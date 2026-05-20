    Slováci na MS individuálne nevyčnievajú. Produktivite kraľujú Švajčiar a Fín

    Sven Andrighetto (vpravo) sa so spoluhráčmi teší po strelenom góle v zápase Švajčiarsko - Nórsko v skupine B na MS v hokeji 2025. (Autor: TASR/Ritzau Scanpix via AP)
    TASR|20. máj 2026 o 12:24
    Najlepším strelcom je štvorgólový Lotyš.

    Po troch odohraných dueloch sú na čele produktivity na majstrovstvách sveta v hokeji vo švajčiarskom Zürichu a Fribourgu Švajčiar Sven Andrighetto a Fín Jesse Puljujärvi.

    Obaja majú na svojom konte po tri góly a dve asistencie. Zo Slovákov figurujú na delenej 29. pozícii traja hráči s bilanciou 1+2 – Martin Faško-Rudáš, Filip Mešár a Adam Liška.

    Tri kanadské body majú zatiaľ na svojom konte aj Mislav Rosandič a Martin Pospíšil (0+3). Z brankárov je Adam Gajan na dvanástom mieste s úspešnosťou zákrokov tesne na 89 percentami (89,36 percenta).

    Lídrom je Nór Henrik Haukeland, ktorý zatiaľ na turnaji neinkasoval. V štatistike sú zahrnutí brankári s aspoň dvoma odchytanými zápasmi.

    Lídrom strelcov je so štyrmi gólmi Lotyš Rudolfs Balcers, s piatimi asistenciami je na čele v tejto štatistike Kanaďan Sidney Crosby.

    Hokejisti Kanady sa tešia z gólu v zápase proti Dánsku na MS 2026.
    V hodnotení plus/mínus sa na delenej piatej pozícii nachádza Maxim Štrbák s piatimi plusovými bodmi. Vrchné priečky patria Kanaďanom, najlepšie na tom je Parker Wotherspoon (+7).

    Slováci sú na deviatej priečke v streleckej efektivite a využívaní presiloviek. V oslabeniach sú na šiestom mieste spomedzi tímov, keď v doterajšom priebehu turnaja inkasovali len dvakrát.

    Viac ako 91-percentná úspešnosť zákrokov brankárov radí slovenský výber v tejto štatistike na siedmu pozíciu.

    Štatistiky MS 2026 po piatom hracom dni

    najproduktívnejší hráči: 1. Sven Andrighetto (Švaj.) a Jesse Puljujärvi (Fín.) 5 bodov (3 góly + 2 asistencie), 3. Macklin Celebrini (Kan.), Thimo Nickl (Rak.), Lucas Raymond (Švéd.), Peter Schneider (Rak.) a Rok Tičar (Slov.) všetci 5 (2+3), ..., 29. Martin FAŠKO-RUDÁŠ, Filip MEŠÁR a Adam LIŠKA (všetci SR) všetci 3 (1+2)

    najlepší strelci: 1. Rudolfs Balcers (Lot.) 4 góly, 2. Andrighetto, Jacob Berglund (Nór.), Ryan O'Reilly (Kan.) a Puljujärvi po 3, ..., 8. Martin HRIVÍK a Kristián POSPÍŠIL (obaja SR) obaja 2

    najlepší prihrávači: 1. Sidney Crosby (Kan.) 5 asistencií, 2. Denis Malgin (Švaj.), Porter Martone (Kan.) a Deniss Smirnovs (Lot.) po 4 asistencie, 5. Martin POSPÍŠIL, MISLAV ROSANDIČ (obaja SR) obaja 3

    úspešnosť na vhadzovaniach: 1. Mario Huber (Rak.) 75,00 percenta, 2. Markus Vikingstad (Nór.) 70,73, 3. Aleksander Barkov 69,57, 4. Eskild Bakke Olsen (Nór.) 69,23, 5. Hannes Björninen (Fín.) 67,50, ..., 9. Sebastián ČEDERLE (SR) 62,86

    plus/mínus: 1. Parker Wotherspoon +7, 2. Martone +6, 3. Evan Bouchard a Crosby (všetci Kan.) obaja +6, 5. Maxim ŠTRBÁK (SR) +5

    percentuálna úspešnosť zákrokov: 1. Henrik Haukeland (Nór.) 100,00 percenta, 2. Devin Cooley (USA) 94,74, 3. Leonardo Genoni (Švaj.) 94,59, 4. Justus Annunen (Fín.) 94,00, 5. Bence Bálizs (Maď.) 93,62, ..., 12. Adam GAJAN (SR) 89,36

    úspešnosť streľby: 1. Rakúsko 17,39 percenta, 2. Kanada 15,24, 3. Fínsko 14,94, ..., 9. SLOVENSKO 12,50

    úspešnosť využitia presiloviek: 1. Fínsko 45,45 percenta, 2. Lotyšsko a Švédsko obaja 40 percent, ..., 9. SLOVENSKO 22,22

    úspešnosť v oslabeniach: 1. Nórsko 100 percent, 2. Veľká Británia 90,00, 3. Švajčiarsko 87,50, ..., 6. SLOVENSKO 80,00

    najviac trestných minút: 1. Česko 43 tr. minút, 2. Švédsko 36, 3. Nórsko a Švajčiarsko obaja 28, ..., 11. SLOVENSKO 20

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    Tabuľka: Skupina A

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    ŠvajčiarskoŠvajčiarskoSUI
    3
    3
    0
    0
    0
    13:4
    9
    2
    FínskoFínskoFIN
    3
    3
    0
    0
    0
    13:4
    9
    3
    RakúskoRakúskoAUT
    3
    3
    0
    0
    0
    12:5
    9
    4
    MaďarskoMaďarskoHUN
    3
    1
    0
    0
    2
    8:8
    3
    5
    USAUSAUSA
    3
    1
    0
    0
    2
    8:10
    3
    6
    LotyšskoLotyšskoLAT
    3
    1
    0
    0
    2
    5:7
    3
    7
    NemeckoNemeckoGER
    3
    0
    0
    0
    3
    2:11
    0
    8
    Veľká BritániaVeľká BritániaGBR
    3
    0
    0
    0
    3
    3:15
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body

    Tabuľka skupiny B na MS v hokeji 2026

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    KanadaKanadaCAN
    3
    3
    0
    0
    0
    16:4
    9
    2
    SlovenskoSlovenskoSVK
    3
    2
    1
    0
    0
    11:6
    8
    3
    ČeskoČeskoCZE
    3
    2
    0
    1
    0
    10:7
    7
    4
    NórskoNórskoNOR
    3
    2
    0
    0
    1
    9:2
    6
    5
    ŠvédskoŠvédskoSWE
    3
    1
    0
    0
    2
    12:11
    3
    6
    SlovinskoSlovinskoSVN
    3
    0
    1
    1
    1
    7:11
    3
    7
    DánskoDánskoDEN
    3
    0
    0
    0
    3
    4:15
    0
    8
    TalianskoTalianskoITA
    3
    0
    0
    0
    3
    1:14
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body

