    Online prenos

    ONLINE: Nórsko - Švédsko dnes, skupina B na MS v hokeji 2026 LIVE

    Nórsko - Švédsko: ONLINE prenos zo zápasu na MS v hokeji 2026 dnes
    Sportnet|23. máj 2026 o 17:20
    Sportnet|23. máj 2026 o 17:20
    Sledujte s nami online prenos zo zápasu skupiny B na MS v hokeji 2026: Nórsko - Švédsko.

    Nórsko a Švédsko dnes hrajú ďalší zápas na MS v hokeji 2026, ktoré hostí Švajčiarsko. Stretnutie skupiny B hostí BCF Arena vo Fribourgu.

    ONLINE PRENOS: Nórsko - Švédsko na MS v hokeji 2026 (LIVE)

    Majstrovstvá sveta Skupina B 2025/2026
    23.05.2026 o 20:20
    Nórsko
    0:0
    (0:0, 0:0)
    minúta
    Plánovaný
    Švédsko
    Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 20:15. Prajem pekný večer pri sledovaní hokejového zápasu z MS vo Švajčiarsku. Dnes si rozoberieme na drobné zápas medzi Nôrskom a Švédskom. Nóri predvádzajú na šampionáte zatiaľ výborné výkony. Na svojom konte majú 7 bodov. V poslednom zápase predviedli vynikajúci výkon proti Kanade. Necelé dve minúty pred koncom viedli 5:4, ale napokon prehrali 5:6 po predĺžení. Švédi majú na svojom konte zatiaľ 9 bodov. Prehrali na turnaji dva zápasy. Proti Kanade 3:5 a proti Česku 3:4. Potrebujú teda bodovať, aby si zaistili štvrťfinále.

    Tabuľka: Skupina B

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    KanadaKanadaCAN
    5
    4
    1
    0
    0
    25:10
    14
    2
    SlovenskoSlovenskoSVK
    4
    3
    1
    0
    0
    16:7
    11
    3
    ČeskoČeskoCZE
    4
    3
    0
    1
    0
    13:8
    10
    4
    ŠvédskoŠvédskoSWE
    5
    3
    0
    0
    2
    21:11
    9
    5
    NórskoNórskoNOR
    4
    2
    0
    1
    1
    14:8
    7
    6
    DánskoDánskoDEN
    5
    1
    0
    0
    4
    9:20
    3
    7
    SlovinskoSlovinskoSVN
    6
    0
    1
    1
    4
    8:24
    3
    8
    TalianskoTalianskoITA
    5
    0
    0
    0
    5
    2:20
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body

    Program MS v hokeji 2026 - sobota, 23. mája

    23.05. 12:20
    | Skupina B
    Dánsko na MS v hokeji 2026
    Dánsko
    4 - 0
    Slovinsko na MS v hokeji 2026
    Slovinsko
    Fribourg BCF Arena
    23.05. 12:20
    | Skupina A
    Lotyšsko na MS v hokeji 2026
    Lotyšsko
    4 - 2
    USA na MS v hokeji 2026
    USA
    Swiss Life Arena
    Joj
    23.05. 16:20
    | Skupina B
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    2 - 2
    Česko na MS v hokeji 2026
    Česko
    Fribourg BCF Arena
    Joj Šport
    23.05. 16:20
    | Skupina A
    Švajčiarsko na MS v hokeji 2026
    Švajčiarsko
    7 - 0
    Maďarsko na MS v hokeji 2026
    Maďarsko
    Swiss Life Arena
    Joj Šport
    23.05. 20:20
    | Skupina B
    Nórsko na MS v hokeji 2026
    Nórsko
    vs.
    Švédsko na MS v hokeji 2026
    Švédsko
    Fribourg BCF Arena
    Joj Plus
    23.05. 20:20
    | Skupina A
    Rakúsko na MS v hokeji 2026
    Rakúsko
    vs.
    Nemecko na MS v hokeji 2026
    Nemecko
    Swiss Life Arena

    Majstrovstvá sveta v hokeji 2026

    Josef Kořenář (Česko), Adam Liška (Slovensko) a Jiří Ticháček (Česko) v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Česko.
    VIDEO: Góly zo zápasu Slovensko - Česko na MS v hokeji 2026
