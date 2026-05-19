    Slovinsko na MS v hokeji 2026
    Slovinsko
    MS v hokeji 2026
    19.05.2026, Skupina B
    4 - 5
    1:2, 2:2, 1:0, 0:0, 0:1
    Sam. nájazdy, 1:3
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    Filip Mešár rozhodujúci gól počas samostatných nájazdov v zápase Slovinsko - Slovensko.
    Zbytočné fauly nechali Slovincov v hre. Országh vysvetlil, prečo na posledný nájazd išiel Mešár
    Brankár Adam Gajan inkasuje gól proti Slovinsku na 4:4 na MS v hokeji 2026.
    Gajanovi padla úspešnosť pod 90 percent, najaktívnejším strelcom je Liška
    Brankár Adam Gajan inkasuje štvrtý gól v 60. minúte zápasu Slovensko - Slovinsko. Slováci vyhrali na MS 2026 aj tretí súboj, ale až po nájazdoch.
    V poslednej tretine Slováci len cúvali a boli pasívni. Dáni pôjdu proti nim na krv
    Filip Mešár sa raduje z víťazného gólu v sieti Slovinska na MS v hokeji 2026.
    Boli sme nervózni, priznal Mešár. Výhru nad Slovinskom si bude dlho pamätať
    Brankár Adam Gajan inkasuje gól v zápase Slovensko - Slovinsko na MS v hokeji 2026.
    Valábik hneď písal hráčovi, pred koncom cítil problém. Gáboríka naštval zbytočný faul
    Lukáš Horák (Slovinsko) a kapitán Marek Hrivík (Slovensko) počas zápasu základnej B-skupiny Slovinsko - Slovensko.
    Horák privádzal Slovákov do zúfalstva a dodával spoluhráčom sebavedomie. Čert vie, ako to vie, žasol Záruba
    PrehľadPreviewZostavyOnline prenosVideoSumárFotogalériaSúvisiace

    Gajanovi padla úspešnosť pod 90 percent, najaktívnejším strelcom je Liška

    Brankár Adam Gajan inkasuje gól proti Slovinsku na 4:4 na MS v hokeji 2026.
    Fotogaléria (45)
    Brankár Adam Gajan inkasuje gól proti Slovinsku na 4:4 na MS v hokeji 2026. (Autor: TASR)
    Sportnet|20. máj 2026 o 01:09
    ShareTweet0

    Pozrite si štatistiky hráčov po troch zápasoch v skupine B na MS v hokeji 2026.

    Slovenskí hokejisti získali v doterajších troch dueloch na MS v hokeji 2026 v skupine B osem bodov.

    Plný bodový zápis si pripísali proti Nórsku a Taliansku, proti Slovincom získali dva body za výhru 5:4 po samostatných nájazdoch.

    Najvyťaženejším Slovákom bol v úvodných troch dueloch obranca Jozef Viliam Kmec, ktorý ako jediný odohral cez 60 minút - konkrétne 1 hodinu, 5 minút a 16 sekúnd, čo predstavuje 47 sekúnd na jedno striedanie.

    Z útočníkov bol najviac na ľade Oliver Okuliar, ktorý odohral 58 minút a 38 sekúnd.

    Najaktívnejším strelcom Slovenska v úvode šampionátu je Adam Liška, ktorý vystrelil na brankárov súpera už 10 striel, z čoho dal jeden gól.

