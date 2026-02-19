    USA na ZOH Hokej 2026
    USA
    ZOH Hokej 2026
    18.02.2026, Playoff, Štvrťfinále
    2 - 1
    0:0, 1:0, 0:1, 1:0
    Po predĺžení
    Švédsko na ZOH Hokej 2026
    Švédsko
    Cítia prázdnotu aj hnev. Sklamaní Švédi otvárajú tému, či je formát predĺženia fér

    Švédski hokejisti reagujú po prehre vo štvrťfinálovom dueli USA
    Fotogaléria (9)
    Švédski hokejisti reagujú po prehre vo štvrťfinálovom dueli USA (Autor: TASR/AP)
    TASR|19. feb 2026 o 10:44
    Švedski hokejisti čakajú na olympijskú medailu od striebra zo ZOH 2014.

    Hokejisti Švédska hovorili po vypadnutí vo štvrťfinále ZOH v Miláne o sklamaní, prázdnote, ale aj o nešťastnom hracom formáte v predĺžení.

    Američanom podľahli v stredajšom zápase práve v extračase (1:2 pp), ktorý by sa podľa trénera Sama Hallama i kapitána Gabriela Landeskoga mal hrať v inom formáte než troch proti trom.

    „Je to veľmi náročných dvadsať minút, zvlášť, keď hráte proti najlepším hráčom. Je to neuveriteľne únavné,“ uviedol Hallam pre švédsky denník Aftonbladet a upresnil: „Chcem však dodať, že skutočnosť, že sa hrá predĺženie troch proti trom, nepoužívam ako výhovorku.

    Vedeli sme, že to bude 3 na 3, bolo to rozhodnuté spravodlivo a takisto spravodlivo USA zvíťazili. Určite by však išlo o väčšiu športovú spravodlivosť, keby sa hralo päť na päť, navyše ak ide o zápas vyraďovacej časti,“ poznamenal Hallam.

    Fotogaléria zo zápasu USA - Švédsko na hokejovom turnaji ZOH 2026 (štvrťfinále)
    Američan Jake Sanderson (85) a Švéd Filip Forsberg (9) vo štvrťfinálovom zápase USA - Švédsko na zimnej olympiáde v Miláne 2026.
    Američan Jake Sanderson (85) a Švéd Filip Forsberg (9) vo štvrťfinálovom zápase USA - Švédsko na zimnej olympiáde v Miláne 2026.
    Američan Jack Eichel (9) vo štvrťfinálovom zápase USA - Švédsko na zimnej olympiáde v Miláne 2026.
    Švéd Philip Broberg vo štvrťfinálovom zápase USA - Švédsko na zimnej olympiáde v Miláne 2026.
    9 fotografií
    Američan Charlie McAvoy (25) a Švéd Gabriel Landeskog vo štvrťfinálovom zápase USA - Švédsko na zimnej olympiáde v Miláne 2026.Američan Charlie McAvoy (25) a Švéd Gabriel Landeskog vo štvrťfinálovom zápase USA - Švédsko na zimnej olympiáde v Miláne 2026.Američan Charlie McAvoy (25) a Švéd Gabriel Landeskog vo štvrťfinálovom zápase USA - Švédsko na zimnej olympiáde v Miláne 2026.Brankár USA Connor Hellebuyck vo štvrťfinálovom zápase USA - Švédsko na zimnej olympiáde v Miláne 2026.

    V podobnom duchu sa vyjadril aj kapitán švédskeho tímu Gabriel Landeskog: „Pred turnajom som si overil pravidlá a vedel som, ako to v nich vyzerá. Som sklamaný, nahnevaný a unavený.

    Môj názor je, že by sa malo hrať päť proti piatim. Predstava, že o zložení olympijského finále sa môže rozhodnúť v hre troch proti trom, je desivá. Ja však nie som ten, kto určuje pravidlá.“

    Švédi túžili prekaziť sen zámorských tímov o spoločnom finále. Napokon sa však iba predĺžilo ich čakanie na olympijskú medailu, ktoré trvá od striebra zo ZOH 2014.

