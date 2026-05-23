    Nórsko na MS v hokeji 2026
    Nórsko
    MS v hokeji 2026
    23.05.2026, Skupina B
    3 - 2
    1:0, 1:1, 1:1
    Švédsko na MS v hokeji 2026
    Švédsko
    PrehľadOnline prenosSumárVideo

    Ďalšia veľkolepá krádež Nórska. Po výhre so Švédskom ohrozilo aj Slovensko

    Hokejisti Nórska oslavujú gól v zápase Nórsko - Švédsko na MS v hokeji 2026.
    Fotogaléria (13)
    Hokejisti Nórska oslavujú gól v zápase Nórsko - Švédsko na MS v hokeji 2026. (Autor: TASR/Keystone via AP)
    Sportnet, TASR, ČTK |23. máj 2026 o 22:43
    ShareTweet20

    Nórsko dnes zdolalo Švédsko v skupine B na MS v hokeji 2026. Pozrite si priebeh, výsledok, tabuľku a góly.

    MS v hokeji 2026 - skupina B

    Nórsko - Švédsko 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)

    Góly: 10. Steen (Bakke Olsen, Vesterheim), 34. Steen (Ostrem Salsten), 50. Salsten (Ronnild) – 23. Stenberg (Jack Berglund, Björck), 44. Raymond

    Rozhodcovia: Kaukokari (Fín.), Ondráček (ČR) – Gibbs (Kan.), Laguzov (Nem.)

    Vylúčení: 8:5 na 2 min., presilovky: 1:1, oslabenia: 2:0

    Diváci: 5417

    Nórsko: Haukeland – Kåsastul, Krogdahl, Solberg, Johannesen, Östby, Hurrod, Saxrud-Danielsen – Pettersen, Koblar, Martinsen – Vesterheim, Bakke Olsen, T. Olsen – Eriksen, Salsten, Ronnild – Steen, Ostrem Salsten, Jacob Berglund – Elvsveen.

    Švédsko: Söderblom – Larsson, Ekholm, Johansson, Ekman-Larsson, Hägg, Persson, Brännström – Stenberg, Björck, Raymond – Heineman, de La Rose, Karlsson – Asplund, Sundqvist, Holmström – Grundström, Jack Berglund, Silfverberg – Petersson

    Hokejisti Nórska zvíťazili vo svojom piatom zápase na MS v hokeji 2026 vo Švajčiarsku. V zápase základnej skupiny B si poradili s favorizovaným Švédskom 3:2.

    S desiatimi bodmi sa vyšvihli na 4. miesto v tabuľke a živia šancu na účasť vo štvrťfinále.

    Švédi majú na konte 9 bodov a pred sebou už iba zápas proti Slovensku. Ak chcú Tre kronor preniknúť do vyraďovačky, musia zvíťaziť a čakať, ako dopadnú zostávajúce zápasy. Nórov ešte čakajú Česi a Dáni.

    VIDEO: Zostrih zápasu Nórsko - Česko na MS v hokeji 2026

    Nóri nastúpia proti Česku, ktoré má už istý postup do štvrťfinále, po dni voľna v pondelok 25. mája od 16.20 h.

    Švédov čaká dvojdňová prestávka a svoje účinkovanie v základnej skupine uzavrú so Slovákmi v utorok 26. mája v rovnakom čase.

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    Tabuľka: Skupina B

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    KanadaKanadaCAN
    5
    4
    1
    0
    0
    25:10
    14
    2
    ČeskoČeskoCZE
    5
    4
    0
    1
    0
    16:10
    13
    3
    SlovenskoSlovenskoSVK
    5
    3
    1
    0
    1
    18:10
    11
    4
    NórskoNórskoNOR
    5
    3
    0
    1
    1
    17:10
    10
    5
    ŠvédskoŠvédskoSWE
    6
    3
    0
    0
    3
    23:14
    9
    6
    DánskoDánskoDEN
    5
    1
    0
    0
    4
    9:20
    3
    7
    SlovinskoSlovinskoSVN
    6
    0
    1
    1
    4
    8:24
    3
    8
    TalianskoTalianskoITA
    5
    0
    0
    0
    5
    2:20
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body

    Priebeh zápasu Nórsko - Švédsko na MS v hokeji 2026

    I. tretina:

    Nórom vyšla prvá tretina, počas nej boli veľmi aktívni. V jej polovici využil prvú presilovú hru, keď po elegantnej prihrávke Eskilda Bakke Olsena skóroval Noah Steen. Šance Švédov pochytal Henrik Haukeland.

