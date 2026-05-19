VIDEO: Pozrite si zostrih zápasu Slovensko - Slovinsko na MS v hokeji 2026

Hokejisti Slovenska majú za sebou tretí zápas na MS v hokeji 2026. V ňom si poradili s výberom Slovinska po výsledku 5:4 po predĺžení.
Slovenský tím mal vydarený vstup do stretnutia. Už v úvode druhej minúty Mislav Rosandič potiahol puk po pravej strane a "naservíroval" ho pred voľnú bránku Adamovi Liškovi, ktorý prekonal českého brankára v slovinskej bránke Lukáša Horáka.
Súperovi sa podarilo vyrovnať v početnej výhode o dvoch korčuliarov, predtým rovnakú výhodu na gól nepremenil slovenský výber.
Na konci vydarenej kombinácie bol Ken Ograjenšek a začínalo sa odznova. Radosť pre slovenské farby potom zariadil Martin Chromiak z ľavého kruhu.
Na začiatku druhej dvadsaťminútovky však bolo opäť vyrovnané, keď nahodený puk Aljošu Crnoviča jemne tečoval Rok Tičar a bolo 2:2.
Slováci potom zatlačili súpera a v 26. minúte Filip Mešár strelou švihom od modrej čiary pridal tretí slovenský presný zásah.
V 31. minúte sa zverenci trénera Országha dočkali aj v početnej výhode, Martin Faško-Rudáš do bránky súpera "upratal" odrazený pokus Lišku.
Slovinci sa však nevzdávali a v 38. minúte opäť v presilovke opäť skórovali, Adama Hlavaj v slovenskej bránke prekonal Jan Drozg.
Tretia tretina bola taktická. Slovenskí hokejisti s snažili o to, aby už neinkasovali, kým ich súper chcel vyrovnať.
Dlho sa výberu SR darilo držať si najtesnejší náskok, ale 31 sekúnd pred treťou sirénou pri hre bez brankára puk z hokejky Tičara skončil za Gajanom a muselo sa predlžovať.
V extra päťminútovke mali lepšie šance na gól Slovinci, ale skóre sa nezmenilo a tak rozhodli až samostatné nájazdy.
V nich boli úspešnejší Slováci, uspeli Oliver Okuliar, Kristián Pospíšil a Filp Mešár. Na opačnej strany skóroval len Tičar.
