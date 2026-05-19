Bez Kopitara, ale s historickou výhrou. V Slovinsku nepanuje eufória ako z Pogačara

Pätnásť kilometrov severne od jazera Bled, jedného z najnavštevovanejších miest Slovinska, sa nachádza mestečko Jesenice. Má približne 13-tisíc obyvateľov a je známe vďaka dvom veciam - oceli a hokeju.
V krajine, v ktorej je populárny basketbal, skoky na lyžiach či cyklistika, sa nájde miesto, kde deti vyrastajú s hokejkou v ruke.
Jesenice získali ešte za čias Juhoslávie 23 titulov, ďalších 13 pridali po získaní nezávislosti. Sú vôbec najúspešnejším klubom v oblasti.
V súčasnom výbere Slovinska, tretieho súpera Slovenska na MS v hokeji 2026, nájdete až deväť reprezentantov, ktorí sa narodili práve tu.
Výhru nad Českom vychytal Čech
Slovinci dlhodobo patria medzi tímy, ktoré pravidelne striedajú účasti v najvyššej kategórii. Na vlaňajšom šampionáte sa po 20 rokoch prvýkrát zachránili.
Do Švajčiarska prišli s rovnakým cieľom a už v prvom zápase sa postarali o senzáciu. Po heroickom výkone zdolali Česko 3:2 po predĺžení.
Bola to prvá výhra nad týmto súperom v histórii slovinského hokeja. Prekvapení zostali aj samotní Slovinci.
„Dá sa to porovnať iba s víťazstvom nad Slovenskom na olympiáde v Soči 2014, keď mali všetci NHL hráčov. Alebo s výhrou nad USA v Pjongčangu 2018.
Tam síce neboli hráči z NHL, ale Amerika má takú obrovskú hráčsku základňu, že aj to bol pre nás veľký úspech," vraví deň po mimoriadnom úspechu slovinský novinár Siniša Uroševič v priestoroch pre médiá vo Fribourgu.
Po výhre nad Českom mu doslova vybuchol telefón, gratulovali mu známi aj priatelia. Dokonca mu volal aj prezident Slovinskej hokejovej federácie.
„Na majstrovstvách sveta je to naše prvé naozaj veľké víťazstvo," dodáva Uroševič. Napriek tomu priznáva, že v krajine nepanuje hokejová eufória, aká by bola pri basketbale, skokoch na lyžiach či cyklistike. Práve tie sú v Slovinsku extrémne populárne.
Výhru nad Českom vychytal brankár Lukáš Horák. „Mám dve národnosti. Som Čech a hrám za Slovinsko," vysvetľoval rodák z Mostu už vlani na MS vo Švédsku. Slovinský pas získal tesne pred turnajom.
V Štokholme zaujal predovšetkým v zápase proti Kanade. Chytil 40 zo 44 striel a proti Crosbymu či MacKinnonovi predviedol aj niekoľko parádnych zákrokov.
Zaskvel sa aj v „špeciálnom zápase" proti krajanom. „Dúfam, že mi doma nezapália auto," smial sa v mixzóne.
O 24 hodín neskôr unavený Horák už iba z tribúny sledoval prehru Slovinska 0:4 proti Nórsku.
Správny mix hráčov
Slovinci majú oproti Slovákom starší aj skúsenejší tím, napriek tomu sú najnižší a najľahší.
Za posledné roky prešla zostava Slovincov výraznou obmenou. „Máme novú generáciu hokejistov," vysvetľuje Uroševič.
„Dlho sme mali jednu základnú skupinu, ale postupne prišli noví hráči. Prvá väčšia generačná výmena prišla asi pred dvoma rokmi."
V súčasnom výbere Slovinska je jeden hráč, ktorý prešiel draftom NHL – 19-ročný bek Goličič patrí od roku 2024 Tampe Bay. Posledné tri roky strávil v kanadskej juniorke a v budúcej sezóne nastúpi v univerzitnej NCAA. V tej hrali posledné dva roky aj útočníci Sitar a Langus.
