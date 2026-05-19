V poslednej tretine Slováci len cúvali a boli pasívni. Dáni pôjdu proti nim na krv

    Slovinsko na MS v hokeji 2026
    Slovinsko
    MS v hokeji 2026
    19.05.2026, Skupina B
    4 - 5
    1:2, 2:2, 1:0, 0:0, 0:1
    Sam. nájazdy, 1:3
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    Fotogaléria (45)
    Brankár Adam Gajan inkasuje štvrtý gól v 60. minúte zápasu Slovensko - Slovinsko. Slováci vyhrali na MS 2026 aj tretí súboj, ale až po nájazdoch. (Autor: Matt Zambonin/IIHF)
    Sportnet|20. máj 2026 o 01:15
    Zápas Slovensko - Slovinsko na MS v hokeji 2026 hodnotí Tomáš Záborský.

    Slovenskí hokejisti vyhrali aj tretí zápas na MS v hokeji 2026 , ale bola to nečakaná dráma.

    Slovincov zdolali až po nájazdoch. Zápas hodnotí expert Sportnetu, bývalý hokejový reprezentant TOMÁŠ ZÁBORSKÝ.

    Prvé dve tretiny bolo Slovensko dominantný tím, malo veľa šancí, vypracovali si aj náskok, diktovalo tempo. Slovinci bránili a čakali na príležitosti. A tie im naši hráči ponúkli tým, že si nedali pozor na disciplínu. 

    Naše vylúčenia dostali Slovincov späť do zápasu. V presilovkách boli nebezpeční, majú tam skúsených hráčov, ktorí o sebe vedia naslepo a majú dobré strely z prvej.

    Slováci dlhú presilovku piatich proti trom za stavu 1:0 nevyužili, Slovinci tú svoju áno. 

    V poslednej tretine prišla príliš veľká pasivita. Posledných desať-dvanásť minút sme zakaždým vycúvali a len vyčkávali v strednom pásme.

    Nemáme tak poskladané mužstvo, aby sme hrali až tak zodpovedne v defenzíve a ubránili výsledok.

    Musíme predvádzať hru, ktorá nás zdobila posledné tri-štyri roky, čiže hrať agresívne, veľa korčuľovať, napádať súpera a dostávať ho pod tlak, najmä proti tímom ako Slovinsko či Taliansko. To, že sme začali cúvať, sa nám stalo osudným a stratili sme jeden bod. 

    VIDEO: Zostrih zápasu Slovinsko - Slovensko na MS v hokeji 2026

    Neviem, či bola tá pasivita spôsobená obavami o výsledok alebo tam bol pokyn trénera, aby sa hráči stiahli a vyčkávali v strednom pásme. Spred televíznej obrazovky sa to ťažko hodnotí.

    Ale aj v obrannej činnosti sme boli veľmi pasívni, nešli do súbojov a nechali Slovincov manévrovať v útočnom pásme.

    Aj pred vyrovnávajúcim gólom na 4:4 sme nechali Tičara bez tlaku, vyšiel si z rohu až na vrch kruhov a nahodil puk, pričom pred bránkou Slovinci výborne clonili.

    V každom prípade je dobré, že nájazdy zvládli hráči s rutinou a chladnou hlavou a Gajan v nich zachytal výborne.

    Extra bod z tohto zápasu ešte môže byť v konečnom účtovaní v skupine veľmi dôležitý. 

    Tento rok nám paradoxne vyhovuje, že sme začínali s papierovo prijateľnejšími súpermi. Máme na turnaji mladé a neskúsené mužstvo a chalani mohli naberať sebavedomie.

    Najbližšie zápasy však už ukážu, na čo títo chlapci majú a či je štvrťfinálový cieľ reálny.

    Ďalší súper sú Dáni. Majú síce zatiaľ nula bodov, ale oni, naopak začali proti favoritom, Česku, Švédsku a Kanade. Zápas proti Slovákom bude pre nich existenčný, pôjdu v ňom, ako sa vraví, na krv.

