    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    MS v hokeji 2026
    23.05.2026, Skupina B
    2 - 3
    0:1, 2:1, 0:1
    Česko na MS v hokeji 2026
    Česko

    Sklamaní Slováci sa zhodli: Nemáme sa za čo hanbiť. Pospíšil po zápase nehovoril

    Kristián Pospíšil s krvavým šrámom v zápase proti Česku na MS v hokeji 2026.
    Fotogaléria (47)
    Kristián Pospíšil s krvavým šrámom v zápase proti Česku na MS v hokeji 2026. (Autor: IIHF/Matt Zambonin)
    Martin Turčin|23. máj 2026 o 23:59
    ShareTweet1

    Čo povedali slovenskí hokejisti po prehre s Českom?

    Aké prehry mrzia najviac? Tie po dobrom výkone a bojovnom priebehu. A určite ešte viac tie, v ktorých rozhodne gól korčuľou. 

    Žiaľ, presne takýto scenár zažili slovenskí hokejisti na MS v hokeji 2026 pri prehre 2:3 proti Česku

    Dvakrát dokázali stiahnuť náskok súpera, no na tretí gól Romana Červenku, ktorý padol po odraze puku od korčule, nedokázali reagovať. 

    Na ľade a ani v mixzóne. 

    „Neviem, čo mám na to povedať," krútil hlavou útočník Martin Chromiak. 

    VIDEO: Zostrih zápasu Slovensko - Česko na MS v hokeji 2026

    Veľký zápas a derby

    Keď ste chceli v sobotu popoludní prejsť fanzónou vo Fribourgu z jednej strany na druhú, bolo to náročné. Všade boli stovky Slovákov a Čechov, nikto si nechcel nechať ujsť federálne derby. 

    Všetci boli zvedaví na oslavu hokeja, top zážitok šampionátu. S vypredanými tribúnami, emóciami aj gólmi. 

    To všetko sa naplnilo. Zápas Slovenska s Českom splnil očakávania. 

    Z dejiska MS v hokeji 2026 píšu Martin Turčin a Samuel GregaZ dejiska MS v hokeji 2026 píšu Martin Turčin a Samuel Grega

    Slovenskí a českí fanúšikovia zaplnili celé hľadisko v BCF Aréne a atmosféra bola po celý čas elektrizujúca.

    A dochádzalo aj k úsmevným situáciám, keď všetci fanúšikovia mohutne skandovali „My chceme gól".

    Hluk z tribún niektorých hráčov nabudil, iných možno pribrzdil. Spočiatku bolo na oboch stranách cítiť nervozitu, nikto nechcel urobiť chybu. 

    „Každý vedel, že ide o veľký zápas a derby. Takéto stretnutia sú často práve o chybách. Myslím si, že oba tímy sa im snažili vyvarovať, preto to bolo spočiatku opatrnejšie," vysvetlil Chromiak. 

    Po faule Pospíšila prišiel gól

    Sedem Slovákov si pamätalo prehru z Rigy spred troch rokov. Aj tam Česi vyhrali rovnakým výsledkom. 

    V sobotnom zápase nebolo Slovensko mladším bratom, ale vyrovnaným súperom. Napriek tomu v 9. minúte inkasovalo po vydarenej strele Daniela Voženílka. 

    Stretnutie bolo nervózne, plné emócií a súbojov. V mnohých boli bratia Pospíšilovci.

    Na začiatku druhej tretiny si odsedel trest Martin, o niečo neskôr aj Kristián. Oba tresty boli vzájomné a na trestnú lavicu smerovala aj dvojica Martin Kaut a Michal Kempný. 

