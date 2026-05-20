    ONLINE: Česko - Taliansko dnes, skupina B na MS v hokeji 2026 LIVE

    Česko - Taliansko: ONLINE prenos zo zápasu na MS v hokeji 2026 dnes
    Sportnet|20. máj 2026 o 13:20
    Sledujte s nami online prenos zo zápasu skupiny B na MS v hokeji 2026: Česko - Taliansko.

    Česko a Taliansko dnes hrajú ďalší zápas na MS v hokeji 2026, ktoré hostí Švajčiarsko. Stretnutie skupiny B hostí BCF Arena vo Fribourgu.

    Kde sledovať MS v hokeji 2026 v TV?
    ONLINE PRENOS: Česko - Taliansko na MS v hokeji 2026 (LIVE)

    Majstrovstvá sveta Skupina B 2025/2026
    20.05.2026 o 16:20
    Česko
    0:0
    (0:0, 0:0)
    minúta
    Plánovaný
    Taliansko
    Prenos
    Pozdravujem všetkých hokejových fanúšikov, vítam vás pri sledovaní zápasu z majstrovstiev sveta v hokeji vo Švajčiarsku, kde sa proti sebe v rámci skupiny B postaví Česko a Taliansko.

    Česká reprezentácia má za sebou zatiaľ zápasy s bodovým ziskom, napriek tomu sa postarala o prekvapenie, keď nestačila na Slovinsko 2:3 po predĺžení. Na úvod turnaja si však poradila s Dánskom 4:1, v poslednom zápase navyše odčinila zaváhanie s outsiderom a zdolala Švédsko 4:3. Na druhej strane sa proti favoritovi postaví Taliansko, ktoré zaznamenalo tri prehry – s Kanadou 0:6, Slovenskom 1:4 a Nórskom 0:4.
    Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 16:15.

    Tabuľka: Skupina B

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    KanadaKanadaCAN
    3
    3
    0
    0
    0
    16:4
    9
    2
    SlovenskoSlovenskoSVK
    3
    2
    1
    0
    0
    11:6
    8
    3
    ČeskoČeskoCZE
    3
    2
    0
    1
    0
    10:7
    7
    4
    NórskoNórskoNOR
    3
    2
    0
    0
    1
    9:2
    6
    5
    ŠvédskoŠvédskoSWE
    3
    1
    0
    0
    2
    12:11
    3
    6
    SlovinskoSlovinskoSVN
    3
    0
    1
    1
    1
    7:11
    3
    7
    DánskoDánskoDEN
    3
    0
    0
    0
    3
    4:15
    0
    8
    TalianskoTalianskoITA
    3
    0
    0
    0
    3
    1:14
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body

    Program MS v hokeji 2026 - streda, 20. mája

    Joj Šport
    20.05. 16:20
    | Skupina B
    Česko na MS v hokeji 2026
    Česko
    vs.
    Taliansko na MS v hokeji 2026
    Taliansko
    Fribourg BCF Arena
    Joj Plus
    20.05. 16:20
    | Skupina A
    Rakúsko na MS v hokeji 2026
    Rakúsko
    vs.
    Švajčiarsko na MS v hokeji 2026
    Švajčiarsko
    Swiss Life Arena
    Joj Šport
    20.05. 20:20
    | Skupina B
    Švédsko na MS v hokeji 2026
    Švédsko
    vs.
    Slovinsko na MS v hokeji 2026
    Slovinsko
    Fribourg BCF Arena
    Joj Plus
    20.05. 20:20
    | Skupina A
    USA na MS v hokeji 2026
    USA
    vs.
    Nemecko na MS v hokeji 2026
    Nemecko
    Swiss Life Arena

    Majstrovstvá sveta v hokeji 2026

    Slovenskí fanúšikovia na MS v hokeji 2026.
    Na Slovákov chodí najmenej ľudí, fanúšikovia si priniesli rezne a pijú menej
Samuel Grega|dnes 15:25
    Na Slovákov chodí najmenej ľudí, fanúšikovia si priniesli rezne a pijú menej
