomu dodať? povzdychol si Jány

PARÍŽ. Slovenský reprezentant Patrik Jány tvrdí, že o jeho stopke do finále v ľubovoľnej malokalibrovke na 3x20 len rozhodli milisekundy. Dvadsaťsedemročný strelec obsadil na olympijských hrách vo Francúzsku v stredajšej kvalifikácii v Chateauroux 10. miesto s nástrelom 589 bodov, pričom na prvú osmičku mu chýbali dva body. O účasť medzi elitou ho obral posledný výstrel.

Týmto výstrelom trafil iba za osem bodov. "Posledná rana, čo k tomu dodať?," povzdychol si Jány po pretekoch. Program a výsledky - Letná olympiáda Paríž 2024

Po prvej položke v pokľaku figuroval okolo 30. miesta, no postupne sa šplhal hore. V ležke si polepšil a v stoji mieril do finále. No zastavil ho posledný pokus, v ktorom potreboval trafiť desiatku.

"Nezačal som úplne slávne ten kľačák, bol som, bol som dosť pozadu, v ležáku som nevidel žiadnu chybu, ale aj tak mi tam padla jedna rana za 9,9. Čiže to ma dosť mrzelo a v tom stoji, tam som nechcel nechať nič náhodu. Naozaj som bojoval od rany po ranu, skoro každá ma stála asi rok života. Ku koncu som sa už cítil unavený, ale myslel som si, že to tam mám, že to zvládnem. Rozhodovali úplne milisekundy. V tom poslednom výstrele, keby to možno vystrelím o trošku skôr, alebo možno trošku počkám, tak by to bola určite lepšia rana."

Osmička bola vôbec jeho najhoršia rana v celých pretekoch. "Žiaľ, zareagoval som. Bol to taký mikro pohyb úplne, už som mal stlačenú spúšť, rozhodovali tie milisekundy a prišlo tam k takému jemnému pohybu. Už som stláčal spúšť a celé som to posunul doprava. Vedel som, že z toho nebude dobrá rana, ešte som sa snažil nejako to zachrániť a potiahnuť to naspäť doľava, čo bol celkom taký risk, ale už sa to nepodarilo, už tá rana bola vonku, čiže už som to už nevedel ovplyvniť," dodal Jány.

Ihneď po poslednej rane sa slovenský olympionik sklamane pozrel do hľadiska, kde mal rodičov a blízkych a vzápätí sa dozvedel nemilú správu. "Bol som nahnevaný, bojoval som od začiatku po koniec, nič som nenechal na náhodu. Keď si jednou ranou odstrelíte finále, tak človek z toho nikdy nie je šťastný. Ale vravím, musím sa z toho otriasť čo najlepšie, nesmiem nad tým premýšľať." Jány tak neuspel ani vo svojej druhej disciplíne na olympijskej strelnici v Chateauroux, v nedeľu mu chýbalo na postup do finále vzduchovej pušky 10 m iba 1,8 bodu. "Boli sme dobre pripravení, na finále sme mali aj v jednej aj v druhej disciplíne, čiže som spokojný. To, že to nevyšlo, možno chýbalo trošku športového šťastia, možno niečo iné, ťažko povedať."