    Fotogaléria zo zápasu Slovensko - Slovinsko na MS v hokeji 2026 (skupina B)
    Na snímke Aurel Nauš (Slovensko) sa rozcvičuje pred zápasom základnej B-skupiny Slovinsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v utorok 19. mája 2026.
    Na snímke slovenskí hokejisti sprava Andrej Kollár, Kristián Pospíšil a kapitán Marek Hrivík sa zdravia s fanúšikmi pred zápasom základnej B-skupiny Slovinsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v utorok 19. mája 2026.
    Na snímke slovenskí fanúšikovia pózujú pred zápasom základnej B-skupiny Slovinsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v utorok 19. mája 2026.
    Na snímke zľava tréner slovenskej hokejovej reprezentácie Vladimír Országh, jeho asistent Ján Pardavý a Andrej Kollár sa tešia z úvodného gólu, ktorý strelil Adam Liška (nie je na snímke) počas zápasu základnej B-skupiny Slovinsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v utorok 19. mája 2026.
    45 fotografií
    Na snímke slovenskí hokejisti stoja pred brankárom Adamom Gajanom pred zápasom základnej B-skupiny Slovinsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v utorok 19. mája 2026.Na snímke sprava brankár Lukáš Horák (Slovinsko) a Adam Liška (Slovensko) počas zápasu základnej B-skupiny Slovinsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v utorok 19. mája 2026.Na snímke zľava František Gajdoš a kapitán Marek Hrivík (obaja Slovensko) diskutujú počas zápasu základnej B-skupiny Slovinsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v utorok 19. mája 2026.Na snímke brankár Lukáš Horák (Slovinsko) a kapitán Marek Hrivík (Slovensko) počas zápasu základnej B-skupiny Slovinsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v utorok 19. mája 2026.Na snímke slovinskí fanúšikovia povzbudzujú počas zápasu základnej B-skupiny Slovinsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v utorok 19. mája 2026.Na snímke vľavo Adam Liška (Slovensko) sa teší z úvodného gólu počas zápasu základnej B-skupiny Slovinsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v utorok 19. mája 2026.Na snímke uprostred kapitán Marek Hrivík, vľavo František Gajdoš (obaja Slovensko) sa tešia z gólu, ktorý strelil ich spoluhráč Adam Liška (vpravo) počas zápasu základnej B-skupiny Slovinsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v utorok 19. mája 2026.Na snímke brankár Lukáš Horák (Slovinsko) inkasuje prvý gól, prizerá sa kapitán Marek Hrivík (Slovensko) počas zápasu základnej B-skupiny Slovinsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v utorok 19. mája 2026.Na snímke sprava brankár Adam Gajan (Slovensko) inkasuje gól, raduje sa strelec gólu Ken Ograjenšek (Slovinsko) počas zápasu základnej B-skupiny Slovinsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v utorok 19. mája 2026.Na snímke hráči Slovinska sa tešia z gólu počas zápasu základnej B-skupiny Slovinsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v utorok 19. mája 2026.Na snímke sprava Anže Kuralt sa teší z gólu, ktorý strelil jeho spoluhráč Ken Ograjenšek (obaja Slovinsko) počas zápasu základnej B-skupiny Slovinsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v utorok 19. mája 2026.Na snímke zľava Adam Sýkora sa teší z gólu, ktorý strelil jeho spoluhráč Martin Chromiak (obaja Slovensko) počas zápasu základnej B-skupiny Slovinsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v utorok 19. mája 2026.Na snímke brankár Lukáš Horák (Slovinsko) inkasuje druhý gól, vľavo sa prizerá Adam Sýkora (Slovensko) počas zápasu základnej B-skupiny Slovinsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v utorok 19. mája 2026.Na snímke v pozadí zľava Oliver Okuliar, asistent Peter Frühauf, Jakub Minárik, Filip Mešár, martin Pospíšil, tréner slovenskej hokejovej reprezentácie Vladimír Országh, Martin Faško-Rudáš, Andrej Kollár, asistent trénera Ján Pardavý, Adam Liška, Sebastián Čederle a v popredí na ľade zľava Adam Sýkora a kapitán Marek Hrivík sa tešia z gólu počas zápasu základnej B-skupiny Slovinsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v utorok 19. mája 2026.Na snímke vľavo Filip Mešár (Slovensko) korčuľuje s pukom počas zápasu základnej B-skupiny Slovinsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v utorok 19. mája 2026.Na snímke uprostred Martin Pospíšil (Slovensko) a vľavo Jan Goličič (Slovinsko) počas zápasu základnej B-skupiny Slovinsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v utorok 19. mája 2026.Na snímke druhý sprava Sebastián Čederle (Slovensko) strieľa na bránu Slovinska počas zápasu základnej B-skupiny Slovinsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v utorok 19. mája 2026.Na snímke sprava Mislav Rosandič, kapitán Marek Hrivík a Filip Mešár sa tešia z gólu počas zápasu základnej B-skupiny Slovinsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v utorok 19. mája 2026.Na snímke Martin Faško-Rudáš (Slovensko) sa teší z gólu počas zápasu základnej