    Fotogaléria zo zápasu Slovensko - Slovinsko na MS v hokeji 2026 (skupina B)
    Na snímke Aurel Nauš (Slovensko) sa rozcvičuje pred zápasom základnej B-skupiny Slovinsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v utorok 19. mája 2026.
    Na snímke slovenskí hokejisti sprava Andrej Kollár, Kristián Pospíšil a kapitán Marek Hrivík sa zdravia s fanúšikmi pred zápasom základnej B-skupiny Slovinsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v utorok 19. mája 2026.
    Na snímke slovenskí fanúšikovia pózujú pred zápasom základnej B-skupiny Slovinsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v utorok 19. mája 2026.
    Na snímke zľava tréner slovenskej hokejovej reprezentácie Vladimír Országh, jeho asistent Ján Pardavý a Andrej Kollár sa tešia z úvodného gólu, ktorý strelil Adam Liška (nie je na snímke) počas zápasu základnej B-skupiny Slovinsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v utorok 19. mája 2026.
    45 fotografií
    Na snímke slovenskí hokejisti stoja pred brankárom Adamom Gajanom pred zápasom základnej B-skupiny Slovinsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v utorok 19. mája 2026.Na snímke sprava brankár Lukáš Horák (Slovinsko) a Adam Liška (Slovensko) počas zápasu základnej B-skupiny Slovinsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v utorok 19. mája 2026.Na snímke zľava František Gajdoš a kapitán Marek Hrivík (obaja Slovensko) diskutujú počas zápasu základnej B-skupiny Slovinsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v utorok 19. mája 2026.Na snímke brankár Lukáš Horák (Slovinsko) a kapitán Marek Hrivík (Slovensko) počas zápasu základnej B-skupiny Slovinsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v utorok 19. mája 2026.Na snímke slovinskí fanúšikovia povzbudzujú počas zápasu základnej B-skupiny Slovinsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v utorok 19. mája 2026.Na snímke vľavo Adam Liška (Slovensko) sa teší z úvodného gólu počas zápasu základnej B-skupiny Slovinsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v utorok 19. mája 2026.Na snímke uprostred kapitán Marek Hrivík, vľavo František Gajdoš (obaja Slovensko) sa tešia z gólu, ktorý strelil ich spoluhráč Adam Liška (vpravo) počas zápasu základnej B-skupiny Slovinsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v utorok 19. mája 2026.Na snímke brankár Lukáš Horák (Slovinsko) inkasuje prvý gól, prizerá sa kapitán Marek Hrivík (Slovensko) počas zápasu základnej B-skupiny Slovinsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v utorok 19. mája 2026.Na snímke sprava brankár Adam Gajan (Slovensko) inkasuje gól, raduje sa strelec gólu Ken Ograjenšek (Slovinsko) počas zápasu základnej B-skupiny Slovinsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v utorok 19. mája 2026.Na snímke hráči Slovinska sa tešia z gólu počas zápasu základnej B-skupiny Slovinsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v utorok 19. mája 2026.Na snímke sprava Anže Kuralt sa teší z gólu, ktorý strelil jeho spoluhráč Ken Ograjenšek (obaja Slovinsko) počas zápasu základnej B-skupiny Slovinsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v utorok 19. mája 2026.Na snímke zľava Adam Sýkora sa teší z gólu, ktorý strelil jeho spoluhráč Martin Chromiak (obaja Slovensko) počas zápasu základnej B-skupiny Slovinsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v utorok 19. mája 2026.Na snímke brankár Lukáš Horák (Slovinsko) inkasuje druhý gól, vľavo sa prizerá Adam Sýkora (Slovensko) počas zápasu základnej B-skupiny Slovinsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v utorok 19. mája 2026.Na snímke v pozadí zľava Oliver Okuliar, asistent Peter Frühauf, Jakub Minárik, Filip Mešár, martin Pospíšil, tréner slovenskej hokejovej reprezentácie Vladimír Országh, Martin Faško-Rudáš, Andrej Kollár, asistent trénera Ján Pardavý, Adam Liška, Sebastián Čederle a v popredí na ľade zľava Adam Sýkora a kapitán Marek Hrivík sa tešia z gólu počas zápasu základnej B-skupiny Slovinsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v utorok 19. mája 2026.Na snímke vľavo Filip Mešár (Slovensko) korčuľuje s pukom počas zápasu základnej B-skupiny Slovinsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v utorok 19. mája 2026.Na snímke uprostred Martin Pospíšil (Slovensko) a vľavo Jan Goličič (Slovinsko) počas zápasu základnej B-skupiny Slovinsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v utorok 19. mája 2026.Na snímke druhý sprava Sebastián Čederle (Slovensko) strieľa na bránu Slovinska počas zápasu základnej B-skupiny Slovinsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v utorok 19. mája 2026.Na snímke sprava Mislav Rosandič, kapitán Marek Hrivík a Filip Mešár sa tešia z gólu počas zápasu základnej B-skupiny Slovinsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v utorok 19. mája 2026.Na snímke Martin Faško-Rudáš (Slovensko) sa teší z gólu počas zápasu základnej