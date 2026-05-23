Ďalšia veľkolepá krádež Nórska. Po výhre so Švédskom ohrozilo aj Slovensko

MS v hokeji 2026 - skupina B
Nórsko - Švédsko 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)
Góly: 10. Steen (Bakke Olsen, Vesterheim), 34. Steen (Ostrem Salsten), 50. Salsten (Ronnild) – 23. Stenberg (Jack Berglund, Björck), 44. Raymond
Rozhodcovia: Kaukokari (Fín.), Ondráček (ČR) – Gibbs (Kan.), Laguzov (Nem.)
Vylúčení: 8:5 na 2 min., presilovky: 1:1, oslabenia: 2:0
Diváci: 5417
Nórsko: Haukeland – Kåsastul, Krogdahl, Solberg, Johannesen, Östby, Hurrod, Saxrud-Danielsen – Pettersen, Koblar, Martinsen – Vesterheim, Bakke Olsen, T. Olsen – Eriksen, Salsten, Ronnild – Steen, Ostrem Salsten, Jacob Berglund – Elvsveen.
Švédsko: Söderblom – Larsson, Ekholm, Johansson, Ekman-Larsson, Hägg, Persson, Brännström – Stenberg, Björck, Raymond – Heineman, de La Rose, Karlsson – Asplund, Sundqvist, Holmström – Grundström, Jack Berglund, Silfverberg – Petersson
Hokejisti Nórska zvíťazili vo svojom piatom zápase na MS v hokeji 2026 vo Švajčiarsku. V zápase základnej skupiny B si poradili s favorizovaným Švédskom 3:2.
S desiatimi bodmi sa vyšvihli na 4. miesto v tabuľke a živia šancu na účasť vo štvrťfinále.
Švédi majú na konte 9 bodov a pred sebou už iba zápas proti Slovensku. Ak chcú Tre kronor preniknúť do vyraďovačky, musia zvíťaziť a čakať, ako dopadnú zostávajúce zápasy. Nórov ešte čakajú Česi a Dáni.
Nóri nastúpia proti Česku, ktoré má už istý postup do štvrťfinále, po dni voľna v pondelok 25. mája od 16.20 h.
Švédov čaká dvojdňová prestávka a svoje účinkovanie v základnej skupine uzavrú so Slovákmi v utorok 26. mája v rovnakom čase.
Tabuľka: Skupina B
Priebeh zápasu Nórsko - Švédsko na MS v hokeji 2026
I. tretina:
Nórom vyšla prvá tretina, počas nej boli veľmi aktívni. V jej polovici využil prvú presilovú hru, keď po elegantnej prihrávke Eskilda Bakke Olsena skóroval Noah Steen. Šance Švédov pochytal Henrik Haukeland.
II. tretina:
V druhej dvadsaťminútovke strelili oba tímy jeden gól. Švédom sa najskôr podarilo vyrovnať v 23. minúte, kedy využil početnú prevahu Ivar Stenberg. Nóri si však vzali vedenie späť vo vlastnom oslabení, opäť sa presadil Steen.
III. tretina:
V tretej tretine potom vyrovnal Lucas Raymond a Švédi mali veľkú prevahu, ale nedokázali súpera zlomiť. Naopak, Eirik Salsten zariadil v oslabení prekvapivé víťazstvo Nórov.
