    Slovinsko na MS v hokeji 2026
    Slovinsko
    MS v hokeji 2026
    19.05.2026, Skupina B
    4 - 5
    1:2, 2:2, 1:0, 0:0, 0:1
    Sam. nájazdy, 1:3
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    Filip Mešár rozhodujúci gól počas samostatných nájazdov v zápase Slovinsko - Slovensko.
    Zbytočné fauly nechali Slovincov v hre. Országh vysvetlil, prečo na posledný nájazd išiel Mešár
    Filip Mešár sa raduje z víťazného gólu v sieti Slovinska na MS v hokeji 2026.
    Boli sme nervózni, priznal Mešár. Výhru nad Slovinskom si bude dlho pamätať
    Brankár Adam Gajan inkasuje gól v zápase Slovensko - Slovinsko na MS v hokeji 2026.
    Valábik hneď písal hráčovi, pred koncom cítil problém. Gáboríka naštval zbytočný faul
    Lukáš Horák (Slovinsko) a kapitán Marek Hrivík (Slovensko) počas zápasu základnej B-skupiny Slovinsko - Slovensko.
    Horák privádzal Slovákov do zúfalstva a dodával spoluhráčom sebavedomie. Čert vie, ako to vie, žasol Záruba
    Fotka zo zápasu Slovensko - Slovinsko na MS v hokeji 2026.
    Gajan podržal Slovákov v samostatných nájazdoch. Oznámkujte ich za výkon proti Slovinsku
    Slovenská striedačka počas zápasu Slovensko - Slovinsko na MS v hokeji 2026.
    Országh: My sme jeden bod stratili. Slovinci hrali rovnako ako proti Čechom
    PrehľadPreviewZostavyOnline prenosVideoSumárFotogalériaSúvisiace

    Boli sme nervózni, priznal Mešár. Výhru nad Slovinskom si bude dlho pamätať

    Filip Mešár sa raduje z víťazného gólu v sieti Slovinska na MS v hokeji 2026.
    Filip Mešár sa raduje z víťazného gólu v sieti Slovinska na MS v hokeji 2026. (Autor: TASR/Keystone via AP)
    Martin Turčin|20. máj 2026 o 00:08
    ShareTweet0

    Slafkovskému do Montrealu ešte nevolal.

    FILIP MEŠÁR po prvom zápase na MS v hokeji 2026 povedal, že „sa hľadal a že to určite môže byť lepšie." 

    Lepší výkon podal pri výhre 4:1 nad Talianskom, zaznamenal asistenciu. 

    Ešte lepší predviedol v treťom stretnutí na turnaji. Pri výhre Slovenska 5:4 po samostatných nájazdoch nad Slovinskom bol ústrednou postavou. 

    Strelil premiérový gól v seniorskej reprezentácii, pri ďalšom asistoval a nakoniec premenil rozhodujúci nájazd. 

    Po víťaznom zásahu korčuľoval k nemu ako prvý Adam Sýkora. „Povedal som mu, že je veľký borec, že som na neho hrdý a že nám vyhral zápas."

    Mešár po zápase priznal, že na ľade sa už cítil lepšie, no Slovákom zväzovala ruky nervozita. 

    Z dejiska MS v hokeji 2026 píšu Martin Turčin a Samuel GregaZ dejiska MS v hokeji 2026 píšu Martin Turčin a Samuel Grega

    Dal ste víťazný nájazd, pripísali ste si gól aj asistenciu. Je to jeden z najväčších momentov kariéry?

    Určite jeden z tých lepších momentov. Myslím si, že si to budem dlho pamätať. Bol to môj prvý gól v reprezentácii aj na majstrovstvách sveta. Navyše som rád, že prišiel vo víťaznom zápase. Je to super pocit, ale netreba sa uspokojiť a ideme ďalej.

    VIDEO: Gól Filipa Mešára do siete Slovinska

    Čo ste cítili pri samostatnom nájazde predtým, než ste sa rozbehli?

    Počas nájazdov som bol trošku nervózny, ale keď som prišiel na ľad s pukom, vedel som presne, čo chcem spraviť. Tento nájazd skúšam často na tréningoch a vychádza mi, takže som rád, že to padlo aj dnes.

    Brankár Horák síce vychytal Čechov, ale chytá v slovinskej lige. Mali ste ho prečítaného?

    Áno. Pred zápasom nám tréner brankárov Peter Kosa ukazoval videá a dal nám k nemu nejaké tipy. Sledoval som aj nájazdy, ako sa pohybuje. Keď som si puk potiahol na stred, čakal som, kým sa presunie. Otvorila sa tam ľavá strana, tak som to už len vystrelil.

    Pred šampionátom ste dlhšie nehrali. Teraz máte za sebou tretí zápas v reprezentácii. Cítite sa už lepšie?

    Áno. Prvý zápas som sa ešte trochu hľadal, predsa len, bol to môj prvý duel po približne troch týždňoch. Ale od zápasu k zápasu sa cítim lepšie a lepšie, takže verím, že to bude už len stúpať.

    Majstrovstvá sveta v hokeji 2026

    MS v hokeji 2026

    MS v hokeji 2026

    Filip Mešár rozhodujúci gól počas samostatných nájazdov v zápase Slovinsko - Slovensko.rozhovor
    Filip Mešár rozhodujúci gól počas samostatných nájazdov v zápase Slovinsko - Slovensko.rozhovor
    Zbytočné fauly nechali Slovincov v hre. Országh vysvetlil, prečo na posledný nájazd išiel Mešár
    Samuel Grega|dnes 00:20
    Adam Sýkora sa teší z gólu, ktorý strelil jeho spoluhráč Martin Chromiak (obaja Slovensko) počas zápasu základnej B-skupiny Slovinsko - Slovensko na MS v hokeji 2026.
    ut 23:00
    Slovensko stratilo prvý bod. Pozrite si tabuľku skupiny B po zápase Slovensko - SlovinskoPozrite si, ako vyzerá tabuľka skupiny B po zápase Slovensko - Slovinsko na MS v hokeji 2026.
    ut 23:00
    Vladimír Orzságh, v popredí zľava kapitán Marek Hrivík, Adam Liška, Jakub Minárik a Martin Pospíšil.
    ut 20:35
    VIDEO: Góly zo zápasu Slovensko - Slovinsko na MS v hokeji 2026Pozrite si góly zápasu Slovensko - Slovinsko v skupine B na MS v hokeji 2026.
    ut 20:35
    MS v hokeji 2026

    MS v hokeji 2026

    Filip Mešár rozhodujúci gól počas samostatných nájazdov v zápase Slovinsko - Slovensko.rozhovor
    Filip Mešár rozhodujúci gól počas samostatných nájazdov v zápase Slovinsko - Slovensko.rozhovor
    Zbytočné fauly nechali Slovincov v hre. Országh vysvetlil, prečo na posledný nájazd išiel Mešár
    Samuel Grega|dnes 00:20
    Nachádzate sa tu:
    Domov»MS v hokeji 2026»Boli sme nervózni, priznal Mešár. Výhru nad Slovinskom si bude dlho pamätať