Na reprezentáciu sa pripravoval štyri roky. K debutu na MS mu pomohol aj Slafkovského postup

Otázku, ako dopadne séria play-off NHL medzi Montrealom a Buffalom si kládlo mnoho fanúšikov na Slovensku, ale najmä Aurel Nauš.
Ten bol zrejme Slovákom, ktorý prežíval druhú najväčšiu radosť z postupu Montrealu.
Výhra Habs znamenala, že Juraj Slafkovský Slovensko vo Fribourgu definitívne neposilní a realizačný tím mu tak nemusí držať miesto.
„Tešil som sa hlavne za Slafa (Slafkovského). Do konferenčného finále sa nepostupuje každý deň, veľmi mu to prajem. Veril som, že siedmy zápas uhrajú. Aj ich tréner vravel, že vonku hrajú lepšie ako doma,“ povedal Nauš.
Slovenský útočník je súčasťou národného mužstva na MS v hokeji, ale počas prvých dvoch zápasov sedel len na tribúne. Na súpisku ho zapísali až po výhre Montrealu nad Buffalom 3:2 po predĺžení v siedmom zápase.
„Nikto nesedí rád,“ povedal.
Miesto si zastal
Pripravený však bol a pri výhre nad Slovinskom 5:4 po predĺžení naskočil do zápasu ako člen štvrtého útoku.
Odohral 10 minút a 6 sekúnd, raz vystrelil na bránu a zaznamenal plusový bod.
"V prvej tretine som sa do toho viac dostával, potom to už bolo lepšie a lepšie."
Tréneri ho nechali na ľade v každom striedaní štvrtej formácie a trinástemu útočníkovi Minárikovi nedal Nauš na ľade priestor. Nastúpil aj v hre v oslabení.
"Snažil som sa robiť veci, ktoré sa odo mňa očakávali - priniesť energiu, dravosť smerom do brány a pomôcť aj v obrane. Nejaký chybičky tam boli, ale snažil som sa robiť svoju robotu," zhodnotil svoj zápas.
Počas prípravy tŕpol, či zaznie jeho meno
Napriek tomu, že Nauš bol na šampionáte v očakávaní, plnil si sen.
„Štyri roky som sa na toto všetko pripravoval. Každodenné tréningy, vstávanie, disciplína okolo hokeja – všetko bolo na vysokej úrovni,“ vravel Nauš.
„Chcel som sa dostať aspoň na jeden reprezentačný zraz a zrazu ich bolo päť. A teraz som tu. Je to pre mňa niečo neopísateľné.“
28-rodák z Martina si svetový šampionát užíva bez ohľadu na to, či hrá alebo nehrá. Počas prvých zápasov sedel v obleku na tribúne a fandil svojim spoluhráčom.
„Prežívam to, ako keby som bol dole s nimi na lavičke. Radujem sa z každej maličkosti. Nasávam atmosféru, samozrejme, aj preto, že je tu veľa Slovákov v hľadisku. Žijem tým a hlavne žijem s chalanmi,“ povedal deň pred svojím debutom.
Ako čakateľ poctivo trénoval a tešil sa už len z toho, že sa dostal na šampionát.
„V príprave po každom dvojzápase prišla časť, keď museli niekoho vyradiť. Samozrejme, človek tŕpne, či zaznie jeho meno alebo nie,“ hovoril o ceste na MS.
Láka ho iná liga
Nauš začal s hokejom na Slovensku, ale už ako 16-ročný išiel do Švédska, kde hral v rôznych vekových kategóriách. Počas juniorských rokov pôsobil aj v USA.
„Švédsko bolo viac o korčuľovaní a technike. Amerika mi prišla fyzickejšia,“ spomínal krídelník.
Po návrate na Slovensko začal v SHL v Martine, o rok na to sa prepracoval do extraligy. Hral za Detvu, Prešov, Liptovský Mikuláš, Poprad a od budúcej sezóny si oblečie dres Zvolena.
„Každý hráč má sen ísť niekam ďalej. Samozrejme, tiež som niekedy sníval o NHL, ale musíme si naliať čistého vína,“ hovoril o výhľade do budúcnosti. „Stále je však lákavé vyskúšať si inú ligu, porovnať sa s hráčmi tam a zažiť niečo nové.“
Na oblepenie hokejky minie takmer celú pásku
Jeho vzorom bol dlho Marián Hossa, teraz je to hviezda Colorada, Nathan MacKinnon, na ktorom obdivuje agresívny štýl korčuľovania, techniku aj strelu. Snaží sa ho na ľade napodobniť?
„Uf. Od toho mám ešte veľmi ďaleko, ale snažím sa aspoň trochu priblížiť tomu, čo predvádza na ľade,“ povedal skromne.
Za svoje silné stránky považuje čiernu robotu - korčuľovanie, napádanie a získavanie pukov.
„Skôr sa vidím ako tvorca hry než strelec. Radšej pripravím šancu spoluhráčovi.“
Hokejka Aurela Nauša. (Autor: Martin Turčin.)
Po tréningu našu pozornosť upútali Naušove hokejky, resp. to, ako nahrubo ich mal oblepené. Počas sezóny mu opuchol článok na prste a tento úchop mu viac vyhovoval.
„Pripomína to brankárske hokejky, ale už s tým dohrám. Keď bude po sezóne a oddýchnem si, tak si jej tam dám zase menej,“ vysvetľoval slovenský reprezentant a priznal, že na jednu hokejku využije takmer celú pásku. Výhodou však je, že si ju mení oveľa zriedkavejšie ako ďalší hráči.
Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body