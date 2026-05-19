    Slovinsko na MS v hokeji 2026
    Slovinsko
    MS v hokeji 2026
    19.05.2026, Skupina B
    4 - 5
    1:2, 2:2, 1:0, 0:0, 0:1
    Sam. nájazdy, 1:3
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    Gajan podržal Slovákov v samostatných nájazdoch. Oznámkujte ich za výkon proti Slovinsku

    Sportnet|19. máj 2026 o 23:00
    Oznámkujte výkon Slovákov v zápase proti Slovinsku v skupine B na MS v hokeji 2026.

    Hokejisti Slovenska zvíťazili vo svojom treťom zápase na MS v hokeji 2026. V skupine B zdolali Slovinsko po výsledku 5:4 po samostatných nájazdoch.

    O góly Slovákov sa postarali Adam Liška, Martin Chromiak, Filip Mešár a Martin Faško-Rudáš.

    V bránke sa opäť predstavil Adam Gajan, ktorý inkasoval štyri góly v riadnom hracom čase, v samostatných nájazdoch potom inkasoval ešte raz.

    Fotogaléria zo zápasu Slovensko - Slovinsko na MS v hokeji 2026 (skupina B)
    Na snímke Aurel Nauš (Slovensko) sa rozcvičuje pred zápasom základnej B-skupiny Slovinsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v utorok 19. mája 2026.
    Na snímke slovenskí hokejisti sprava Andrej Kollár, Kristián Pospíšil a kapitán Marek Hrivík sa zdravia s fanúšikmi pred zápasom základnej B-skupiny Slovinsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v utorok 19. mája 2026.
    Na snímke slovenskí fanúšikovia pózujú pred zápasom základnej B-skupiny Slovinsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v utorok 19. mája 2026.
    Na snímke zľava tréner slovenskej hokejovej reprezentácie Vladimír Országh, jeho asistent Ján Pardavý a Andrej Kollár sa tešia z úvodného gólu, ktorý strelil Adam Liška (nie je na snímke) počas zápasu základnej B-skupiny Slovinsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v utorok 19. mája 2026.
    Na snímke slovenskí hokejisti stoja pred brankárom Adamom Gajanom pred zápasom základnej B-skupiny Slovinsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v utorok 19. mája 2026.Na snímke sprava brankár Lukáš Horák (Slovinsko) a Adam Liška (Slovensko) počas zápasu základnej B-skupiny Slovinsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v utorok 19. mája 2026.Na snímke zľava František Gajdoš a kapitán Marek Hrivík (obaja Slovensko) diskutujú počas zápasu základnej B-skupiny Slovinsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v utorok 19. mája 2026.Na snímke brankár Lukáš Horák (Slovinsko) a kapitán Marek Hrivík (Slovensko) počas zápasu základnej B-skupiny Slovinsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v utorok 19. mája 2026.Na snímke slovinskí fanúšikovia povzbudzujú počas zápasu základnej B-skupiny Slovinsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v utorok 19. mája 2026.Na snímke vľavo Adam Liška (Slovensko) sa teší z úvodného gólu počas zápasu základnej B-skupiny Slovinsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v utorok 19. mája 2026.Na snímke uprostred kapitán Marek Hrivík, vľavo František Gajdoš (obaja Slovensko) sa tešia z gólu, ktorý strelil ich spoluhráč Adam Liška (vpravo) počas zápasu základnej B-skupiny Slovinsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v utorok 19. mája 2026.Na snímke brankár Lukáš Horák (Slovinsko) inkasuje prvý gól, prizerá sa kapitán Marek Hrivík (Slovensko) počas zápasu základnej B-skupiny Slovinsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v utorok 19. mája 2026.Na snímke sprava brankár Adam Gajan (Slovensko) inkasuje gól, raduje sa strelec gólu Ken Ograjenšek (Slovinsko) počas zápasu základnej B-skupiny Slovinsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v utorok 19. mája 2026.Na snímke hráči Slovinska sa tešia z gólu počas zápasu základnej B-skupiny Slovinsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v utorok 19. mája 2026.Na snímke sprava Anže Kuralt sa teší z gólu, ktorý strelil jeho spoluhráč Ken Ograjenšek (obaja Slovinsko) počas zápasu základnej B-skupiny Slovinsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v utorok 19. mája 2026.Na snímke zľava Adam Sýkora sa teší z gólu, ktorý strelil jeho spoluhráč Martin Chromiak (obaja Slovensko) počas zápasu základnej B-skupiny Slovinsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v utorok 19. mája 2026.Na snímke brankár Lukáš Horák (Slovinsko) inkasuje druhý gól, vľavo sa prizerá Adam Sýkora (Slovensko) počas zápasu základnej B-skupiny Slovinsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v utorok 19. mája 2026.Na snímke v pozadí zľava Oliver Okuliar, asistent Peter Frühauf, Jakub Minárik, Filip Mešár, martin Pospíšil, tréner slovenskej hokejovej reprezentácie Vladimír Országh, Martin Faško-Rudáš, Andrej Kollár, asistent trénera Ján Pardavý, Adam Liška, Sebastián Čederle a v popredí na ľade zľava Adam Sýkora a kapitán Marek Hrivík sa tešia z gólu počas zápasu základnej B-skupiny Slovinsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v utorok 19. mája 2026.Na snímke vľavo Filip Mešár (Slovensko) korčuľuje s pukom počas zápasu základnej B-skupiny Slovinsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v utorok 19. mája 2026.Na snímke uprostred Martin Pospíšil (Slovensko) a vľavo Jan Goličič (Slovinsko) počas zápasu základnej B-skupiny Slovinsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v utorok 19. mája 2026.Na snímke druhý sprava