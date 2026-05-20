    Slovinsko na MS v hokeji 2026
    Slovinsko
    MS v hokeji 2026
    19.05.2026, Skupina B
    4 - 5
    1:2, 2:2, 1:0, 0:0, 0:1
    Sam. nájazdy, 1:3
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    Filip Mešár rozhodujúci gól počas samostatných nájazdov v zápase Slovinsko - Slovensko.
    Zbytočné fauly nechali Slovincov v hre. Országh vysvetlil, prečo na posledný nájazd išiel Mešár
    Brankár Adam Gajan (Slovensko), ktorého prekonáva Rok Tičar (Slovinsko) v samostatných nájazdoch.
    Iba sme bránili, vravel Sýkora. Prečo Slovensko stratilo bod proti outsiderovi?
    Brankár Adam Gajan inkasuje gól v zápase Slovensko - Slovinsko na MS v hokeji 2026.
    Valábik hneď písal hráčovi, pred koncom cítil problém. Gáboríka naštval zbytočný faul
    Aurel Nauš pred debutom na MS proti Slovinsku.
    Na reprezentáciu sa pripravoval štyri roky. K debutu na MS mu pomohol aj Slafkovského postup
    Brankár Adam Gajan inkasuje štvrtý gól v 60. minúte zápasu Slovensko - Slovinsko. Slováci vyhrali na MS 2026 aj tretí súboj, ale až po nájazdoch.
    V poslednej tretine Slováci len cúvali a boli pasívni. Dáni pôjdu proti nim na krv
    Lukáš Horák (Slovinsko) a kapitán Marek Hrivík (Slovensko) počas zápasu základnej B-skupiny Slovinsko - Slovensko.
    Horák privádzal Slovákov do zúfalstva a dodával spoluhráčom sebavedomie. Čert vie, ako to vie, žasol Záruba
    PrehľadPreviewZostavyOnline prenosVideoSumárFotogalériaSúvisiace

    Na reprezentáciu sa pripravoval štyri roky. K debutu na MS mu pomohol aj Slafkovského postup

    Aurel Nauš pred debutom na MS proti Slovinsku.
    Fotogaléria (45)
    Aurel Nauš pred debutom na MS proti Slovinsku. (Autor: TASR)
    Samuel Grega|20. máj 2026 o 12:00
    ShareTweet0

    Aurel Nauš dúfal aspoň v jeden reprezentačný zraz. Teraz hrá na MS.

    Otázku, ako dopadne séria play-off NHL medzi Montrealom a Buffalom si kládlo mnoho fanúšikov na Slovensku, ale najmä Aurel Nauš.

    Ten bol zrejme Slovákom, ktorý prežíval druhú najväčšiu radosť z postupu Montrealu.

    Výhra Habs znamenala, že Juraj Slafkovský Slovensko vo Fribourgu definitívne neposilní a realizačný tím mu tak nemusí držať miesto.

    „Tešil som sa hlavne za Slafa (Slafkovského). Do konferenčného finále sa nepostupuje každý deň, veľmi mu to prajem. Veril som, že siedmy zápas uhrajú. Aj ich tréner vravel, že vonku hrajú lepšie ako doma,“ povedal Nauš.

    Z dejiska MS v hokeji 2026 píšu Martin Turčin a Samuel GregaZ dejiska MS v hokeji 2026 píšu Martin Turčin a Samuel Grega

    Slovenský útočník je súčasťou národného mužstva na MS v hokeji, ale počas prvých dvoch zápasov sedel len na tribúne. Na súpisku ho zapísali až po výhre Montrealu nad Buffalom 3:2 po predĺžení v siedmom zápase.

    „Nikto nesedí rád,“ povedal.

