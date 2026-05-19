V poslednej tretine Slováci len cúvali a boli pasívni. Dáni pôjdu proti nim na krv

Slovenskí hokejisti vyhrali aj tretí zápas na MS v hokeji 2026 , ale bola to nečakaná dráma.
Slovincov zdolali až po nájazdoch. Zápas hodnotí expert Sportnetu, bývalý hokejový reprezentant TOMÁŠ ZÁBORSKÝ.
Prvé dve tretiny bolo Slovensko dominantný tím, malo veľa šancí, vypracovali si aj náskok, diktovalo tempo. Slovinci bránili a čakali na príležitosti. A tie im naši hráči ponúkli tým, že si nedali pozor na disciplínu.
Naše vylúčenia dostali Slovincov späť do zápasu. V presilovkách boli nebezpeční, majú tam skúsených hráčov, ktorí o sebe vedia naslepo a majú dobré strely z prvej.
Slováci dlhú presilovku piatich proti trom za stavu 1:0 nevyužili, Slovinci tú svoju áno.
V poslednej tretine prišla príliš veľká pasivita. Posledných desať-dvanásť minút sme zakaždým vycúvali a len vyčkávali v strednom pásme.
Nemáme tak poskladané mužstvo, aby sme hrali až tak zodpovedne v defenzíve a ubránili výsledok.
Musíme predvádzať hru, ktorá nás zdobila posledné tri-štyri roky, čiže hrať agresívne, veľa korčuľovať, napádať súpera a dostávať ho pod tlak, najmä proti tímom ako Slovinsko či Taliansko. To, že sme začali cúvať, sa nám stalo osudným a stratili sme jeden bod.
Neviem, či bola tá pasivita spôsobená obavami o výsledok alebo tam bol pokyn trénera, aby sa hráči stiahli a vyčkávali v strednom pásme. Spred televíznej obrazovky sa to ťažko hodnotí.
Ale aj v obrannej činnosti sme boli veľmi pasívni, nešli do súbojov a nechali Slovincov manévrovať v útočnom pásme.
Aj pred vyrovnávajúcim gólom na 4:4 sme nechali Tičara bez tlaku, vyšiel si z rohu až na vrch kruhov a nahodil puk, pričom pred bránkou Slovinci výborne clonili.
V každom prípade je dobré, že nájazdy zvládli hráči s rutinou a chladnou hlavou a Gajan v nich zachytal výborne.
Extra bod z tohto zápasu ešte môže byť v konečnom účtovaní v skupine veľmi dôležitý.
Tento rok nám paradoxne vyhovuje, že sme začínali s papierovo prijateľnejšími súpermi. Máme na turnaji mladé a neskúsené mužstvo a chalani mohli naberať sebavedomie.
Najbližšie zápasy však už ukážu, na čo títo chlapci majú a či je štvrťfinálový cieľ reálny.
Ďalší súper sú Dáni. Majú síce zatiaľ nula bodov, ale oni, naopak začali proti favoritom, Česku, Švédsku a Kanade. Zápas proti Slovákom bude pre nich existenčný, pôjdu v ňom, ako sa vraví, na krv.
MS v hokeji 2026 - program Slovenska
