Štart Roland Garros či formula 1 v Kanade. Športový program na dnes (24. máj)

Športový program na nedeľu, 24. máj
Futbal
- 14:00 SK Slavia Praha – FC Viktoria Plzeň, skupina o titul českej ligy
- 14:00 AC Sparta Praha – FC Hradec Králové, skupina o titul českej ligy
- 14:00 FK Jablonec – FC Slovan Liberec, skupina o titul českej ligy
- 15:00 Parma Calcio - Sassuolo Calcio, 38. kolo Serie A
- 18:00 SSC Neapol - Udinese Calcio, 38. kolo Serie A
- 20:45 FC Turín - Juventus Turín, 38. kolo Serie A
- 20:45 Hellas Verona - AS Rím, 38. kolo Serie A
- 20:45 AC Miláno - Cagliari Calcio, 38. kolo Serie A
- 20:45 US Cremonese - Como 1907, 38. kolo Serie A
- 20:45 Lecce FC - FC Janov, 38. kolo Serie A
- 20:00 US Catanzaro - AC Monza, finále play off Serie B o postup do Serie A
- 21:00 Villarreal CF - Atletico Madrid, 38. kolo La Ligy
- 17:00 Brighton & Hove Albion - Manchester United, 38. kolo Premier League
- 17:00 Burnley FC - Wolverhampton Wanderers, 38. kolo Premier Leagu
- 17:00 Crystal Palace - Arsenal FC, 38. kolo Premier Leagu
- 17:00 Fulham FC - Newcastle United, 38. kolo Premier Leagu
- 17:00 Liverpool FC - Brentford FC, 38. kolo Premier Leagu
- 17:00 Manchester City - Aston Villa, 38. kolo Premier Leagu
- 17:00 Nottingham Forest - AFC Bournemouth, 38. kolo Premier Leagu
- 17:00 Sunderland AFC - Chelsea FC, 38. kolo Premier Leagu
- 17:00 Tottenham Hotspur - Everton FC, 38. kolo Premier Leagu
- 17:00 West Ham United - Leeds United, 38. kolo Premier Leagu
- 21:00 FAR Rabat - Mamelodi Sundowns, finále africkej Ligy Majstrov /prvý zápas: 0:1/
Hokej
- 1:00 Carolina Hurricanes - Montreal Canadiens, semifinále play-off NHL (2. zápas) /stav série: 0:1/
- 16:20 Veľká Británia - Lotyšsko, skupina A na MS v hokeji 2026 /vysiela JOJ Plus NAŽIVO/
- 20:20 Fínsko - Rakúsko, skupina A na MS v hokeji 2026 /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 16:20 Dánsko - Taliansko, skupina B na MS v hokeji 2026 /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 20:20 Slovensko - Kanada, skupina B na MS v hokeji 2026 /vysiela TV JOJ NAŽIVO/
Cyklistika
- 13:55 15. etapa: Voghera - Miláno (157 km), Giro d´Italia
Tenis
- 11:00 Roland Garros WTA (Šrámková)
- 11:00 Roland Garros ATP
Basketbal
- 2:00 Cleveland Cavaliers - New York Knicks, semifinále play-off NBA (3. zápas) /stav série: 0:2/
- 17:00 zápas o 3. miesto, Final Four Euroligy
- 20:00 finále, Final Four Euroligy
- 18:00 BC Slovan Bratislava - Patrioti Levice, finále play off Tipos SBL /stav série: 1:2/ /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/
Hádzaná
- 17:00 ŠK DAC Dunajská Streda - HK AGRO Topoľčany, baráž o účasť v Niké Handball Extralige
- 17:00 Tatabánya KC - HC Ohrid 2013, finále Európskeho pohára EHF
- 18:00 HK Slovan Duslo Šaľa - HC DAC Dunajská Streda, 6. kolo nadstavbovej časti o majstra SR
- 19:00 CB Atletico Guerdes - MŠK IUVENTA Michalovce, finále Európskeho pohára EHF žien /prvý zápas: 24:20/
Motorizmus
- 22:00 Veľká cena Kanady
- 18:45 Indy 500, Indianapolis
Lukostreľba
- 9:00 ME /účasť SR/
Triatlon
- 8:30 The Championship 2026 (Šamorín)
TV program: nedeľa, 24. máj
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.