B-skupiny Slovinsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v utorok 19. mája 2026.Slovakia's Mislav Rosandic, left, scores past Slovenia's goaltender Lukas Horak during the Men's Ice Hockey World Championship preliminary round match between Slovenia and Slovakia in Fribourg, Switzerland, Tuesday, May 19, 2026. (Anthony Anex/Keystone via AP)Slovakia's Oliver Okuliar, left, and Slovenia's Ken Ograjensek in action during the Men's Ice Hockey World Championship preliminary round match between Slovenia and Slovakia in Fribourg, Switzerland, Tuesday, May 19, 2026. (Anthony Anex/Keystone via AP)Slovakia's Martin Chromiak celebrates scoring during the Men's Ice Hockey World Championship preliminary round match between Slovenia and Slovakia in Fribourg, Switzerland, Tuesday, May 19, 2026. (Anthony Anex/Keystone via AP)Slovakia's Adam Sykora, left, and Slovenia's Aleksandar Magovac in action during the Men's Ice Hockey World Championship preliminary round match between Slovenia and Slovakia in Fribourg, Switzerland, Tuesday, May 19, 2026. (Anthony Anex/Keystone via AP)Slovakia's Adam Liska, left, and Slovenia's Blaz Gregorc in action during the Men's Ice Hockey World Championship preliminary round match between Slovenia and Slovakia in Fribourg, Switzerland, Tuesday, May 19, 2026. (Anthony Anex/Keystone via AP)Slovakia's Adam Liska, left, and Slovenia's Miha Bericic in action during the Men's Ice Hockey World Championship preliminary round match between Slovenia and Slovakia in Fribourg, Switzerland, Tuesday, May 19, 2026. (Anthony Anex/Keystone via AP)Na snímke sprava Jan Goličič, Rok Tičar a Anže Kuralt sa tešia z vyrovnávajúceho gólu na 4:4 počas zápasu základnej B-skupiny Slovinsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v utorok 19. mája 2026.Na snímke brankár Adam Gajan (Slovensko) inkasuje gól na 4:4, prizerajú sa sprava Jozef Viliam Kmec (Slovensko) a Luka Maver (Slovinsko) počas zápasu základnej B-skupiny Slovinsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v utorok 19. mája 2026.Na snímke striedačka Slovinska počas zápasu základnej B-skupiny Slovinsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v utorok 19. mája 2026.Na snímke sprava Adam Sýkora, Martin Chromiak a Samuel Kňažko (všetci Slovensko) počas zápasu základnej B-skupiny Slovinsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v utorok 19. mája 2026.Na snímke spredu Martin Pospíšil (Slovensko) a Aleksandar Magovac (Slovinsko) bojujú o puk počas zápasu základnej B-skupiny Slovinsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v utorok 19. mája 2026.Na snímke František Gajdoš (Slovensko) počas zápasu základnej B-skupiny Slovinsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v utorok 19. mája 2026.Na snímke zhora Kristián Pospíšil (Slovensko) a Anže Kuralt (Slovinsko) bojujú o puk počas zápasu základnej B-skupiny Slovinsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v utorok 19. mája 2026.Na snímke sprava Sebastián Čederle (Slovensko) a Aleksandar Magovac (Slovinsko) bojujú o puk počas zápasu základnej B-skupiny Slovinsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v utorok 19. mája 2026.Na snímke slovinskí fanúšikovia povzbudzujú počas zápasu základnej B-skupiny Slovinsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v utorok 19. mája 2026.Na snímke brankár Lukáš Horák (Slovinsko) reaguje počas zápasu základnej B-skupiny Slovinsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v utorok 19. mája 2026.Slovenia's Rok Ticar celebrates scoring during the Men's Ice Hockey World Championship preliminary round match between Slovenia and Slovakia in Fribourg, Switzerland, Tuesday, May 19, 2026. (Anthony Anex/Keystone via AP)Slovenia's Jan Drozg celebrates scoring during the Men's Ice Hockey World Championship preliminary round match between Slovenia and Slovakia in Fribourg, Switzerland, Tuesday, May 19, 2026. (Anthony Anex/Keystone via AP)Slovakia's Martin Asko-Rudas scores past Slovenia's goaltender Lukas Horak, left, during the Men's Ice Hockey World Championship preliminary round match between Slovenia and Slovakia in Fribourg, Switzerland, Tuesday, May 19, 2026. (Anthony Anex/Keystone via AP)Slovenia's Jan Drozg scores past Slovakia's goaltender Adam Gajan during the Men's Ice Hockey World Championship preliminary round match between Slovenia and Slovakia in Fribourg, Switzerland, Tuesday, May 19, 2026. (Anthony Anex/Keystone via AP)Slovenia's Jan Drozg, left, and Slovakia's Kristian Pospisil during the Men's Ice Hockey World Championship preliminary round match between Slovenia and Slovakia in Fribourg, Switzerland, Tuesday, May 19, 2026. (Anthony Anex/Keystone via AP)Slovakia's Filip Mesar, center, celebrates scoring with teammates during the Men's Ice Hockey World Championship preliminary round match between Slovenia and Slovakia in Fribourg, Switzerland, Tuesday, May 19, 2026. (Anthony Anex/Keystone via AP)