    Fotogaléria zo zápasu Slovensko - Slovinsko na MS v hokeji 2026 (skupina B)
    Na snímke Aurel Nauš (Slovensko) sa rozcvičuje pred zápasom základnej B-skupiny Slovinsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v utorok 19. mája 2026.
    Na snímke slovenskí hokejisti sprava Andrej Kollár, Kristián Pospíšil a kapitán Marek Hrivík sa zdravia s fanúšikmi pred zápasom základnej B-skupiny Slovinsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v utorok 19. mája 2026.
    Na snímke slovenskí fanúšikovia pózujú pred zápasom základnej B-skupiny Slovinsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v utorok 19. mája 2026.
    Na snímke zľava tréner slovenskej hokejovej reprezentácie Vladimír Országh, jeho asistent Ján Pardavý a Andrej Kollár sa tešia z úvodného gólu, ktorý strelil Adam Liška (nie je na snímke) počas zápasu základnej B-skupiny Slovinsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v utorok 19. mája 2026.
    45 fotografií
    Na snímke slovenskí hokejisti stoja pred brankárom Adamom Gajanom pred zápasom základnej B-skupiny Slovinsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v utorok 19. mája 2026.Na snímke sprava brankár Lukáš Horák (Slovinsko) a Adam Liška (Slovensko) počas zápasu základnej B-skupiny Slovinsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v utorok 19. mája 2026.Na snímke zľava František Gajdoš a kapitán Marek Hrivík (obaja Slovensko) diskutujú počas zápasu základnej B-skupiny Slovinsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v utorok 19. mája 2026.Na snímke brankár Lukáš Horák (Slovinsko) a kapitán Marek Hrivík (Slovensko) počas zápasu základnej B-skupiny Slovinsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v utorok 19. mája 2026.Na snímke slovinskí fanúšikovia povzbudzujú počas zápasu základnej B-skupiny Slovinsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v utorok 19. mája 2026.Na snímke vľavo Adam Liška (Slovensko) sa teší z úvodného gólu počas zápasu základnej B-skupiny Slovinsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v utorok 19. mája 2026.Na snímke uprostred kapitán Marek Hrivík, vľavo František Gajdoš (obaja Slovensko) sa tešia z gólu, ktorý strelil ich spoluhráč Adam Liška (vpravo) počas zápasu základnej B-skupiny Slovinsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v utorok 19. mája 2026.Na snímke brankár Lukáš Horák (Slovinsko) inkasuje prvý gól, prizerá sa kapitán Marek Hrivík (Slovensko) počas zápasu základnej B-skupiny Slovinsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v utorok 19. mája 2026.Na snímke sprava brankár Adam Gajan (Slovensko) inkasuje gól, raduje sa strelec gólu Ken Ograjenšek (Slovinsko) počas zápasu základnej B-skupiny Slovinsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v utorok 19. mája 2026.Na snímke hráči Slovinska sa tešia z gólu počas zápasu základnej B-skupiny Slovinsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v utorok 19. mája 2026.Na snímke sprava Anže Kuralt sa teší z gólu, ktorý strelil jeho spoluhráč Ken Ograjenšek (obaja Slovinsko) počas zápasu základnej B-skupiny Slovinsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v utorok 19. mája 2026.Na snímke zľava Adam Sýkora sa teší z gólu, ktorý strelil jeho spoluhráč Martin Chromiak (obaja Slovensko) počas