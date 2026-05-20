Mladý Slovák bol mužom zápasu. Po dráme so Slovinskom dostal najlepšiu známku

Hokejisti Slovenska zvíťazili vo svojom treťom zápase na MS v hokeji 2026, no stratili prvý bod. V skupine B zdolali Slovinsko po výsledku 5:4 po samostatných nájazdoch.
Čitatelia Sportnetu po tomto dueli mali možnosť oznámkovať výkony hráčov na stupnici od 1 po 10.
Najlepšiu známku s hodnotou 7,5 dostal útočník Filip Mešár, ktorý bol hlavným ťahúňom ofenzívy. Pripísal si jeden gól aj asistenciu a premenil rozhodujúci nájazd.
Za ním nasledovala trojica útočníkov Kristián Pospíšil, Oliver Okuliar a Martin Chromiak, ktorí sa dostali zhodne na hodnotu 7.
Naopak najnižšiu známku dostal útočník Jakub Minárik, ktorý bol ohodnotený len na 4,9 bodu. O niečo lepšie na tom bol s hodnotou 5,2 debutant na šampionáte Aurel Nauš.
Pozrite si kompletné výsledky hlasovania.
Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.
MS v hokeji 2026 - program Slovenska
| Skupina B
| Skupina B
| Skupina B
| Skupina B
| Skupina B
| Skupina B
| Skupina B