B-skupiny Slovinsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v utorok 19. mája 2026.Slovakia's Mislav Rosandic, left, scores past Slovenia's goaltender Lukas Horak during the Men's Ice Hockey World Championship preliminary round match between Slovenia and Slovakia in Fribourg, Switzerland, Tuesday, May 19, 2026. (Anthony Anex/Keystone via AP)Slovakia's Oliver Okuliar, left, and Slovenia's Ken Ograjensek in action during the Men's Ice Hockey World Championship preliminary round match between Slovenia and Slovakia in Fribourg, Switzerland, Tuesday, May 19, 2026. (Anthony Anex/Keystone via AP)Slovakia's Martin Chromiak celebrates scoring during the Men's Ice Hockey World Championship preliminary round match between Slovenia and Slovakia in Fribourg, Switzerland, Tuesday, May 19, 2026. (Anthony Anex/Keystone via AP)Slovakia's Adam Sykora, left, and Slovenia's Aleksandar Magovac in action during the Men's Ice Hockey World Championship preliminary round match between Slovenia and Slovakia in Fribourg, Switzerland, Tuesday, May 19, 2026. (Anthony Anex/Keystone via AP)Slovakia's Adam Liska, left, and Slovenia's Blaz Gregorc in action during the Men's Ice Hockey World Championship preliminary round match between Slovenia and Slovakia in Fribourg, Switzerland, Tuesday, May 19, 2026. (Anthony Anex/Keystone via AP)Slovakia's Adam Liska, left, and Slovenia's Miha Bericic in action during the Men's Ice Hockey World Championship preliminary round match between Slovenia and Slovakia in Fribourg, Switzerland, Tuesday, May 19, 2026. (Anthony Anex/Keystone via AP)Na snímke sprava Jan Goličič, Rok Tičar a Anže Kuralt sa tešia z vyrovnávajúceho gólu na 4:4 počas zápasu základnej B-skupiny Slovinsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v utorok 19. mája 2026.Na snímke brankár Adam Gajan (Slovensko) inkasuje gól na 4:4, prizerajú sa sprava Jozef Viliam Kmec (Slovensko) a Luka Maver (Slovinsko) počas zápasu základnej B-skupiny Slovinsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v utorok 19. mája 2026.Na snímke striedačka Slovinska počas zápasu základnej B-skupiny Slovinsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v utorok 19. mája 2026.Na snímke sprava Adam Sýkora, Martin Chromiak a Samuel Kňažko (všetci Slovensko) počas zápasu základnej B-skupiny Slovinsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v utorok 19. mája 2026.Na snímke spredu Martin Pospíšil (Slovensko) a Aleksandar Magovac (Slovinsko) bojujú o puk počas zápasu základnej B-skupiny Slovinsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v utorok 19. mája 2026.Na snímke František Gajdoš (Slovensko) počas zápasu základnej B-skupiny Slovinsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v utorok 19. mája 2026.Na snímke zhora Kristián Pospíšil (Slovensko) a Anže Kuralt (Slovinsko) bojujú o puk počas zápasu základnej B-skupiny Slovinsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v utorok 19. mája 2026.Na snímke sprava Sebastián Čederle (Slovensko) a Aleksandar Magovac (Slovinsko) bojujú o puk počas zápasu základnej B-skupiny Slovinsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v utorok 19. mája 2026.Na snímke slovinskí fanúšikovia povzbudzujú počas zápasu základnej B-skupiny Slovinsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v utorok 19. mája 2026.Na snímke brankár Lukáš Horák (Slovinsko) reaguje počas zápasu základnej B-skupiny Slovinsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v utorok 19. mája 2026.Slovenia's Rok Ticar celebrates scoring during the Men's Ice Hockey World Championship preliminary round match between Slovenia and Slovakia in Fribourg, Switzerland, Tuesday, May 19, 2026. (Anthony Anex/Keystone via AP)Slovenia's Jan Drozg celebrates scoring during the Men's Ice Hockey World Championship preliminary round match between Slovenia and Slovakia in Fribourg, Switzerland, Tuesday, May 19, 2026. (Anthony Anex/Keystone via AP)Slovakia's Martin Asko-Rudas scores past Slovenia's goaltender Lukas Horak, left, during the Men's Ice Hockey World Championship preliminary round match between Slovenia and Slovakia in Fribourg, Switzerland, Tuesday, May 19, 2026. (Anthony Anex/Keystone via AP)Slovenia's Jan Drozg scores past Slovakia's goaltender Adam Gajan during the Men's Ice Hockey World Championship preliminary round match between Slovenia and Slovakia in Fribourg, Switzerland, Tuesday, May 19, 2026. (Anthony Anex/Keystone via AP)Slovenia's Jan Drozg, left, and Slovakia's Kristian Pospisil during the Men's Ice Hockey World Championship preliminary round match between Slovenia and Slovakia in Fribourg, Switzerland, Tuesday, May 19, 2026. (Anthony Anex/Keystone via AP)Slovakia's Filip Mesar, center, celebrates scoring with teammates during the Men's Ice Hockey World Championship preliminary round match between Slovenia and Slovakia in Fribourg, Switzerland, Tuesday, May 19, 2026. (Anthony Anex/Keystone via AP)