Sebastián Čederle (Slovensko) strieľa na bránu Slovinska počas zápasu základnej B-skupiny Slovinsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v utorok 19. mája 2026.Na snímke sprava Mislav Rosandič, kapitán Marek Hrivík a Filip Mešár sa tešia z gólu počas zápasu základnej B-skupiny Slovinsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v utorok 19. mája 2026.Na snímke Martin Faško-Rudáš (Slovensko) sa teší z gólu počas zápasu základnej B-skupiny Slovinsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v utorok 19. mája 2026.Slovakia's Mislav Rosandic, left, scores past Slovenia's goaltender Lukas Horak during the Men's Ice Hockey World Championship preliminary round match between Slovenia and Slovakia in Fribourg, Switzerland, Tuesday, May 19, 2026. (Anthony Anex/Keystone via AP)Slovakia's Oliver Okuliar, left, and Slovenia's Ken Ograjensek in action during the Men's Ice Hockey World Championship preliminary round match between Slovenia and Slovakia in Fribourg, Switzerland, Tuesday, May 19, 2026. (Anthony Anex/Keystone via AP)Slovakia's Martin Chromiak celebrates scoring during the Men's Ice Hockey World Championship preliminary round match between Slovenia and Slovakia in Fribourg, Switzerland, Tuesday, May 19, 2026. (Anthony Anex/Keystone via AP)Slovakia's Adam Sykora, left, and Slovenia's Aleksandar Magovac in action during the Men's Ice Hockey World Championship preliminary round match between Slovenia and Slovakia in Fribourg, Switzerland, Tuesday, May 19, 2026. (Anthony Anex/Keystone via AP)Slovakia's Adam Liska, left, and Slovenia's Blaz Gregorc in action during the Men's Ice Hockey World Championship preliminary round match between Slovenia and Slovakia in Fribourg, Switzerland, Tuesday, May 19, 2026. (Anthony Anex/Keystone via AP)Slovakia's Adam Liska, left, and Slovenia's Miha Bericic in action during the Men's Ice Hockey World Championship preliminary round match between Slovenia and Slovakia in Fribourg, Switzerland, Tuesday, May 19, 2026. (Anthony Anex/Keystone via AP)Na snímke sprava Jan Goličič, Rok Tičar a Anže Kuralt sa tešia z vyrovnávajúceho gólu na 4:4 počas zápasu základnej B-skupiny Slovinsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v utorok 19. mája 2026.Na snímke brankár Adam Gajan (Slovensko) inkasuje gól na 4:4, prizerajú sa sprava Jozef Viliam Kmec (Slovensko) a Luka Maver (Slovinsko) počas zápasu základnej B-skupiny Slovinsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v utorok 19. mája 2026.Na snímke striedačka Slovinska počas zápasu základnej B-skupiny Slovinsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v utorok 19. mája 2026.Na snímke sprava Adam Sýkora, Martin Chromiak a Samuel Kňažko (všetci Slovensko) počas zápasu základnej B-skupiny Slovinsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v utorok 19. mája 2026.Na snímke spredu Martin Pospíšil (Slovensko) a Aleksandar Magovac (Slovinsko) bojujú o puk počas zápasu základnej B-skupiny Slovinsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v utorok 19. mája 2026.Na snímke František Gajdoš (Slovensko) počas zápasu základnej B-skupiny Slovinsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v utorok 19. mája 2026.Na snímke zhora Kristián Pospíšil (Slovensko) a Anže Kuralt (Slovinsko) bojujú o puk počas zápasu základnej B-skupiny Slovinsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v utorok 19. mája 2026.Na snímke sprava Sebastián Čederle (Slovensko) a Aleksandar Magovac (Slovinsko) bojujú o puk počas zápasu základnej B-skupiny Slovinsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v utorok 19. mája 2026.Na snímke slovinskí fanúšikovia povzbudzujú počas zápasu základnej B-skupiny Slovinsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v utorok 19. mája 2026.Na snímke brankár Lukáš Horák (Slovinsko) reaguje počas zápasu základnej B-skupiny Slovinsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v utorok 19. mája 2026.Slovenia's Rok Ticar celebrates scoring during the Men's Ice Hockey World Championship preliminary round match between Slovenia and Slovakia in Fribourg, Switzerland, Tuesday, May 19, 2026. (Anthony Anex/Keystone via AP)Slovenia's Jan Drozg celebrates scoring during the Men's Ice Hockey World Championship preliminary round match between Slovenia and Slovakia in Fribourg, Switzerland, Tuesday, May 19, 2026. (Anthony Anex/Keystone via AP)Slovakia's Martin Asko-Rudas scores past Slovenia's goaltender Lukas Horak, left, during the Men's Ice Hockey World Championship preliminary round match between Slovenia and Slovakia in Fribourg, Switzerland, Tuesday, May 19, 2026. (Anthony Anex/Keystone via AP)Slovenia's Jan Drozg scores past Slovakia's goaltender Adam Gajan during the Men's Ice Hockey World Championship preliminary round match between Slovenia and Slovakia in Fribourg, Switzerland, Tuesday, May 19, 2026. (Anthony Anex/Keystone via AP)Slovenia's Jan Drozg, left, and Slovakia's Kristian Pospisil during the Men's Ice Hockey World Championship preliminary round match between Slovenia and Slovakia in Fribourg, Switzerland, Tuesday, May 19, 2026. (Anthony Anex/Keystone via AP)Slovakia's Filip Mesar, center, celebrates scoring with teammates during the Men's Ice Hockey World Championship preliminary round match between Slovenia and Slovakia in Fribourg, Switzerland, Tuesday, May 19, 2026. (Anthony Anex/Keystone via AP)