zápasu základnej B-skupiny Slovinsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v utorok 19. mája 2026.Na snímke brankár Lukáš Horák (Slovinsko) inkasuje druhý gól, vľavo sa prizerá Adam Sýkora (Slovensko) počas zápasu základnej B-skupiny Slovinsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v utorok 19. mája 2026.Na snímke v pozadí zľava Oliver Okuliar, asistent Peter Frühauf, Jakub Minárik, Filip Mešár, martin Pospíšil, tréner slovenskej hokejovej reprezentácie Vladimír Országh, Martin Faško-Rudáš, Andrej Kollár, asistent trénera Ján Pardavý, Adam Liška, Sebastián Čederle a v popredí na ľade zľava Adam Sýkora a kapitán Marek Hrivík sa tešia z gólu počas zápasu základnej B-skupiny Slovinsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v utorok 19. mája 2026.Na snímke vľavo Filip Mešár (Slovensko) korčuľuje s pukom počas zápasu základnej B-skupiny Slovinsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v utorok 19. mája 2026.Na snímke uprostred Martin Pospíšil (Slovensko) a vľavo Jan Goličič (Slovinsko) počas zápasu základnej B-skupiny Slovinsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v utorok 19. mája 2026.Na snímke druhý sprava Sebastián Čederle (Slovensko) strieľa na bránu Slovinska počas zápasu základnej B-skupiny Slovinsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v utorok 19. mája 2026.Na snímke sprava Mislav Rosandič, kapitán Marek Hrivík a Filip Mešár sa tešia z gólu počas zápasu základnej B-skupiny Slovinsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v utorok 19. mája 2026.Na snímke Martin Faško-Rudáš (Slovensko) sa teší z gólu počas zápasu základnej B-skupiny Slovinsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v utorok 19. mája 2026.Slovakia's Mislav Rosandic, left, scores past Slovenia's goaltender Lukas Horak during the Men's Ice Hockey World Championship preliminary round match between Slovenia and Slovakia in Fribourg, Switzerland, Tuesday, May 19, 2026. (Anthony Anex/Keystone via AP)Slovakia's Oliver Okuliar, left, and Slovenia's Ken Ograjensek in action during the Men's Ice Hockey World Championship preliminary round match between Slovenia and Slovakia in Fribourg, Switzerland, Tuesday, May 19, 2026. (Anthony Anex/Keystone via AP)Slovakia's Martin Chromiak celebrates scoring during the Men's Ice Hockey World Championship preliminary round match between Slovenia and Slovakia in Fribourg, Switzerland, Tuesday, May 19, 2026. (Anthony Anex/Keystone via AP)Slovakia's Adam Sykora, left, and Slovenia's Aleksandar Magovac in action during the Men's Ice Hockey World Championship preliminary round match between Slovenia and Slovakia in Fribourg, Switzerland, Tuesday, May 19, 2026. (Anthony Anex/Keystone via AP)Slovakia's Adam Liska, left, and Slovenia's Blaz Gregorc in action during the Men's Ice Hockey World Championship preliminary round match between Slovenia and Slovakia in Fribourg, Switzerland, Tuesday, May 19, 2026. (Anthony Anex/Keystone via AP)Slovakia's Adam Liska, left, and Slovenia's Miha Bericic in action during the Men's Ice Hockey World Championship preliminary round match between Slovenia and Slovakia in Fribourg, Switzerland, Tuesday, May 19, 2026. (Anthony Anex/Keystone via AP)Na snímke sprava Jan Goličič, Rok Tičar a Anže Kuralt sa tešia