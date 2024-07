Zastavila ju až svetová jednotka. 61-ročná stolná tenistka je vďačná za príležitosť

Luxemburská reprezentantka prehrala so svetovou jednotkou Sun Jing-ša z Číny, ktorej v priebehu týždňa pomáhala s prípravou na turnaj.

"Som nadšená a vďačná, že som dostala príležitosť hrať proti svetovej jednotke. Mnohé údery, ktoré by mi v iných zápasoch stačili, ona s ľahkosťou zvládla. Po dnešnom zápase už viem, aké to je hrať so svetovou jednotkou," uviedla 61-ročná športovkyňa podľa agentúry Reuters.