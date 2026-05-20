    ONLINE: Rakúsko - Švajčiarsko dnes, skupina A na MS v hokeji 2026 LIVE

    Rakúsko - Švajčiarsko: ONLINE prenos zo zápasu na MS v hokeji 2026 dnes
    Rakúsko - Švajčiarsko: ONLINE prenos zo zápasu na MS v hokeji 2026 dnes
    Sportnet|20. máj 2026 o 13:20
    Sledujte s nami online prenos zo zápasu skupiny A na MS v hokeji 2026: Rakúsko - Švajčiarsko.

    Rakúsko a Švajčiarsko dnes hrajú ďalší zápas na MS v hokeji 2026, ktoré hostí Švajčiarsko. Stretnutie skupiny A hostí Swiss Life Arena v Zürichu.

    Kde sledovať MS v hokeji 2026 v TV?
    ONLINE PRENOS: Rakúsko - Švajčiarsko na MS v hokeji 2026 (LIVE)

    Majstrovstvá sveta Skupina A 2025/2026
    20.05.2026 o 16:20
    Rakúsko
    0:0
    (0:0, 0:0)
    minúta
    Plánovaný
    Švajčiarsko
    Prenos
    Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 16:15. Dnes poobede budeme sledovať hokejový zápas z MS vo Švajčiarsku medzi Rakúskom a domácim Švajčiarskom. Obidva celky majú na svojom konte po troch zápasoch 9 bodov. Teda plný počet. Rakúšania začali šampionát zápasom s Veľkou Britániou. Triumfovali 5:2. Následne na to zdolali Maďarsko 4:2. Vo výbornom zápase s Lotyšskom tiež dokázali triumfovať po víťazstve 3:1. Švajčiarsko otvorilo šampionát minuloročným finále. Dokázali zdolať výber USA 3:1. V druhom zápase zdolali domáci hokejisti nepríjemný výber Lotyšska 4:2. V poslednom treťom zápase si poradili prekvapivo hladkom s Nemeckom 6:1.

    Tabuľka: Skupina A

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    ŠvajčiarskoŠvajčiarskoSUI
    3
    3
    0
    0
    0
    13:4
    9
    2
    FínskoFínskoFIN
    3
    3
    0
    0
    0
    13:4
    9
    3
    RakúskoRakúskoAUT
    3
    3
    0
    0
    0
    12:5
    9
    4
    MaďarskoMaďarskoHUN
    3
    1
    0
    0
    2
    8:8
    3
    5
    USAUSAUSA
    3
    1
    0
    0
    2
    8:10
    3
    6
    LotyšskoLotyšskoLAT
    3
    1
    0
    0
    2
    5:7
    3
    7
    NemeckoNemeckoGER
    3
    0
    0
    0
    3
    2:11
    0
    8
    Veľká BritániaVeľká BritániaGBR
    3
    0
    0
    0
    3
    3:15
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body

    Program MS v hokeji 2026 - streda, 20. mája

    Joj Šport
    20.05. 16:20
    | Skupina B
    Česko na MS v hokeji 2026
    Česko
    vs.
    Taliansko na MS v hokeji 2026
    Taliansko
    Fribourg BCF Arena
    Joj Plus
    20.05. 16:20
    | Skupina A
    Rakúsko na MS v hokeji 2026
    Rakúsko
    vs.
    Švajčiarsko na MS v hokeji 2026
    Švajčiarsko
    Swiss Life Arena
    Joj Šport
    20.05. 20:20
    | Skupina B
    Švédsko na MS v hokeji 2026
    Švédsko
    vs.
    Slovinsko na MS v hokeji 2026
    Slovinsko
    Fribourg BCF Arena
    Joj Plus
    20.05. 20:20
    | Skupina A
    USA na MS v hokeji 2026
    USA
    vs.
    Nemecko na MS v hokeji 2026
    Nemecko
    Swiss Life Arena

    Majstrovstvá sveta v hokeji 2026

    Slovenskí fanúšikovia na MS v hokeji 2026.
    Na Slovákov chodí najmenej ľudí, fanúšikovia si priniesli rezne a pijú menej
