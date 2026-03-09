Slafkovský bodoval ako hviezdy. Konečne sa dočkal aj Pospíšil a miesto v NHL si pýta Sýkora

Mark Scheifele, Leon Draisaitl, Nikita Kučerov, Nick Suzuki, Martin Nečas, Macklin Celebrini a Juraj Slafkovský.
To je zoznam útočníkov NHL, ktorí počas uplynulého týždňa nazbierali aspoň dva body na zápas.
Juraj Slafkovský sa do hviezdneho zoznamu dostal hlavne vďaka úspešnému víkendu. Presun do prvej formácie ho naštartoval a na ľade opäť dominoval.
"Počas uplynulých rokov sme sa snažili, aby sa postupne zlepšoval. Je stále veľmi mladý a kto vie, kde je strop toho, čo môže dosiahnuť. Jeho výkony nás však veľmi povzbudzujú,“ hovoril o ňom tréner Martin St. Louis.
Šesťbodový Slafkovský je tak hlavnou hviezdou prvého marcového týždňa. Okrem neho sú v zozname top 5 slovenských hokejistov v zahraničí aj Martin Pospíšil, Adam Sýkora, Róbert Lantoši a Servác Petrovský.
Juraj Slafkovský
Montreal absolvoval počas uplynulého týždňa sériu troch zápasov v Kalifornii. Najprv hráči Habs nastúpili na ľade San Jose, kde prehrali 5:7. Duel priniesol veľmi atraktívny hokej a drámu až do konca. Juraj Slafkovský v ňom zaznamenal jednu asistenciu.
Jeho výkony však stále neboli dokonalé. Druhý útok sa hľadal a Slafkovský s ním. Po stretnutí so „žralokmi“ tak nastala zmena a tréner Martin St. Louis vrátil slovenského krídelníka do prvého útoku ku Suzukimu a Caufieldovi.
Ďalší zápas prehrali na ľade Anaheimu 5:6 po nájazdoch, ale Slafkovský odohral oveľa vydarenejší duel a pripísal si aj dve asistencie. Vyzeral byť opäť vo svojej koži.
Gradujúcu formu potvrdil proti Los Angeles, keď pri výhre 4:3 na ľade Kings zaznamenal dva góly a asistenciu. Odohral výborný duel a stal sa prvou hviezdou.
VIDEO: Zostrih najlepších momentov Juraja Slafkovského proti Los Angeles
Počas zápasu zároveň dosiahol viacero významných míľnikov. Sezónnu bilanciu si vylepšil už na 52 bodov a stal sa prvým hráčom Montrealu, ktorý odohral tri 50-bodové sezóny predtým, ako oslávil svoje 22. narodeniny.
Jeho 52. bod v sezóne bol jeho 163. v kariére, čím vyrovnal legendu klubu Henriho Richarda v počte bodov pred 22. narodeninami. Slafkovskému tak stačí len bod a rekordérom bude on.
"Je to môj štvrtý rok v NHL, takže asi sa očakáva, že každým rokom to bude lepšie. Aj ja chcem, aby to tak bolo. Chcem naďalej zlepšovať moju hru a uvidíme, kam ma to povedie," povedal slovenský útočník.
Juraj Slafkovský tak po nepresvedčivých výkonoch po návrate z olympijských hier opäť ukazuje veľmi kvalitnú hru. V poslednom týždni nazbieral šesť bodov v troch dueloch. V tomto období bol spolu s Nickom Suzukim najproduktívnejším hráčom tímu a patril k najproduktívnejším hráčom celej ligy.
Martin Pospíšil
Martin Pospíšil sa počas uplynulého týždňa dočkal prvého gólu aj bodu v aktuálnej sezóne NHL. Po dlhej absencii pre zranenie si prvý bod pripísal v desiatom zápase ročníka za Flames.
Ani on však nemal ideálny začiatok týždňa. V nedeľu nehral proti Anaheimu a nenastúpil ani v utorok proti Dallasu. V oboch prípadoch bol zdravým náhradníkom.
„Nehral som dobre, keď som sa vrátil z olympijských hier. Chápem, prečo som bol len na tribúne,“ povedal Pospíšil.
Do zostavy sa vrátil proti Ottawe a už v prvej tretine otvoril skóre stretnutia. Na tento gól čakal 33 zápasov a viac ako rok. Predtým sa presadil ešte 25. februára 2025.
„Je to dobrý pocit, bolo to už dlho, odkedy som naposledy skóroval,“ hovoril po prehre 1:4, v ktorej bol jediným strelcom svojho mužstva. „Na konci dňa však nie som šťastný, prehrali sme. Dúfam, že dám viac gólov a pomôžem tímu vyhrávať.“
VIDEO: Gól Martina Pospíšila proti Ottawe
Podľa portálu HockeyStatCards bol v dueli druhým najlepším útočníkom svojho mužstva.
