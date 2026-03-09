VIDEO: Rusko získalo na paralympiáde prvé zlato. Hymna zaznela po 12 rokoch

TASR|9. mar 2026 o 12:21
Dvadsaťtriročná paralyžiarka zvíťazila v super-G.

Rusko získalo v pondelok svoju prvú zlatú medailu na zimnej paralympiáde pod vlastnou vlajkou od roku 2014, keď sa hry konali v Soči.

Postarala sa o to paralyžiarka Varvara Vorončichinová, ktorá v Cortine triumfovala v super-G v kategórii stojacich.

Rusi nemohli pre dopingové škandály štartovať pod národnými symbolmi na ZPH 2018 v Pjongčangu a po invázii na Ukrajinu ich vylúčili z účasti na ZPH 2022 v Pekingu.

Tentoraz Medzinárodný paralympijský výbor (IPC) napriek pokračujúcej vojne povolil šiestim ruským športovcom a štyrom Bielorusom reprezentovať svoje krajiny pod vlastnou vlajkou.

Dvadsaťtriročná Vorončichinová cez víkend vybojovala bronz v zjazde a v pondelok zdolala v super-G druhú Aureliu Richardovú z Francúzska o 1,96 sekundy.

Po dvanástich rokoch tak na zimnej paralympiáde opäť znela ruská hymna.

„Je pre mňa naozaj výnimočné vidieť svoju vlajku na prvom mieste. Je to úžasné. Mám veľkú podporu mojej rodiny, priateľov a všetkých ľudí v Rusku,“ citovala víťazku agentúra AP.

