    USA na ZOH Hokej 2026
    USA
    ZOH Hokej 2026
    18.02.2026, Playoff, Štvrťfinále
    2 - 1
    0:0, 1:0, 0:1, 1:0
    Po predĺžení
    Švédsko na ZOH Hokej 2026
    Švédsko
    Americký hokejista Quinn Hughes sa teší z víťazného gólu
    Hughesova strela rozprúdila americký sen o zlate. Vieme, čo máme robiť, hovorí
    Švédski hokejisti reagujú po prehre vo štvrťfinálovom dueli USA
    Cítia prázdnotu aj hnev. Sklamaní Švédi otvárajú tému, či je formát predĺženia fér
    Hughesova strela rozprúdila americký sen o zlate. Vieme, čo máme robiť, hovorí

    Americký hokejista Quinn Hughes sa teší z víťazného gólu
    Fotogaléria (9)
    Americký hokejista Quinn Hughes sa teší z víťazného gólu (Autor: TASR/AP)
    TASR|19. feb 2026 o 11:37
    Američanov v semifinále vyzvú Slováci.

    Hokejisti USA sa po 12 rokoch predstavia v semifinále olympijského turnaja. Medzi štvoricu najlepších ich posunul gól obrancu Quinna Hughesa, ktorý v predĺžení rozhodol o štvrťfinálovom víťazstve nad Švédskom 2:1.

    Američania sa stretnú v piatkovom semifinále so Slovákmi.

    „Aj v predĺžení sme zmýšľali ofenzívne. Máme odolnú skupinu hráčov, ktorá už veľa dokázala a má chuť na veľké úspechy,“ poznamenal Hughes.

    Americký tím bol vo štvrťfinále v pozícii mierneho favorita, no čelil Švédom, ktorých viacerí odborníci považovali za papierovo najlepší európsky tím hokejového turnaja.

    Fotogaléria zo zápasu USA - Švédsko na hokejovom turnaji ZOH 2026 (štvrťfinále)
    Američan Jake Sanderson (85) a Švéd Filip Forsberg (9) vo štvrťfinálovom zápase USA - Švédsko na zimnej olympiáde v Miláne 2026.
    Američan Jake Sanderson (85) a Švéd Filip Forsberg (9) vo štvrťfinálovom zápase USA - Švédsko na zimnej olympiáde v Miláne 2026.
    Američan Jack Eichel (9) vo štvrťfinálovom zápase USA - Švédsko na zimnej olympiáde v Miláne 2026.
    Švéd Philip Broberg vo štvrťfinálovom zápase USA - Švédsko na zimnej olympiáde v Miláne 2026.
    9 fotografií
    Američan Charlie McAvoy (25) a Švéd Gabriel Landeskog vo štvrťfinálovom zápase USA - Švédsko na zimnej olympiáde v Miláne 2026.Američan Charlie McAvoy (25) a Švéd Gabriel Landeskog vo štvrťfinálovom zápase USA - Švédsko na zimnej olympiáde v Miláne 2026.Američan Charlie McAvoy (25) a Švéd Gabriel Landeskog vo štvrťfinálovom zápase USA - Švédsko na zimnej olympiáde v Miláne 2026.Brankár USA Connor Hellebuyck vo štvrťfinálovom zápase USA - Švédsko na zimnej olympiáde v Miláne 2026.

    Záverečný štvrťfinálový duel medzi USA a Švédskom bol dlho o defenzívach. Diváci videli prvý gól až v 32. minúte, keď Dylan Larkin poslal Američanov do vedenia. Aj naďalej dominovali defenzívy na čele s brankármi Connorom Hellebuyckom a Jacobom Markströmom.

    Švédi vyrovnali zásluhou Miku Zibanejada v 59. minúte, no Američania sa nenechali rozhodiť a v predĺžení sa prezentovali odvážnym spôsobom hry.

    Na Markströma vyslali šesť striel a Hughes, ktorému asistoval Matt Boldy, rozhodol gólom v 64. minúte.

    „Vytvoril som si priestor, dal som si puk na forhend a vystrelil som tam, kam som chcel. Keď puk vletel do siete, pocítil som veľkú úľavu. Užívam si hru v národnom drese a s hviezdami, ktoré máme v tíme. Je úžasné spoznávať ich a byť s nimi každý deň v olympijskej dedine. Chcel som si toto obdobie predĺžiť,“ uviedol Quinn Hughes podľa iihf.com.

    VIDEO: Zostrih zápasu USA - Švédsko

    Jednou z opôr amerického tímu bol brankár Hellebuyck, ktorý zneškodnil 28 striel a inkasoval iba raz. Viackrát vychytal v sľubných príležitostiach Zibanejada, ale aj Adriana Kempeho či najproduktívnejšieho Švéda milánskej olympiády Lucasa Raymonda.

    „Je to ten typ brankára, ktorý chce byť dominantný a meniť „momentum. Keď máte vzadu takého chalana, zvyšuje vám to sebavedomie,“ povedal útočník Matt Boldy.

    Američania sa prebojovali medzi štvoricu najlepších a naďalej živia sen o olympijskom finále. V ňom by najradšej oplatili Kanaďanom prehru z finále vlaňajšieho Turnaja štyroch krajín.

    V ceste im budú v piatok večer stáť slovenskí hokejisti. Do duelu proti nim by si radi preniesli sebavedomie, ktoré si zvýšili víťazstvom nad Švédskom.

    „Máme hráčov, ktorí vyhrali veľké trofeje a dostali sa ďaleko v play off. Sú tu viaceré superhviezdy NHL. Tento tím má mnoho skúseností, takže vieme, čo máme robiť. Musíme sa iba dobre pripraviť na zápas,“ konštatoval Quinn Hughes.

    Pavúk play-off hokejového turnaja ZOH

    Osemfinále
    Česko
    Česko
    3
    Dánsko
    Dánsko
    2
    Švajčiarsko
    Švajčiarsko
    3
    Taliansko
    Taliansko
    0
    Švédsko
    Švédsko
    5
    Lotyšsko
    Lotyšsko
    1
    Nemecko
    Nemecko
    5
    Francúzsko
    Francúzsko
    1
    Štvrťfinále
    Kanada
    Kanada
    4
    Česko
    Česko
    3
    Fínsko
    Fínsko
    3
    Švajčiarsko
    Švajčiarsko
    2
    USA
    USA
    2
    Švédsko
    Švédsko
    1
    Slovensko
    Slovensko
    6
    Nemecko
    Nemecko
    2
    Semifinále
    Kanada
    Kanada
    20.2.2026 16:40
    Fínsko
    Fínsko
    USA
    USA
    20.2.2026 21:10
    Slovensko
    Slovensko
    Finále