Pospíšil tak dostal príležitosť aj v ďalšom stretnutí. Pri výhre nad Carolinou 5:4 si pripísal asistenciu. Nahrával na prvý gól Ryana Stromea v Calgary.
Slovenský útočník tak v dvoch zápasoch získal svoje prvé dva body v sezóne.
Flames majú na súpiske momentálne až 14 útočníkov, pričom v zápase ich nastupuje 12. Pospíšil tak bude o svoje miesto musieť stále bojovať.
Adam Sýkora
Adam Sýkora je stabilným hráčom v mužstve Hartford Wolf Pack už tretiu sezónu. V uplynulom týždni bodoval v každom z troch zápasov a dohromady získal päť bodov za gól a štyri asistencie.
Stále len 21-ročný útočník má v aktuálnej sezóne na konte 27 bodov v 55 dueloch a je blízko k prekonaniu svojmu maxima z AHL z minulej sezóny, keď získal 30 bodov v 71 stretnutiach.
Sýkora najprv pri prehre svojho mužstva 2:3 proti Providence asistoval na oba góly. Potom mal prihrávku aj pri výhre 6:0 nad Bridgeportom a pri výhre 5:2 nad Hershey zaznamenal gól a asistenciu.
Jeho útoku s dvojicou Brendan Brisson a Trey Fix-Wolansky sa darilo a pravidelne strieľali góly.
VIDEO: Asistencia Sýkoru pri výhre nad Bridgeportom
Sýkora stále predvádza aj kvalitnú defenzívnu hru a pýta si šancu aj v NHL. Rangers sú najhorším mužstvom vo Východnej konferencii a v závere sezóny by tak mohol dostať príležitosť na premiéru v profilige.
Podobne ako New Yorku, ani Hartfordu sa na farme nedarí. Momentálne mu patrí posledné miesto v Atlantickej divízii AHL a na play-off pozíciu mu chýbajú štyri body.
Róbert Lantoši
Útočník Českých Budějovíc je medzi piatimi najlepšími Slovákmi aj po týždni. V dvoch zápasoch nazbieral štyri body a svoju bodovú šnúru natiahol už na šesť duelov.
Róbert Lantoši mal pri prehre v Olomouci 2:3 asistenciu aj gól. V ďalšom stretnutí zase výrazným spôsobom pomohol svojmu mužstvu k výhre nad svojim bývalým klubom Libercom 4:3 po nájazdoch.
Okrem asistencie strelil gól v 60. minúte pri hre bez brankára a zápas poslal do predĺženia. Tam gól nepadol a rozhodnúť tak museli nájazdy.
Aj v nich prebral kontrolu Lantoši. Presadil sa ako jediný hráč Budějovíc a to rovno dvakrát. Premenil v poradí piaty aj šiesty nájazd.
VIDEO: Zostrih zápasu České Budějovice - Liberec
Lantoši tak základnú časť v českej extralige zakončil ako ôsmy najproduktívnejší hráč súťaže a ako druhý najproduktívnejší Slovák. So 43 bodmi mu chýbal iba jeden na vyrovnanie Libora Hudáčka.
České Budějovice aj s 30-ročným Slovákom teraz čaká predkolo o postup do štvrťfinále proti Komete Brno.
Servác Petrovský
Aj ďalší zástupca českej extraligy „obhájil“ svoje miesto v rebríčku top 5 slovenských hokejistov v zahraničí. Servác Petrovský má výborný záver sezóny. Bodoval už štyrikrát za sebou a počas uplynulého týždňa pridal do zbierky ďalšie tri body za gól a dve asistencie a v dvoch zápasoch.
Útočník Liberca asistoval pri výhre 4:0 nad Hradcom Králové na gól krajan Faška-Rudáša do siete ďalšieho Slováka Škorvánka.
Na ľade Českých Budějovíc následne nastúpil ako center prvej formácie. V stretnutí však nehrali viaceré opory mužstva. Petrovský si väčší priestor vychutnal. Strelil gól v presilovej hre a v ďalšej početnej výhode asistoval.
Po menej výraznom začiatku sezóny sa Petrovský dostal do tempa. V základnej časti zaknihoval dohromady 16 bodov za 11 gólov a 5 asistencií v 38 dueloch.
Liberec vďaka dobrej základnej časti skončil na treťom mieste a postúpil priamo do štvrťfinále play-off. Na súpera si bude musieť počkať.