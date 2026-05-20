Československu ukradli cenné body. Sme maličká krajina a ukázali sme bojovnosť, hlásia Slovinci

Hokejisti Slovinska patria medzi prekvapenia MS 2026.
V sobotu večer šokovali Čechov, ktorých zdolali 3:2 po predĺžení. V utorok zase nepríjemne zaskočili Slovákov a ukradli im bod po prehre 4:5 po samostatných nájazdoch.
V dueloch, kde boli outsiderom, bodovali. V tom, kde mohli hrať vyrovnanú partiu, podľahli Nórsku 0:4.
Aj proti Slovensku držal svoj tím v hre brankár Lukáš Horák. Čech, ktorý chytá za Slovinsko, si v zápase pripísal 33 úspešných zákrokov.
„Sme Slovinsko, maličká krajina, a bod so Slovenskom je podľa mňa super. Ukázali sme odolnosť a bojovnosť, takže je to skvelé,“ hovoril vyčerpaný Horák.
Na výhru nad Českom treba zabudnúť
Rodák z českého Mostu sa stal počas posledných dní veľkou hviezdou v Česku aj na Slovensku.
„Z Česka prišli len pozitívne ohlasy, takže paráda. Ale treba na to zabudnúť a ísť ďalej. Je to síce pekné, ale turnaj je veľmi krátky a každý deň rozhoduje o všetkom. Ráno som sa zobudil, hodil to za hlavu a pokračoval ďalej,“ hovoril o úspechu proti svojej rodnej krajine.
Bolo pre neho rovnako výnimočné vychytať výhru proti Slovákom?
„Je to trochu výnimočné, ale pre mňa je motiváciou úplne všetko. Užívam si atmosféru a možnosť hrať proti najlepším hráčom na svete,“ zhodnotil.
"Československo" umlčali efektivitou
Slovinci v dueli herne zaostávali. Avšak na konci druhej tretiny znížili na 3:4 a 31 sekúnd pred koncom tretej periódy vyrovnal Rok Tičar.
„Nohy nám zo začiatku nešli. Potom sme sa zlepšili a našli sme si rytmus. Bol to zábavný zápas, padlo veľa gólov,“ hovoril bývalý útočník Slovana Bratislava, ktorý proti Slovensku strelil dva góly a pridal asistenciu.
„Som spokojný s mojím tímom a s tým, ako sme hrali, bojovali a ukončili zápas. Prehrali sme, ale bod berieme.“
Slovinci hrali proti obom krajinám z bývalého Československa efektívne. Kvalitatívne zaostávali, ale keď vycítili šancu, tlačili sa do brány a vďaka dobrej tretej tretine ju využili.
„Slovinci hrali veľmi podobne ako proti Čechom. Dve tretiny sa držali zubami-nechtami, pritom to pokojne mohlo byť o štyri či päť gólov. Potom však vycítili šancu, všetko hodili do útoku a napadalo im to tam,“ hovoril slovenský tréner Vladimír Országh.
Ofenzívne schopnosti Slovákov vyzdvihol Tičar:
„Majú veľký talent. Keď vošli do nášho pásma, videli sme, že budeme mať problém.“
Dva body by boli krajšie
Slovinci boli blízko obratu a brankárovi Horákovi sa bod málil: „Je to veľmi cenný bod, ale ten druhý by znamenal oveľa viac.“
Slovinsko má po troch dueloch tri body a čakajú ho ešte zápasy so Švédskom, Kanadou, Dánskom a Talianskom.
Taliani zatiaľ nebodovali ani raz a práve ich vzájomný duel so Slovincami môže rozhodnúť o zostupujúcom zo skupiny B.
Práve preto by dva body Slovincov vyšvihli na celkové štyri body a mohli by teoreticky vytvoriť nedostihnuteľné manko.
Takto sa však stále môže stať, že výhra Talianska nad Slovinskom za tri body pošle Slovincov do nižšej kategórie. To by platilo za predpokladu, že by obe mužstvá na turnaji v nijakých ďalších dueloch nebodovali.
MS v hokeji 2026 - program Slovenska
Tabuľka skupiny B na MS v hokeji 2026
Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body