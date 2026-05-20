ONLINE: Rakúsko - Švajčiarsko dnes, skupina A na MS v hokeji 2026 LIVE

Rakúsko a Švajčiarsko dnes hrajú ďalší zápas na MS v hokeji 2026, ktoré hostí Švajčiarsko. Stretnutie skupiny A hostí Swiss Life Arena v Zürichu.
Majstrovstvá sveta Skupina A 2025/2026
20.05.2026 o 16:20
Rakúsko
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Švajčiarsko
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 16:15. Dnes poobede budeme sledovať hokejový zápas z MS vo Švajčiarsku medzi Rakúskom a domácim Švajčiarskom. Obidva celky majú na svojom konte po troch zápasoch 9 bodov. Teda plný počet. Rakúšania začali šampionát zápasom s Veľkou Britániou. Triumfovali 5:2. Následne na to zdolali Maďarsko 4:2. Vo výbornom zápase s Lotyšskom tiež dokázali triumfovať po víťazstve 3:1. Švajčiarsko otvorilo šampionát minuloročným finále. Dokázali zdolať výber USA 3:1. V druhom zápase zdolali domáci hokejisti nepríjemný výber Lotyšska 4:2. V poslednom treťom zápase si poradili prekvapivo hladkom s Nemeckom 6:1.
Tabuľka: Skupina A
Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body