    MS v hokeji 2026 - program 19. máj

    19.05. 16:20
    | Skupina B
    Taliansko na MS v hokeji 2026
    Taliansko
    0 - 4
    Nórsko na MS v hokeji 2026
    Nórsko
    Fribourg BCF Arena
    19.05. 16:20
    | Skupina A
    Lotyšsko na MS v hokeji 2026
    Lotyšsko
    1 - 3
    Rakúsko na MS v hokeji 2026
    Rakúsko
    Swiss Life Arena
    19.05. 20:20
    | Skupina B
    Slovinsko na MS v hokeji 2026
    Slovinsko
    4 - 5 SN
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    Fribourg BCF Arena
    19.05. 20:20
    | Skupina A
    Maďarsko na MS v hokeji 2026
    Maďarsko
    5 - 0
    Veľká Británia na MS v hokeji 2026
    Veľká Británia
    Swiss Life Arena

    Tabuľka skupiny B na MS v hokeji 2026

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    KanadaKanadaCAN
    3
    3
    0
    0
    0
    16:4
    9
    2
    SlovenskoSlovenskoSVK
    3
    2
    1
    0
    0
    11:6
    8
    3
    ČeskoČeskoCZE
    3
    2
    0
    1
    0
    10:7
    7
    4
    NórskoNórskoNOR
    3
    2
    0
    0
    1
    9:2
    6
    5
    ŠvédskoŠvédskoSWE
    3
    1
    0
    0
    2
    12:11
    3
    6
    SlovinskoSlovinskoSVN
    3
    0
    1
    1
    1
    7:11
    3
    7
    DánskoDánskoDEN
    3
    0
    0
    0
    3
    4:15
    0
    8
    TalianskoTalianskoITA
    3
    0
    0
    0
    3
    1:14
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body