z vyrovnávajúceho gólu na 4:4 počas zápasu základnej B-skupiny Slovinsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v utorok 19. mája 2026.Na snímke brankár Adam Gajan (Slovensko) inkasuje gól na 4:4, prizerajú sa sprava Jozef Viliam Kmec (Slovensko) a Luka Maver (Slovinsko) počas zápasu základnej B-skupiny Slovinsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v utorok 19. mája 2026.Na snímke striedačka Slovinska počas zápasu základnej B-skupiny Slovinsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v utorok 19. mája 2026.Na snímke sprava Adam Sýkora, Martin Chromiak a Samuel Kňažko (všetci Slovensko) počas zápasu základnej B-skupiny Slovinsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v utorok 19. mája 2026.Na snímke spredu Martin Pospíšil (Slovensko) a Aleksandar Magovac (Slovinsko) bojujú o puk počas zápasu základnej B-skupiny Slovinsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v utorok 19. mája 2026.Na snímke František Gajdoš (Slovensko) počas zápasu základnej B-skupiny Slovinsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v utorok 19. mája 2026.Na snímke zhora Kristián Pospíšil (Slovensko) a Anže Kuralt (Slovinsko) bojujú o puk počas zápasu základnej B-skupiny Slovinsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v utorok 19. mája 2026.Na snímke sprava Sebastián Čederle (Slovensko) a Aleksandar Magovac (Slovinsko) bojujú o puk počas zápasu základnej B-skupiny Slovinsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v utorok 19. mája 2026.Na snímke slovinskí fanúšikovia povzbudzujú počas zápasu základnej B-skupiny Slovinsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v utorok 19. mája 2026.Na snímke brankár Lukáš Horák (Slovinsko) reaguje počas zápasu základnej B-skupiny Slovinsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v utorok 19. mája 2026.Slovenia's Rok Ticar celebrates scoring during the Men's Ice Hockey World Championship preliminary round match between Slovenia and Slovakia in Fribourg, Switzerland, Tuesday, May 19, 2026. (Anthony Anex/Keystone via AP)Slovenia's Jan Drozg celebrates scoring during the Men's Ice Hockey World Championship preliminary round match between Slovenia and Slovakia in Fribourg, Switzerland, Tuesday, May 19, 2026. (Anthony Anex/Keystone via AP)Slovakia's Martin Asko-Rudas scores past Slovenia's goaltender Lukas Horak, left, during the Men's Ice Hockey World Championship preliminary round match between Slovenia and Slovakia in Fribourg, Switzerland, Tuesday, May 19, 2026. (Anthony Anex/Keystone via AP)Slovenia's Jan Drozg scores past Slovakia's goaltender Adam Gajan during the Men's Ice Hockey World Championship preliminary round match between Slovenia and Slovakia in Fribourg, Switzerland, Tuesday, May 19, 2026. (Anthony Anex/Keystone via AP)Slovenia's Jan Drozg, left, and Slovakia's Kristian Pospisil during the Men's Ice Hockey World Championship preliminary round match between Slovenia and Slovakia in Fribourg, Switzerland, Tuesday, May 19, 2026. (Anthony Anex/Keystone via AP)Slovakia's Filip Mesar, center, celebrates scoring with teammates during the Men's Ice Hockey World Championship preliminary round match between Slovenia and Slovakia in Fribourg, Switzerland, Tuesday, May 19, 2026. (Anthony Anex/Keystone via AP)