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    MS v hokeji 2026 - program Slovenska

    16.05. 12:20
    | Skupina B
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    2 - 1
    Nórsko na MS v hokeji 2026
    Nórsko
    Fribourg BCF Arena
    17.05. 12:20
    | Skupina B
    Taliansko na MS v hokeji 2026
    Taliansko
    1 - 4
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    Fribourg BCF Arena
    19.05. 20:20
    | Skupina B
    Slovinsko na MS v hokeji 2026
    Slovinsko
    4 - 5 SN
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    Fribourg BCF Arena
    21.05. 20:20
    | Skupina B
    Dánsko na MS v hokeji 2026
    Dánsko
    vs.
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    Fribourg BCF Arena
    23.05. 16:20
    | Skupina B
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    vs.
    Česko na MS v hokeji 2026
    Česko
    Fribourg BCF Arena
    24.05. 20:20
    | Skupina B
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    vs.
    Kanada na MS v hokeji 2026
    Kanada
    Fribourg BCF Arena
    26.05. 16:20
    | Skupina B
    Švédsko na MS v hokeji 2026
    Švédsko
    vs.
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    Fribourg BCF Arena

    Tabuľka skupiny B na MS v hokeji 2026

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    KanadaKanadaCAN
    3
    3
    0
    0
    0
    16:4
    9
    2
    SlovenskoSlovenskoSVK
    3
    2
    1
    0
    0
    11:6
    8
    3
    ČeskoČeskoCZE
    3
    2
    0
    1
    0
    10:7
    7
    4
    NórskoNórskoNOR
    3
    2
    0
    0
    1
    9:2
    6
    5
    ŠvédskoŠvédskoSWE
    3
    1
    0
    0
    2
    12:11
    3
    6
    SlovinskoSlovinskoSVN
    3
    0
    1
    1
    1
    7:11
    3
    7
    DánskoDánskoDEN
    3
    0
    0
    0
    3
    4:15
    0
    8
    TalianskoTalianskoITA
    3
    0
    0
    0
    3
    1:14
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body

