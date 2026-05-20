    Fínsko uzavrelo súpisku na MS v hokeji. Z NHL prichádza posledná posila

    Konsta Helenius (Autor: SITA/AP)
    ČTK|20. máj 2026 o 13:53
    Na svetovom šampionáte sa predstaví druhýkrát.

    Hokejistov Fínska doplní na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku útočník Konsta Helenius z Buffala, ktoré vypadlo v 2. kole play off NHL s Montrealom.

    Dvadsaťpäťročný hráč zaplní posledné voľné miesto na súpiske tímu kouča Anttiho Pennanena.

    Káder už skôr posilnil po vyradení v semifinále Západnej konferencie tiež Mikael Granlund z Anaheimu, ktorý nahradí v kádri zraneného Teuva Teräväinena z Chicaga.

    Helenius sa predstaví na majstrovstvách sveta druhýkrát. Debutoval v roku 2024 v Prahe a Ostrave. Buffalo ho draftovalo predvlani v 1. kole na 14. mieste.

    V tejto sezóne si odbyl premiéru v NHL. V deviatich stretnutiach základnej časti si pripísal štyri body za gól a tri asistencie. V štyroch dueloch play-off skóroval dvakrát.

    V posledných dvoch rokoch pôsobil na farme v Rochesteri v AHL.

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    MS v hokeji 2026 - program Fínska

    15.05. 16:20
    | Skupina A
    Fínsko na MS v hokeji 2026
    Fínsko
    3 - 1
    Nemecko na MS v hokeji 2026
    Nemecko
    Swiss Life Arena
    16.05. 16:20
    | Skupina A
    Maďarsko na MS v hokeji 2026
    Maďarsko
    1 - 4
    Fínsko na MS v hokeji 2026
    Fínsko
    Swiss Life Arena
    18.05. 16:20
    | Skupina A
    Fínsko na MS v hokeji 2026
    Fínsko
    6 - 2
    USA na MS v hokeji 2026
    USA
    Swiss Life Arena
    Joj Plus
    21.05. 16:20
    | Skupina A
    Lotyšsko na MS v hokeji 2026
    Lotyšsko
    vs.
    Fínsko na MS v hokeji 2026
    Fínsko
    Swiss Life Arena
    Joj Plus
    22.05. 20:20
    | Skupina A
    Fínsko na MS v hokeji 2026
    Fínsko
    vs.
    Veľká Británia na MS v hokeji 2026
    Veľká Británia
    Swiss Life Arena
    Joj Šport
    24.05. 20:20
    | Skupina A
    Fínsko na MS v hokeji 2026
    Fínsko
    vs.
    Rakúsko na MS v hokeji 2026
    Rakúsko
    Swiss Life Arena
    Joj Plus
    26.05. 20:20
    | Skupina A
    Švajčiarsko na MS v hokeji 2026
    Švajčiarsko
    vs.
    Fínsko na MS v hokeji 2026
    Fínsko
    Swiss Life Arena

    Majstrovstvá sveta v hokeji 2026

    Slovenskí fanúšikovia na MS v hokeji 2026.