    V "tabuľke pravdy" je na čele Maxim Štrbák, ktorý má v štatistike plus/mínus 5 plusových bodov. Na druhom mieste so ziskom dvoch plusových bodov sú Sebastián Čederle, Samuel Kňažko a Adam Sýkora.

    Brankár Adam Gajan má po dueloch proti Taliansku a Slovinsku percentuálnu úspešnosť 89,36 %, keď čelil 47 strelám, z čoho inkasoval 5 gólov.

    Samuel Hlavaj odchytal iba duel proti Nórsku, kde z 23 striel inkasoval iba jeden gól, čo predstavuje úspešnosť 95,65 percenta.

    VIDEO: Zostrih zápasu Slovensko - Slovinsko na MS v hokeji 2026

    Pozrite si štatistiky Slovákov po úvodných troch zápasoch v skupine B na MS v hokeji 2026. 

    Tabuľka: Skupina B na MS v hokeji 2026

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    KanadaKanadaCAN
    3
    3
    0
    0
    0
    16:4
    9
    2
    SlovenskoSlovenskoSVK
    3
    2
    1
    0
    0
    11:6
    8
    3
    ČeskoČeskoCZE
    3
    2
    0
    1
    0
    10:7
    7
    4
    NórskoNórskoNOR
    3
    2
    0
    0
    1
    9:2
    6
    5
    ŠvédskoŠvédskoSWE
    3
    1
    0
    0
    2
    12:11
    3
    6
    SlovinskoSlovinskoSVN
    3
    0
    1
    1
    1
    7:11
    3
    7
    DánskoDánskoDEN
    3
    0
    0
    0
    3
    4:15
    0
    8
    TalianskoTalianskoITA
    3
    0
    0
    0
    3
    1:14
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body

    Majstrovstvá sveta v hokeji 2026

    MS v hokeji 2026

    MS v hokeji 2026

    Brankár Adam Gajan inkasuje štvrtý gól v 60. minúte zápasu Slovensko - Slovinsko. Slováci vyhrali na MS 2026 aj tretí súboj, ale až po nájazdoch.
    Brankár Adam Gajan inkasuje štvrtý gól v 60. minúte zápasu Slovensko - Slovinsko. Slováci vyhrali na MS 2026 aj tretí súboj, ale až po nájazdoch.
    V poslednej tretine Slováci len cúvali a boli pasívni. Dáni pôjdu proti nim na krv
    dnes 01:15
    Fotka zo zápasu Slovensko - Slovinsko na MS v hokeji 2026.
    ut 23:00
    Gajan podržal Slovákov v samostatných nájazdoch. Oznámkujte ich za výkon proti SlovinskuOznámkujte výkon Slovákov v zápase proti Slovinsku v skupine B na MS v hokeji 2026.
    ut 23:00
    Slovenská striedačka počas zápasu Slovensko - Slovinsko na MS v hokeji 2026.
    ut 23:14|2
    Országh: My sme jeden bod stratili. Slovinci hrali rovnako ako proti ČechomPrečítajte si prvé reakcie po zápase Slovensko - Slovinsko na MS v hokeji 2026.
    ut 23:14|2
    Adam Sýkora sa teší z gólu, ktorý strelil jeho spoluhráč Martin Chromiak (obaja Slovensko) počas zápasu základnej B-skupiny Slovinsko - Slovensko na MS v hokeji 2026.
    ut 23:00
    Slovensko stratilo prvý bod. Pozrite si tabuľku skupiny B po zápase Slovensko - SlovinskoPozrite si, ako vyzerá tabuľka skupiny B po zápase Slovensko - Slovinsko na MS v hokeji 2026.
    ut 23:00
    Vladimír Orzságh, v popredí zľava kapitán Marek Hrivík, Adam Liška, Jakub Minárik a Martin Pospíšil.
    ut 20:35
    VIDEO: Góly zo zápasu Slovensko - Slovinsko na MS v hokeji 2026Pozrite si góly zápasu Slovensko - Slovinsko v skupine B na MS v hokeji 2026.
    ut 20:35
    MS v hokeji 2026

    MS v hokeji 2026

    Brankár Adam Gajan inkasuje štvrtý gól v 60. minúte zápasu Slovensko - Slovinsko. Slováci vyhrali na MS 2026 aj tretí súboj, ale až po nájazdoch.
    Brankár Adam Gajan inkasuje štvrtý gól v 60. minúte zápasu Slovensko - Slovinsko. Slováci vyhrali na MS 2026 aj tretí súboj, ale až po nájazdoch.
    V poslednej tretine Slováci len cúvali a boli pasívni. Dáni pôjdu proti nim na krv
    dnes 01:15
    Nachádzate sa tu:
    Domov»MS v hokeji 2026»Gajanovi padla úspešnosť pod 90 percent, najaktívnejším strelcom je Liška