    Miesto si zastal

    Pripravený však bol a pri výhre nad Slovinskom 5:4 po predĺžení naskočil do zápasu ako člen štvrtého útoku.

    Odohral 10 minút a 6 sekúnd, raz vystrelil na bránu a zaznamenal plusový bod.

    "V prvej tretine som sa do toho viac dostával, potom to už bolo lepšie a lepšie."

    Tréneri ho nechali na ľade v každom striedaní štvrtej formácie a trinástemu útočníkovi Minárikovi nedal Nauš na ľade priestor. Nastúpil aj v hre v oslabení. 

    "Snažil som sa robiť veci, ktoré sa odo mňa očakávali - priniesť energiu, dravosť smerom do brány a pomôcť aj v obrane. Nejaký chybičky tam boli, ale snažil som sa robiť svoju robotu," zhodnotil svoj zápas.

    Počas prípravy tŕpol, či zaznie jeho meno

    Napriek tomu, že Nauš bol na šampionáte v očakávaní, plnil si sen.

    „Štyri roky som sa na toto všetko pripravoval. Každodenné tréningy, vstávanie, disciplína okolo hokeja – všetko bolo na vysokej úrovni,“ vravel Nauš.

    Majstrovstvá sveta v hokeji 2026

    MS v hokeji 2026

    MS v hokeji 2026

    Sven Andrighetto (vpravo) sa so spoluhráčmi teší po strelenom góle v zápase Švajčiarsko - Nórsko v skupine B na MS v hokeji 2025.
    Sven Andrighetto (vpravo) sa so spoluhráčmi teší po strelenom góle v zápase Švajčiarsko - Nórsko v skupine B na MS v hokeji 2025.
    Slováci na MS individuálne nevyčnievajú. Produktivite kraľujú Švajčiar a Fín
    dnes 12:24
    Filip Mešár sa raduje z víťazného gólu v sieti Slovinska na MS v hokeji 2026. rozhovor
    Martin Turčindnes 00:08|1
    Boli sme nervózni, priznal Mešár. Výhru nad Slovinskom si bude dlho pamätaťSlafkovskému do Montrealu ešte nevolal.
    Martin Turčin|dnes 00:08|1
    Filip Mešár
    dnes 10:10|2
    Mladý Slovák bol mužom zápasu. Po dráme so Slovinskom dostal najlepšiu známkuPozrite si výsledky hlasovania po zápase Slovensko - Slovinsko v skupine B na MS v hokeji 2026.
    dnes 10:10|2
    Brankár Lukáš Horák.
    Samuel Gregadnes 07:00|7
    Československu ukradli cenné body. Sme maličká krajina a ukázali sme bojovnosť, hlásia SlovinciSlovinci získali v zápasoch s Českom a Slovenskom dohromady tri body.
    Samuel Grega|dnes 07:00|7
    Brankár Adam Gajan inkasuje gól proti Slovinsku na 4:4 na MS v hokeji 2026.
    dnes 01:09|1
    Gajanovi padla úspešnosť pod 90 percent, najaktívnejším strelcom je LiškaPozrite si štatistiky hráčov po troch zápasoch v skupine B na MS v hokeji 2026.
    dnes 01:09|1
    Fotka zo zápasu Slovensko - Slovinsko na MS v hokeji 2026.
    ut 23:00
    Gajan podržal Slovákov v samostatných nájazdoch. Oznámkujte ich za výkon proti SlovinskuOznámkujte výkon Slovákov v zápase proti Slovinsku v skupine B na MS v hokeji 2026.
    ut 23:00
    Slovenská striedačka počas zápasu Slovensko - Slovinsko na MS v hokeji 2026.
    ut 23:14|3
    Országh: My sme jeden bod stratili. Slovinci hrali rovnako ako proti ČechomPrečítajte si prvé reakcie po zápase Slovensko - Slovinsko na MS v hokeji 2026.
    ut 23:14|3
    Adam Sýkora sa teší z gólu, ktorý strelil jeho spoluhráč Martin Chromiak (obaja Slovensko) počas zápasu základnej B-skupiny Slovinsko - Slovensko na MS v hokeji 2026.
    ut 23:00|1
    Slovensko stratilo prvý bod. Pozrite si tabuľku skupiny B po zápase Slovensko - SlovinskoPozrite si, ako vyzerá tabuľka skupiny B po zápase Slovensko - Slovinsko na MS v hokeji 2026.
    ut 23:00|1
    Vladimír Orzságh, v popredí zľava kapitán Marek Hrivík, Adam Liška, Jakub Minárik a Martin Pospíšil.
    ut 20:35
    VIDEO: Góly zo zápasu Slovensko - Slovinsko na MS v hokeji 2026Pozrite si góly zápasu Slovensko - Slovinsko v skupine B na MS v hokeji 2026.
    ut 20:35
    MS v hokeji 2026

    MS v hokeji 2026

    Sven Andrighetto (vpravo) sa so spoluhráčmi teší po strelenom góle v zápase Švajčiarsko - Nórsko v skupine B na MS v hokeji 2025.
    Sven Andrighetto (vpravo) sa so spoluhráčmi teší po strelenom góle v zápase Švajčiarsko - Nórsko v skupine B na MS v hokeji 2025.
    Slováci na MS individuálne nevyčnievajú. Produktivite kraľujú Švajčiar a Fín
    dnes 12:24
    Nachádzate sa tu:
    Domov»MS v hokeji 2026»Na reprezentáciu sa pripravoval štyri roky. K debutu na MS mu pomohol aj Slafkovského postup