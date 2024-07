Tá úľava, keď zbadáte svoj batoh na chrbte trénera olympijského medailistu

Presne to je tá fotogenická časť práce novinárov na olympijských hrách v Paríži , ktorú im každý závidí.

Hovoriť so športovcom po úspechu je však zážitok. Eufória je nákazlivá, emócie sú silné, všetci sú trochu namäkko. To sú najkrajšie chvíle novinárskej práce.

Na parížskej olympiáde to predviedol napríklad strelec Ján Tužinský , ktorý po nevydarenom vystúpení nezvládol ani rozhovor s reportérom STVR, po tretej otázke sa zohol pre tašku a odkráčal preč.

Po zbabranej súťaži sa v očiach viacerých športovcov javí ako novodobá mučiareň. Vyrovnať sa s neúspechom po pretekoch, na ktoré čakali štyri roky, podeliť sa verejne o dojmy a pocity v momente, keď by sa najradšej ukryli a boli sami, je pre mnohých neprekonateľný problém.

Nepomôže ani teleport

Paríž sa v zmysle Agendy 2020 snaží v čo najväčšej miere využiť už existujúce športoviská, za čo však platia daň všetci účastníci dlhými presunmi.

V minulosti platilo, že športoviská sa sústredili v dvoch-troch klusteroch (kompaktných územiach), kde nebol problém doslova prebehnúť z jednej haly do druhej. Teraz by ste na to potrebovali fyzičku maratónca.