Cítia prázdnotu aj hnev. Sklamaní Švédi otvárajú tému, či je formát predĺženia fér

Hokejisti Švédska hovorili po vypadnutí vo štvrťfinále ZOH v Miláne o sklamaní, prázdnote, ale aj o nešťastnom hracom formáte v predĺžení.
Američanom podľahli v stredajšom zápase práve v extračase (1:2 pp), ktorý by sa podľa trénera Sama Hallama i kapitána Gabriela Landeskoga mal hrať v inom formáte než troch proti trom.
„Je to veľmi náročných dvadsať minút, zvlášť, keď hráte proti najlepším hráčom. Je to neuveriteľne únavné,“ uviedol Hallam pre švédsky denník Aftonbladet a upresnil: „Chcem však dodať, že skutočnosť, že sa hrá predĺženie troch proti trom, nepoužívam ako výhovorku.
Vedeli sme, že to bude 3 na 3, bolo to rozhodnuté spravodlivo a takisto spravodlivo USA zvíťazili. Určite by však išlo o väčšiu športovú spravodlivosť, keby sa hralo päť na päť, navyše ak ide o zápas vyraďovacej časti,“ poznamenal Hallam.
V podobnom duchu sa vyjadril aj kapitán švédskeho tímu Gabriel Landeskog: „Pred turnajom som si overil pravidlá a vedel som, ako to v nich vyzerá. Som sklamaný, nahnevaný a unavený.
Môj názor je, že by sa malo hrať päť proti piatim. Predstava, že o zložení olympijského finále sa môže rozhodnúť v hre troch proti trom, je desivá. Ja však nie som ten, kto určuje pravidlá.“
Švédi túžili prekaziť sen zámorských tímov o spoločnom finále. Napokon sa však iba predĺžilo ich čakanie na olympijskú medailu, ktoré trvá od striebra zo ZOH 2014.
Duel s Američanmi bol dlho o pevných defenzívach na čele s brankármi Connorom Hellebuyckom a Jacobom Markströmom. Švéd prvýkrát inkasoval v 31. minúte po teči Dylana Larkina.
Duel poslal do predĺženia Mika Zibanejad, ktorý v 59. minúte zužitkoval prihrávku Lucasa Raymonda. Ich tím však napokon obrat nedokonali a obranca Quinn Hughes v 64. minúte strelou spoza hráča prekonal Markströma.
VIDEO: Zostrih zápasu USA - Švédsko
Američania prestrieľali súpera 40:29, v predĺžení 6:0. „Je to bolestivá prehra. Boli sme si istí, že to otočíme a zvíťazíme. Teraz cítim iba prázdnotu,“ konštatoval Markström.
Pre 36-ročného brankára to boli prvé ZOH v kariére. Dosiahol na nich 93,5-percentnú úspešnosť zákrokov a priemer 1,97 inkasovaného gólu na zápas.
Tieto čísla výrazne kontrastovali s Markströmovou formou prebiehajúcej sezóne NHL - úspešnosť 88,2 percenta a priemer 3,20 inkasovaného gólu na zápas v drese New Jersey.
Po prehre so Švédskom čelil otázke o svojej budúcnosti v národnom drese i prípadnej účasti na ZOH 2030.
„Neviem, čo bude ďalej. Myslím si, že keď sa budú hrať ďalšie ZOH, budem už v hojdacom kresle. Pravdepodobne to bol môj posledný olympijský turnaj. Všetci sme sa snažili, aby sme odišli s úspechom. Cítim veľké prázdno,“ dodal Markström.
Vzhľadom na vek mohlo ísť o poslednú ZOH aj pre skúsených obrancov Erika Karlssona, Olivera Ekmana-Larssona či Victora Hedmana, ktorý sa zranil na rozcvičke pred zápasom s USA a napokon v ňom sedel vo výstroji na striedačke.
„Je to pre nich iný pocit než pre mladších chalanov z tímu. Myslím si, že stále majú svoj sen o reprezentačnom úspechu. Bolo úžasné vidieť ich, ako svojou snahou a prístupom inšpirujú ostatných,“ povedal Hallam, ktorý s najväčšou pravdepodobnosťou skončí na švédskej striedačke po nadchádzajúcich MS vo Švajčiarsku.
