Országh: My sme jeden bod stratili. Slovinci hrali rovnako ako proti Čechom

Hokejisti Slovenska zvíťazili vo svojom treťom zápase na MS v hokeji 2026. V skupine B zdolali Slovinsko po výsledku 5:4 po samostatných nájazdoch.
Vladimír Országh, hlavný tréner SR: „Myslím si, že sme dnes jeden bod stratili. Samozrejme, sme vďační za každú výhru. Slovinci hrali rovnako ako proti Čechom, čakali na svoju šancu. My sme mali dosť šancí na to, aby sme preklopili víťazstvo na našu stranu už v 2. tretine. Každý bod sa však počíta, všetko máme vo svojich rukách. Dnes na šampionáte má každý dobré presilovky, hlavne Slovinci, na to su musíme dať pozor. Aj to je príčinou, prečo máme len dva body.“
František Gajdoš, obranca SR: „Dôležitý je aj ten druhý bodík, ale škoda, mali sme mať tri body. Sami sme si to skomplikovali. Bolo to tým, že sme im dali presilovky a oni sa tým vrátili do zápasu. Presilovky majú dobré, majú v nich šikovných hráčov. Zbytočne sme ich pustili späť do zápasu. Nepadlo nám to, keď nám to malo padnúť, to bol asi najväčší problém. Ich brankár chytal super. Na tom sme sa popálili.“
Filip Mešár, útočník a autor tretieho gólu SR: „Škoda, že to nie je za tri body, ale prvoradé je víťazstvo. Trochu sme poľavili v tretej tretine a bola otázka času, kedy dajú ten gól. Hovorili sme si pred zápasom, že sa musíme vyvarovať vylúčení, vedeli sme, že Slovinci majú dobré presilovky, škoda toho. Prvý gól v reprezentácii na MS sa nezabúda, o to lepšie, že je to vo víťaznom zápase. Takýto nájazd som skúšal aj na tréningu, veril som si.“
Marek Hrivík: „V tretej tretine sme poľavili, nechali sme im veľa priestoru, ale mali viac energie a prekorčuľovali nás. Z toho vyústilo vyrovnanie, ale máme dva body a ideme ďalej. Kľúčový bude ďalší zápas proti Dánom, musíme sa to dobre pripraviť.“
Adam Gajan, brankár SR: „Slovinci nemali veľa striel, takže s tým výkonom nemôžem byť spokojný. Ale posledné tri góly som ani nevidel. Škoda, že na konci vyrovnali, ale aspoň máme dva body. Na nájazdy som si veril, v tom sa cítim silný. Je to jedna z mojich najlepších disciplín. Nestáva sa mi často, že ich prehrám.“