    Fotogaléria zo zápasu Nórsko - Švédsko na MS v hokeji 2026 (skupina B)
    Švéd Jacob de la Rose a nórsky brankár Henrik Haukeland v zápase základnej B-skupiny Nórsko - Švédsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v sobotu 23. mája 2026.
    Švéd Ivar Stenberg a nórsky brankár Henrik Haukeland v zápase základnej B-skupiny Nórsko - Švédsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v sobotu 23. mája 2026.
    Nórsky hráč Johannes Johannesen (vľavo) korčuľuje s pukom proti Švédovi počas zápasu základnej B-skupiny Nórsko - Švédsko na MS v ľadovom hokeji vo Fribourgu v sobotu 23. mája 2026.
    Norway's Noah Steen, center, celebrates after scoring, during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship preliminary round group B game between Norway and Sweden, at the BCF Arena ice hockey stadium, in Fribourg, Switzerland, Saturday, May 23, 2026. (Alessandro della Valle/Keystone via AP)
    13 fotografií
    Norway's Noah Steen, left, celebrates after scoring his side's second goal, during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship preliminary round group B game between Norway and Sweden, at the BCF Arena ice hockey stadium, in Fribourg, Switzerland, Saturday, May 23, 2026. (Alessandro della Valle/Keystone via AP)Norway's Noah Steen, number 12, celebrates after scoring, during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship preliminary round group B game between Norway and Sweden, at the BCF Arena ice hockey stadium, in Fribourg, Switzerland, Saturday, May 23, 2026. (Alessandro della Valle/Keystone via AP)Nórsky hráč Noah Steen (druhý zľava) oslavuje so spoluhráčmi na striedačke po tom, ako skóroval počas zápasu základnej B-skupiny Nórsko - Švédsko na MS v ľadovom hokeji vo Fribourgu v sobotu 23. mája 2026.JB 109 Fribourg - Nórsky hráč Noah Steen oslavuje po tom, ako skóroval počas zápasu základnej B-skupiny Nórsko - Švédsko na MS v ľadovom hokeji vo Fribourgu v sobotu 23. mája 2026. FOTO TASR/AP Norway's Noah Steen celebrates after scoring, during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship preliminary round group B game between Norway and Sweden, at the BCF Arena ice hockey stadium, in Fribourg, Switzerland, Saturday, May 23, 2026. (Alessandro della Valle/Keystone via AP) - Švajčiarsko - šport - hokej - majstrovstvá - sveta - MS - 2026 - základná - B - skupinaNórsky hráč Noah Steen (vľavo) oslavuje s brankárom Henrikom Haukelandom po tom, ako skóroval počas zápasu základnej B-skupiny Nórsko - Švédsko na MS v ľadovom hokeji vo Fribourgu v sobotu 23. mája 2026.Sweden's Oskar Sundqvist plays the puck, during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship preliminary round group B game between Norway and Sweden, at the BCF Arena ice hockey stadium, in Fribourg, Switzerland, Saturday, May 23, 2026. (Alessandro della Valle/Keystone via AP)Norway's Johannes Johannesen gets the puck against a Swedish opponent, during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship preliminary round group B game between Norway and Sweden, at the BCF Arena ice hockey stadium, in Fribourg, Switzerland, Saturday, May 23, 2026. (Alessandro della Valle/Keystone via AP)Norway's Havard Ostrem Salsten, right, trips as he fights for the puck, during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship preliminary round group B game between Norway and Sweden, at the BCF Arena ice hockey stadium, in Fribourg, Switzerland, Saturday, May 23, 2026. (Alessandro della Valle/Keystone via AP)Norway's Sander Hurrod, left, vies for the puck against Sweden's Jack Berglund, during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship preliminary round group B game between Norway and Sweden, at the BCF Arena ice hockey stadium, in Fribourg, Switzerland, Saturday, May 23, 2026. (Alessandro della Valle/Keystone via AP)

    II. tretina:

    V druhej dvadsaťminútovke strelili oba tímy jeden gól. Švédom sa najskôr podarilo vyrovnať v 23. minúte, kedy využil početnú prevahu Ivar Stenberg. Nóri si však vzali vedenie späť vo vlastnom oslabení, opäť sa presadil Steen.

    III. tretina:

    V tretej tretine potom vyrovnal Lucas Raymond a Švédi mali veľkú prevahu, ale nedokázali súpera zlomiť. Naopak, Eirik Salsten zariadil v oslabení prekvapivé víťazstvo Nórov.

    Program MS v hokeji 2026 - sobota, 23. mája

    23.05. 12:20
    | Skupina B
    Dánsko na MS v hokeji 2026
    Dánsko
    4 - 0
    Slovinsko na MS v hokeji 2026
    Slovinsko
    Fribourg BCF Arena
    23.05. 12:20
    | Skupina A
    Lotyšsko na MS v hokeji 2026
    Lotyšsko
    4 - 2
    USA na MS v hokeji 2026
    USA
    Swiss Life Arena
    23.05. 16:20
    | Skupina B
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    2 - 3
    Česko na MS v hokeji 2026
    Česko
    Fribourg BCF Arena
    23.05. 16:20
    | Skupina A
    Švajčiarsko na MS v hokeji 2026
    Švajčiarsko
    9 - 0
    Maďarsko na MS v hokeji 2026
    Maďarsko
    Swiss Life Arena
    23.05. 20:20
    | Skupina B
    Nórsko na MS v hokeji 2026
    Nórsko
    3 - 2
    Švédsko na MS v hokeji 2026
    Švédsko
    Fribourg BCF Arena
    23.05. 20:20
    | Skupina A
    Rakúsko na MS v hokeji 2026
    Rakúsko
    2 - 6
    Nemecko na MS v hokeji 2026
    Nemecko
    Swiss Life Arena

    Majstrovstvá sveta v hokeji 2026

    MS v hokeji 2026

    MS v hokeji 2026

    Hokejisti Česka po výhre nad Slovenskom na MS v hokeji.
    Hokejisti Česka po výhre nad Slovenskom na MS v hokeji.
    Rozhodla šťastná situácia, hovorí tréner Česka. Plán bol neoplácať a obetovať sa pre tím
    Martin TurčinSamuel Grega|dnes 00:05
    MS v hokeji 2026

    MS v hokeji 2026

    Hokejisti Česka po výhre nad Slovenskom na MS v hokeji.
    Hokejisti Česka po výhre nad Slovenskom na MS v hokeji.
    Rozhodla šťastná situácia, hovorí tréner Česka. Plán bol neoplácať a obetovať sa pre tím
    Martin TurčinSamuel Grega|dnes 00:05
    Nachádzate sa tu:
    Domov»MS v hokeji 2026»Ďalšia veľkolepá krádež Nórska. Po výhre so Švédskom ohrozilo aj Slovensko