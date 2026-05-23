Sklamaní Slováci sa zhodli: Nemáme sa za čo hanbiť. Pospíšil po zápase nehovoril

Aké prehry mrzia najviac? Tie po dobrom výkone a bojovnom priebehu. A určite ešte viac tie, v ktorých rozhodne gól korčuľou.
Žiaľ, presne takýto scenár zažili slovenskí hokejisti na MS v hokeji 2026 pri prehre 2:3 proti Česku.
Dvakrát dokázali stiahnuť náskok súpera, no na tretí gól Romana Červenku, ktorý padol po odraze puku od korčule, nedokázali reagovať.
Na ľade a ani v mixzóne.
„Neviem, čo mám na to povedať," krútil hlavou útočník Martin Chromiak.
VIDEO: Zostrih zápasu Slovensko - Česko na MS v hokeji 2026
Veľký zápas a derby
Keď ste chceli v sobotu popoludní prejsť fanzónou vo Fribourgu z jednej strany na druhú, bolo to náročné. Všade boli stovky Slovákov a Čechov, nikto si nechcel nechať ujsť federálne derby.
Všetci boli zvedaví na oslavu hokeja, top zážitok šampionátu. S vypredanými tribúnami, emóciami aj gólmi.
To všetko sa naplnilo. Zápas Slovenska s Českom splnil očakávania.
Slovenskí a českí fanúšikovia zaplnili celé hľadisko v BCF Aréne a atmosféra bola po celý čas elektrizujúca.
A dochádzalo aj k úsmevným situáciám, keď všetci fanúšikovia mohutne skandovali „My chceme gól".
Hluk z tribún niektorých hráčov nabudil, iných možno pribrzdil. Spočiatku bolo na oboch stranách cítiť nervozitu, nikto nechcel urobiť chybu.
„Každý vedel, že ide o veľký zápas a derby. Takéto stretnutia sú často práve o chybách. Myslím si, že oba tímy sa im snažili vyvarovať, preto to bolo spočiatku opatrnejšie," vysvetlil Chromiak.
Po faule Pospíšila prišiel gól
Sedem Slovákov si pamätalo prehru z Rigy spred troch rokov. Aj tam Česi vyhrali rovnakým výsledkom.
V sobotnom zápase nebolo Slovensko mladším bratom, ale vyrovnaným súperom. Napriek tomu v 9. minúte inkasovalo po vydarenej strele Daniela Voženílka.
Stretnutie bolo nervózne, plné emócií a súbojov. V mnohých boli bratia Pospíšilovci.
Na začiatku druhej tretiny si odsedel trest Martin, o niečo neskôr aj Kristián. Oba tresty boli vzájomné a na trestnú lavicu smerovala aj dvojica Martin Kaut a Michal Kempný.
Slovenskí fanúšikovia si pred zápasom priali, aby v zápase aspoň raz hrala pesnička „A ja taká dzivočka".
Dočkali sa v 32. minúte, keď Marek Hrivík skrotil futbalovú nahrávku Samuela Kňažka a skóroval.
Lenže o necelé dve minúty bol opäť vylúčený Kristián Pospíšil. Tentoraz sám. Česi jeho trest premenili na druhý gól.
„Zo začiatku nám Pospíšilovci určite pomohli, ale potom ich bolo treba trochu krotiť a obrátiť v prospech mužstva. Potrebujú emócie na to, aby podali čo najlepší výkon. Len ich potrebujeme nasmerovať správnym smerom," vravel tréner Vladimír Országh.
Reakciu Kristiána Pospíšila pritomní novinári nezískali, po zápase odmietol žiadosť o rozhovor.
Podľa hovorcu zväzu „cítil bolesť hlavy, a tak požiadal o uvoľnenie z mediálnych povinností".
Slováci sa nevzdali, bojovali a hrali obetavo. V jednej situácii sa do strely hádzali aj dvaja. Odmenou im bol vyrovnávajúci gól Chromiaka. Puk do bránky upratal na štvrtýkrát.
„Od druhej tretiny sme sa dostali do našej hry, ktorú sa snažíme predvádzať, a bolo to dobré. Nebudem hovoriť o tom, kto bol lepší a kto horší. Podľa mňa sme podali veľmi dobrý výkon proti veľmi kvalitnému mužstvu. Aj to si treba vážiť," dodal Chromiak.
Slováci sa nechceli vyhovárať
Česi ukázali, že na Slovákov to jednoducho vedia. Na MS vyhrali piatykrát v rade. Čo napokon rozhodlo o výsledku?
„Česi dali tri góly a my dva," zhodnotil Chromiak.
Ten tretí padol so šťastím aj umením. S umením preto, že Červenka presne vedel, ako sa má postaviť a čo má urobiť, aby si puk prihral, a so šťastím, lebo sa od korčule odrazil rovno do bránky.
Niektorí fanúšikovia na tribúnach naznačovali, že gól platiť nebude. A predsa. Rozhodcovia po krátkej porade vyšli na ľad a ukázali na stredový kruh.
„Neviem. My už k tomu veľa povedať nemôžeme. Na také situácie sú rozhodcovia. Bolo to podľa mňa päťdesiat na päťdesiat, ale nemôžeme sa na to vyhovárať. Gól platil a my sme sa potom snažili vyrovnať. Bohužiaľ, nepodarilo sa nám to," uviedol útočník Filip Mešár.
VIDEO: Víťazný gól Romana Červenku
Svoj pohľad pridal aj kapitán tímu Marek Hrivík: „Nepoznám úplne presné znenie pravidla. Samozrejme, Červenka je šikovný hráč, dokazuje to počas celej kariéry. Asi vedel, čo robí. Rozhodcovia sa rozhodli tak, ako sa rozhodli."
Českí hráči aj tréner Rulík priznali, že vyhral tím s väčším šťastím. Slováci sa ale na (ne)šťastie nechceli vyhovárať.
„Mali sme šance, ktoré sme mohli využiť, rovnako aj oni mali príležitosti, ktoré nepremenili. Povedal by som, že to bol skvelý zápas pre divákov a obidva tímy do toho dali všetko," povedal Mešár.
„Myslím si, že zápas bol vyrovnaný. Mali sme veľké šance a myslím si, že sme súpera aj prestrieľali. Bolo to o tom, kto dá rozhodujúci gól. Odohrali sme však dobrý zápas a nemáme sa za čo hanbiť."
Slováci nastúpia na ďalší zápas základnej skupiny už v nedeľu od 20:20 proti Kanade. Podľa Hrivíka to bude mimoriadne náročné stretnutie.
„Kanada príde pripravená. Ak však budeme hrať naším štýlom tak, ako dnes, verím, že môžeme byť úspešní."
Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.
MS v hokeji 2026 - program Slovenska
Tabuľka skupiny B na MS v hokeji 2026
Názov krajinyŠtát
Z
V
Vp
Pp
P
Skóre
B
Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body