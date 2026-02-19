Hughesova strela rozprúdila americký sen o zlate. Vieme, čo máme robiť, hovorí

Hokejisti USA sa po 12 rokoch predstavia v semifinále olympijského turnaja. Medzi štvoricu najlepších ich posunul gól obrancu Quinna Hughesa, ktorý v predĺžení rozhodol o štvrťfinálovom víťazstve nad Švédskom 2:1.
Američania sa stretnú v piatkovom semifinále so Slovákmi.
„Aj v predĺžení sme zmýšľali ofenzívne. Máme odolnú skupinu hráčov, ktorá už veľa dokázala a má chuť na veľké úspechy,“ poznamenal Hughes.
Americký tím bol vo štvrťfinále v pozícii mierneho favorita, no čelil Švédom, ktorých viacerí odborníci považovali za papierovo najlepší európsky tím hokejového turnaja.
Záverečný štvrťfinálový duel medzi USA a Švédskom bol dlho o defenzívach. Diváci videli prvý gól až v 32. minúte, keď Dylan Larkin poslal Američanov do vedenia. Aj naďalej dominovali defenzívy na čele s brankármi Connorom Hellebuyckom a Jacobom Markströmom.
Švédi vyrovnali zásluhou Miku Zibanejada v 59. minúte, no Američania sa nenechali rozhodiť a v predĺžení sa prezentovali odvážnym spôsobom hry.
Na Markströma vyslali šesť striel a Hughes, ktorému asistoval Matt Boldy, rozhodol gólom v 64. minúte.
„Vytvoril som si priestor, dal som si puk na forhend a vystrelil som tam, kam som chcel. Keď puk vletel do siete, pocítil som veľkú úľavu. Užívam si hru v národnom drese a s hviezdami, ktoré máme v tíme. Je úžasné spoznávať ich a byť s nimi každý deň v olympijskej dedine. Chcel som si toto obdobie predĺžiť,“ uviedol Quinn Hughes podľa iihf.com.
VIDEO: Zostrih zápasu USA - Švédsko
Jednou z opôr amerického tímu bol brankár Hellebuyck, ktorý zneškodnil 28 striel a inkasoval iba raz. Viackrát vychytal v sľubných príležitostiach Zibanejada, ale aj Adriana Kempeho či najproduktívnejšieho Švéda milánskej olympiády Lucasa Raymonda.
„Je to ten typ brankára, ktorý chce byť dominantný a meniť „momentum. Keď máte vzadu takého chalana, zvyšuje vám to sebavedomie,“ povedal útočník Matt Boldy.
Američania sa prebojovali medzi štvoricu najlepších a naďalej živia sen o olympijskom finále. V ňom by najradšej oplatili Kanaďanom prehru z finále vlaňajšieho Turnaja štyroch krajín.
V ceste im budú v piatok večer stáť slovenskí hokejisti. Do duelu proti nim by si radi preniesli sebavedomie, ktoré si zvýšili víťazstvom nad Švédskom.
„Máme hráčov, ktorí vyhrali veľké trofeje a dostali sa ďaleko v play off. Sú tu viaceré superhviezdy NHL. Tento tím má mnoho skúseností, takže vieme, čo máme robiť. Musíme sa iba dobre pripraviť na zápas,“ konštatoval Quinn Hughes.
