Gajan podržal Slovákov v samostatných nájazdoch. Oznámkujte ich za výkon proti Slovinsku

Hokejisti Slovenska zvíťazili vo svojom treťom zápase na MS v hokeji 2026. V skupine B zdolali Slovinsko po výsledku 5:4 po samostatných nájazdoch.
O góly Slovákov sa postarali Adam Liška, Martin Chromiak, Filip Mešár a Martin Faško-Rudáš.
V bránke sa opäť predstavil Adam Gajan, ktorý inkasoval štyri góly v riadnom hracom čase, v samostatných nájazdoch potom inkasoval ešte raz.
