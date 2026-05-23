Štart Roland Garros či formula 1 v Kanade. Športový program na dnes (24. máj)

Trofeje pre víťazov Roland Garros 2026. (Autor: TASR/AP)
Sportnet|24. máj 2026 o 00:00
Pozrite si prehľad športových udalostí v nedeľu, 24. mája. Aký je program dňa?

Športový program na nedeľu, 24. máj

Futbal

  • 14:00 SK Slavia Praha – FC Viktoria Plzeň, skupina o titul českej ligy
  • 14:00 AC Sparta Praha – FC Hradec Králové, skupina o titul českej ligy
  • 14:00 FK Jablonec – FC Slovan Liberec, skupina o titul českej ligy

  • 15:00 Parma Calcio - Sassuolo Calcio, 38. kolo Serie A
  • 18:00 SSC Neapol - Udinese Calcio, 38. kolo Serie A
  • 20:45 FC Turín - Juventus Turín, 38. kolo Serie A
  • 20:45 Hellas Verona - AS Rím, 38. kolo Serie A
  • 20:45 AC Miláno - Cagliari Calcio, 38. kolo Serie A
  • 20:45 US Cremonese - Como 1907, 38. kolo Serie A
  • 20:45 Lecce FC - FC Janov, 38. kolo Serie A

  • 20:00 US Catanzaro - AC Monza, finále play off Serie B o postup do Serie A

  • 21:00 Villarreal CF - Atletico Madrid, 38. kolo La Ligy

  • 17:00 Brighton & Hove Albion - Manchester United, 38. kolo Premier League
  • 17:00 Burnley FC - Wolverhampton Wanderers, 38. kolo Premier Leagu
  • 17:00 Crystal Palace - Arsenal FC, 38. kolo Premier Leagu
  • 17:00 Fulham FC - Newcastle United, 38. kolo Premier Leagu
  • 17:00 Liverpool FC - Brentford FC, 38. kolo Premier Leagu
  • 17:00 Manchester City - Aston Villa, 38. kolo Premier Leagu
  • 17:00 Nottingham Forest - AFC Bournemouth, 38. kolo Premier Leagu
  • 17:00 Sunderland AFC - Chelsea FC, 38. kolo Premier Leagu
  • 17:00 Tottenham Hotspur - Everton FC, 38. kolo Premier Leagu
  • 17:00 West Ham United - Leeds United, 38. kolo Premier Leagu

  • 21:00 FAR Rabat - Mamelodi Sundowns, finále africkej Ligy Majstrov /prvý zápas: 0:1/

Hokej

Cyklistika

Tenis

  • 11:00 Roland Garros WTA (Šrámková)
  • 11:00 Roland Garros ATP

Basketbal

  • 2:00 Cleveland Cavaliers - New York Knicks, semifinále play-off NBA (3. zápas) /stav série: 0:2/

  • 17:00 zápas o 3. miesto, Final Four Euroligy
  • 20:00 finále, Final Four Euroligy

  • 18:00 BC Slovan Bratislava - Patrioti Levice, finále play off Tipos SBL /stav série: 1:2/ /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/

Hádzaná

  • 17:00 ŠK DAC Dunajská Streda - HK AGRO Topoľčany, baráž o účasť v Niké Handball Extralige

  • 17:00 Tatabánya KC - HC Ohrid 2013, finále Európskeho pohára EHF

  • 18:00 HK Slovan Duslo Šaľa - HC DAC Dunajská Streda, 6. kolo nadstavbovej časti o majstra SR

  • 19:00 CB Atletico Guerdes - MŠK IUVENTA Michalovce, finále Európskeho pohára EHF žien /prvý zápas: 24:20/

Motorizmus

  • 22:00 Veľká cena Kanady

  • 18:45 Indy 500, Indianapolis

Lukostreľba

  • 9:00 ME /účasť SR/

Triatlon

  • 8:30 The Championship 2026 (Šamorín)
TV program: nedeľa, 24. máj
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Ostatné športy