V mužstve sa však nachádzajú aj reprezentačné stálice, až osem hráčov má nad 30 rokov. „Je to správny mix," dodáva redaktor denníka Delo Uroševič.
Pre slovenského fanúšika je najznámejším menom v slovinskom kádri Rok Tičar. 37-ročný veterán strávil dve sezóny v drese Slovana Bratislava v KHL.
Nový vietor do slovinského hokeja priniesol tréner Edo Terglav. Na lavičke pôsobí tretiu sezónu a jeho úlohou bolo nadviazať na úspechy, ktoré získal vo Francúzsku, kde vyhral trikrát titul a raz sa stal najlepším trénerom sezóny.
„Už vlani postavil nový tím z mladých hráčov a fungovalo to dobre. Teraz uvidíme, čo bude ďalej, ale na slovinské pomery to je zatiaľ veľmi dobre," vraví Uroševič.
Prečo neprišiel Kopitar?
Najväčšou ikonou slovinského hokeja je Anže Kopitar. Bol prvým Slovincom v histórii, ktorého draftovali, ktorý nastúpil v NHL a zároveň jediný, ktorý sa v nej dlhodobo udržal.
Po 20 rokoch ale oznámil koniec. Skončila sa mu súčasná zmluva v Los Angeles a rozhodol sa, že ďalšiu už nepodpíše.
Kopitar nikdy v kariére nezmenil dres, stal sa ikonou Kings. Jeden z najlepších obojsmerných centrov svojej generácie je historickým lídrom tímu v počte zápasov, asistencií a víťazných gólov. V klubovom bodovaní sa dostal cez hranicu 1 300 bodov.
Na rozlúčku s reprezentáciou neprišiel.
„Mysleli sme si, že tento rok príde, ale je veľmi unavený. Nemá jedno veľké zranenie, ale veľa malých. Sezóna v NHL bola pre neho náročná," priblížil Uroševič.
Kopitar naposledy reprezentoval Slovinsko v olympijskej kvalifikácii v auguste 2021, no krajinu na turnaj nedoviedol.
Po konci v NHL sa Kopitar rozhodol s rodinou presťahovať do Slovinska. Aj pre povinnosti s tým spojené odmietol prísť do Švajčiarska.
„Sám povedal, že Slovinsko má novú generáciu, chalani absolvovali prípravu spolu a on nechcel len prísť. Možno by bolo dobré, keby bol aspoň ako autorita v kabíne alebo pri mužstve.
Pravdou však je, že jeho posledné dva turnaje za reprezentáciu neboli veľmi úspešné. Stále bol kvalitný hráč, ale nebolo to také ako kedysi. Fantasticky hral napríklad v Soči, ale to bolo pred už dvanástimi rokmi," dodal Uroševič.
Nad Slovákmi na MS nevyhrali
Slovinsko bude tretím súperom Slovenska na MS. Zverenci trénera Vladimíra Országha triumfovali nad Nórskom (2:1) aj Talianskom (4:1).
„Slovensko momentálne nemá toľko skúsených hráčov ako v minulosti, takže by to mohol byť vyrovnanejší zápas než kedysi," myslí si slovinský novinár.
Štatistiky však hovoria, že na majstrovstvách sveta Slováci so Slovinskom nemajú problém – vyhrali všetkých šesť konfrontácii.
Naposledy triumfovali 3:1 na MS 2025 vo Švédsku.
Horšie to je na olympijských hrách – Slováci s týmto súperom prehrali oba doterajšie zápasy.
Najprv v roku 2014 v Soči aj s hviezdami NHL. Slovinci vedení Kopitarom šokovali Slovákov v skupine a prekvapivo podľahli vyhrali 3:1.
O štyri roky sa scenár opakoval. Na turnaji bez hráčov profiligy Slovensko prehralo 2:3 po nájazdoch.
Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.
MS v hokeji 2026 - program Slovenska
| Skupina B
| Skupina B
| Skupina B
| Skupina B
| Skupina B
| Skupina B
| Skupina B