    Duel s Američanmi bol dlho o pevných defenzívach na čele s brankármi Connorom Hellebuyckom a Jacobom Markströmom. Švéd prvýkrát inkasoval v 31. minúte po teči Dylana Larkina.

    Duel poslal do predĺženia Mika Zibanejad, ktorý v 59. minúte zužitkoval prihrávku Lucasa Raymonda. Ich tím však napokon obrat nedokonali a obranca Quinn Hughes v 64. minúte strelou spoza hráča prekonal Markströma.

    VIDEO: Zostrih zápasu USA - Švédsko

    Američania prestrieľali súpera 40:29, v predĺžení 6:0. „Je to bolestivá prehra. Boli sme si istí, že to otočíme a zvíťazíme. Teraz cítim iba prázdnotu,“ konštatoval Markström.

    Pre 36-ročného brankára to boli prvé ZOH v kariére. Dosiahol na nich 93,5-percentnú úspešnosť zákrokov a priemer 1,97 inkasovaného gólu na zápas.

    Tieto čísla výrazne kontrastovali s Markströmovou formou prebiehajúcej sezóne NHL - úspešnosť 88,2 percenta a priemer 3,20 inkasovaného gólu na zápas v drese New Jersey.

    Po prehre so Švédskom čelil otázke o svojej budúcnosti v národnom drese i prípadnej účasti na ZOH 2030.

    Neviem, čo bude ďalej. Myslím si, že keď sa budú hrať ďalšie ZOH, budem už v hojdacom kresle. Pravdepodobne to bol môj posledný olympijský turnaj. Všetci sme sa snažili, aby sme odišli s úspechom. Cítim veľké prázdno,“ dodal Markström.

    Vzhľadom na vek mohlo ísť o poslednú ZOH aj pre skúsených obrancov Erika Karlssona, Olivera Ekmana-Larssona či Victora Hedmana, ktorý sa zranil na rozcvičke pred zápasom s USA a napokon v ňom sedel vo výstroji na striedačke.

    „Je to pre nich iný pocit než pre mladších chalanov z tímu. Myslím si, že stále majú svoj sen o reprezentačnom úspechu. Bolo úžasné vidieť ich, ako svojou snahou a prístupom inšpirujú ostatných,“ povedal Hallam, ktorý s najväčšou pravdepodobnosťou skončí na švédskej striedačke po nadchádzajúcich MS vo Švajčiarsku.

    Pavúk play-off hokejového turnaja ZOH

    Osemfinále
    Česko
    Česko
    3
    Dánsko
    Dánsko
    2
    Švajčiarsko
    Švajčiarsko
    3
    Taliansko
    Taliansko
    0
    Švédsko
    Švédsko
    5
    Lotyšsko
    Lotyšsko
    1
    Nemecko
    Nemecko
    5
    Francúzsko
    Francúzsko
    1
    Štvrťfinále
    Kanada
    Kanada
    4
    Česko
    Česko
    3
    Fínsko
    Fínsko
    3
    Švajčiarsko
    Švajčiarsko
    2
    USA
    USA
    2
    Švédsko
    Švédsko
    1
    Slovensko
    Slovensko
    6
    Nemecko
    Nemecko
    2
    Semifinále
    Kanada
    Kanada
    20.2.2026 16:40
    Fínsko
    Fínsko
    USA
    USA
    20.2.2026 21:10
    Slovensko
    Slovensko
    Finále

    Český brankár Lukáš Dostál a kanadský hokejista Nick Suzuki.
    Český brankár Lukáš Dostál a kanadský hokejista Nick Suzuki.
    United States' Jake Sanderson (85) loses his helmet as he battles with Sweden's Filip Forsberg (9) during the first period of a men's ice hockey quarterfinal game at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Wednesday, Feb. 18, 2026.
    st 21:49
    Fotogaléria
    st 21:49
