Fínsko uzavrelo súpisku na MS v hokeji. Z NHL prichádza posledná posila

Hokejistov Fínska doplní na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku útočník Konsta Helenius z Buffala, ktoré vypadlo v 2. kole play off NHL s Montrealom.
Dvadsaťpäťročný hráč zaplní posledné voľné miesto na súpiske tímu kouča Anttiho Pennanena.
Káder už skôr posilnil po vyradení v semifinále Západnej konferencie tiež Mikael Granlund z Anaheimu, ktorý nahradí v kádri zraneného Teuva Teräväinena z Chicaga.
Helenius sa predstaví na majstrovstvách sveta druhýkrát. Debutoval v roku 2024 v Prahe a Ostrave. Buffalo ho draftovalo predvlani v 1. kole na 14. mieste.
V tejto sezóne si odbyl premiéru v NHL. V deviatich stretnutiach základnej časti si pripísal štyri body za gól a tri asistencie. V štyroch dueloch play-off skóroval dvakrát.
V posledných dvoch rokoch pôsobil na farme v Rochesteri v AHL.
MS v hokeji 2026 - program Fínska
