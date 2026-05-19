Boli sme nervózni, priznal Mešár. Výhru nad Slovinskom si bude dlho pamätať

FILIP MEŠÁR po prvom zápase na MS v hokeji 2026 povedal, že „sa hľadal a že to určite môže byť lepšie."
Lepší výkon podal pri výhre 4:1 nad Talianskom, zaznamenal asistenciu.
Ešte lepší predviedol v treťom stretnutí na turnaji. Pri výhre Slovenska 5:4 po samostatných nájazdoch nad Slovinskom bol ústrednou postavou.
Strelil premiérový gól v seniorskej reprezentácii, pri ďalšom asistoval a nakoniec premenil rozhodujúci nájazd.
Po víťaznom zásahu korčuľoval k nemu ako prvý Adam Sýkora. „Povedal som mu, že je veľký borec, že som na neho hrdý a že nám vyhral zápas."
Mešár po zápase priznal, že na ľade sa už cítil lepšie, no Slovákom zväzovala ruky nervozita.
Dal ste víťazný nájazd, pripísali ste si gól aj asistenciu. Je to jeden z najväčších momentov kariéry?
Určite jeden z tých lepších momentov. Myslím si, že si to budem dlho pamätať. Bol to môj prvý gól v reprezentácii aj na majstrovstvách sveta. Navyše som rád, že prišiel vo víťaznom zápase. Je to super pocit, ale netreba sa uspokojiť a ideme ďalej.
Čo ste cítili pri samostatnom nájazde predtým, než ste sa rozbehli?
Počas nájazdov som bol trošku nervózny, ale keď som prišiel na ľad s pukom, vedel som presne, čo chcem spraviť. Tento nájazd skúšam často na tréningoch a vychádza mi, takže som rád, že to padlo aj dnes.
Brankár Horák síce vychytal Čechov, ale chytá v slovinskej lige. Mali ste ho prečítaného?
Áno. Pred zápasom nám tréner brankárov Peter Kosa ukazoval videá a dal nám k nemu nejaké tipy. Sledoval som aj nájazdy, ako sa pohybuje. Keď som si puk potiahol na stred, čakal som, kým sa presunie. Otvorila sa tam ľavá strana, tak som to už len vystrelil.
Pred šampionátom ste dlhšie nehrali. Teraz máte za sebou tretí zápas v reprezentácii. Cítite sa už lepšie?
Áno. Prvý zápas som sa ešte trochu hľadal, predsa len, bol to môj prvý duel po približne troch týždňoch. Ale od zápasu k zápasu sa cítim lepšie a lepšie, takže verím, že to bude už len stúpať.