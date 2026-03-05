Nitra podľa papiera, trenčianska pohroma + ako sa zbaviť simulantov? (Hokejový BOSS)

Andrej Šťastný v podcaste Hokejový BOSS.
Andrej Šťastný v podcaste Hokejový BOSS.
5. mar 2026 o 17:00
Pozrite si a vypočujte si najnovší diel podcastu Hokejový BOSS v sezóne 2025/2026.

Moderátor Stanislav Benčat tentoraz debatoval s Ondrom Rusnákom, ktorý je tradičným hosťom a premiérovo s niekdajším ligovým hráčom, ale aj reprezentantom, Andrejom Šťastným.

VIDEO: Najnovší diel podcastu Hokejový BOSS

Začali hodnotením Nitry. „Tu sa zhodneme, že nás to neprekvapuje. Najlepší tím na papieri len potvrdil, čo sme očakávali,“ začal Stano.

„To, že by mali byť na špici a dominovať, sme hovorili už pred sezónou. Teraz je len na nich, aby to potvrdili aj v play-off,“ doplnil Ondro. 

„Za mňa majú najvyrovnanejším tím. Tam nehovoríme o štyroch, ale hádam piatich výborných formáciach. Majú šikovných, produktívnych hráčov, ale aj vyslovene buldogov na play-off,“ doplnil Šťastný.

A aké ďalšie témy na vás čakajú v rámci nového Hokejového BOSS-a?

  • Čo hľadať za krízou Slovana v závere základnej časti?
  • Podarí sa Košiciam dostať na druhé miesto?
  • Akú cenu si zaslúži kouč Ceman v prípade titulu?
  • Kto sa stal BOSS-om týždňa?
  • NENI Týždňa na Spiši, aby...
  • Ktoré dvojičky smerom k play-off sa rysujú?
  • Prečo je Trenčín v takej kríze?
  • Čo čaká Duklu v baráži?
  • Aké zmeny by urobili chalani v našej lige?
  • Aký nešvar sa rozmohol v Tipsport lige a ako ho odstrániť?
  • Dá sa niečo robiť s limitom pre legionárov?

Odpovede nielen na tieto otázky nájdete v novom vydaní relácie Hokejový BOSS.

