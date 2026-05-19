Gajanovi padla úspešnosť pod 90 percent, najaktívnejším strelcom je Liška

Slovenskí hokejisti získali v doterajších troch dueloch na MS v hokeji 2026 v skupine B osem bodov.
Plný bodový zápis si pripísali proti Nórsku a Taliansku, proti Slovincom získali dva body za výhru 5:4 po samostatných nájazdoch.
Najvyťaženejším Slovákom bol v úvodných troch dueloch obranca Jozef Viliam Kmec, ktorý ako jediný odohral cez 60 minút - konkrétne 1 hodinu, 5 minút a 16 sekúnd, čo predstavuje 47 sekúnd na jedno striedanie.
Z útočníkov bol najviac na ľade Oliver Okuliar, ktorý odohral 58 minút a 38 sekúnd.
Najaktívnejším strelcom Slovenska v úvode šampionátu je Adam Liška, ktorý vystrelil na brankárov súpera už 10 striel, z čoho dal jeden gól.
V "tabuľke pravdy" je na čele Maxim Štrbák, ktorý má v štatistike plus/mínus 5 plusových bodov. Na druhom mieste so ziskom dvoch plusových bodov sú Sebastián Čederle, Samuel Kňažko a Adam Sýkora.
Brankár Adam Gajan má po dueloch proti Taliansku a Slovinsku percentuálnu úspešnosť 89,36 %, keď čelil 47 strelám, z čoho inkasoval 5 gólov.
Samuel Hlavaj odchytal iba duel proti Nórsku, kde z 23 striel inkasoval iba jeden gól, čo predstavuje úspešnosť 95,65 percenta.
VIDEO: Zostrih zápasu Slovensko - Slovinsko na MS v hokeji 2026
Pozrite si štatistiky Slovákov po úvodných troch zápasoch v skupine B na MS v hokeji 2026.