    Fotogaléria zo zápasu Slovensko - Česko na MS v hokeji 2026 (skupina B)
    Slovenskí fanúšikovia pózujú, uprostred v čiernom tričku s okuliarmi bývalý hokejista Branko Radivojevič pred zápasom základnej B-skupiny Slovensko - Česko na MS v hokeji 2026.
    Slovenský a český fanúšik pózujú v bojovom postoji ppred zápasom základnej B-skupiny Slovensko - Česko na MS v hokeji 2026.
    Český fanúšik pózuje s tématickým oblečením pred zápasom základnej B-skupiny Slovensko - Česko na MS v hokeji 2026.
    Slovenská fanúšička pózuje pred zápasom základnej B-skupiny Slovensko - Česko na MS v hokeji 2026.
    47 fotografií
    Českí fanúšikovia pózujú pred zápasom základnej B-skupiny Slovensko - Česko na MS v hokeji 2026. Na snímke Servác Petrovský (Slovensko) pred zápasom základnej B-skupiny Slovensko - Česko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v sobotu 23. mája 2026.Na snímke zľava Jaroslav Chmelař (Česko) a Adam Sýkora (Slovensko) pred zápasom základnej B-skupiny Slovensko - Česko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v sobotu 23. mája 2026.Na snímke hokejisti Slovenska v kruhu pred zápasom základnej B-skupiny Slovensko - Česko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v sobotu 23. mája 2026.Na snímke gólová radosť českých hráčov v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Česko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v sobotu 23. mája 2026.Na snímke zľava Ondrej Beránek (Česko) a Aurel Nauš (Slovensko) v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Česko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v sobotu 23. mája 2026.Na snímke slovenskí fanúšikovia pózujú pred zápasom základnej B-skupiny Slovensko - Česko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v sobotu 23. mája 2026.Na snímke zľava Jakub Flek (Česko) a Samuel Kňažko (Slovensko) v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Česko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v sobotu 23. mája 2026.Na snímke zľava brankár Josef Kořenář (Česko), Adam Liška (Slovensko) a Jiří Ticháček (Česko) v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Česko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v sobotu 23. mája 2026.Michal Kempny a brankár Samuel Hlavaj počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Česko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v sobotu 23. mája 2026.Dominik Kubalik počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Česko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v sobotu 23. mája 2026.Daniel Vozenilek a František Gajdoš počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Česko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v sobotu 23. mája 2026.Na snímke lavička slovenskej hokejovej reprezentácie a zľava asistent trénera slovenskej hokejovej reprezentácie Ján Pardavý, hlavný tréner slovenskej hokejovej reprezentácie Vladimír Orzságh a asistent trénera Peter Frühauf v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Česko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v sobotu 23. mája 2026.Na snímke zľava Martin Kaut (Česko), brankár Samuel Hlavaj (Slovensko), Luka Radivojevič, Filip Mešár (obaja Slovensko) a Michal Kempný (Česko) v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Česko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v sobotu 23. mája 2026.Na snímke zľava Adam Liška (Slovensko), Lukáš Sedlák a brankár Josef Kořenář (obaja Česko) v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Česko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v sobotu 23. mája 2026.Na snímke zľava strelec gólu Marek Hrivík (Slovensko) a Lukáš Sedlák (Česko) v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Česko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v sobotu 23. mája 2026.Na snímke zľava brankár Josef Kořenář, Jiří Ticháček (obaja Česko) a Marek Hrivík (Slovensko) v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Česko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v sobotu 23. mája 2026.Na snímke gólová radosť českých hokejistov a vpravo strelec tretieho gólu Roman Červenka (Česko) v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Česko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v sobotu 23. mája 2026.Na snímke zľava Andrej Kollár, František Gajdoš (obaja Slovensko) a Lukáš Sedlák (Česko) v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Česko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v sobotu 23. mája 2026.Na snímke zľava brankár Josef Kořenář, Tomáš Galvas (obaja Česko) a Sebastián Čederle (Slovensko) v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Česko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v sobotu 23. mája 2026.Na snímke Martin Chromiak (Slovensko) sa teší z druhého gólu Slovenska v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Česko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v sobotu 23. mája 2026.Na snímke hokejisti Slovenska sa tešia z druhého gólu v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Česko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v sobotu 23. mája 2026.Na snímke zľava Adam Sýkora a strelec gólu Martin Chromiak (obaja Slovensko) sa tešia z druhého gólu Slovenska v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Česko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v sobotu 23. mája 2026.Czechia's Roman Cervenka, right, celebrates with teammates after scoring during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship preliminary round group B game between Slovakia and Czech Republic, in Fribourg, Switzerland, Saturday, May 23, 2026. (Alessandro della Valle/Keystone via AP)Slovakia's Martin Pospisil, left, engages in a box fight against Czechia's Jaroslav Chmelar during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship preliminary round group B game between Slovakia and Czech Republic, in Fribourg, Switzerland, Saturday, May 23, 2026. (Alessandro della Valle/Keystone via AP)Slovakia's Martin Pospisil, left, engages in a box fight against Czechia's Jaroslav Chmelar during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship preliminary round group B game between Slovakia and Czech Republic, in Fribourg, Switzerland, Saturday, May 23, 2026. (Alessandro della Valle/Keystone via AP)Slovakia's Martin Pospisil, left, engages in a box fight against Czechia's Jaroslav Chmelar during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship preliminary round group B game between Slovakia and Czech Republic, in Fribourg, Switzerland, Saturday, May 23, 2026. (Alessandro della Valle/Keystone via AP)Slovakia's Andrej Kollar, right, hits the goal of Czechia's goaltender Josef Korenar, left, during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship preliminary round group B game between Slovakia and Czech Republic, in Fribourg, Switzerland, Saturday, May 23, 2026. (Alessandro della Valle/Keystone via AP)Slovakia's Adam Sykora, center, falls next to Czechia's Tomas Cibulka, left, during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship preliminary round group B game between Slovakia and Czech Republic, in Fribourg, Switzerland, Saturday, May 23, 2026. (Alessandro della Valle/Keystone via AP)Czechia's Daniel Vozenilek, right, celebrates after scoring during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship preliminary round group B game between Slovakia and Czech Republic, in Fribourg, Switzerland, Saturday, May 23, 2026. (Alessandro della Valle/Keystone via AP)Na snímke hore hlavný tréner Vladimír Orzságh, dole zľava Sebastián Čederle, Adam Sýkora a Servác Petrovský (všetci Slovensko) v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Česko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v sobotu 23. mája 2026.Na snímke zľava Jozef Viliam Kmec, Adam Sýkora, Oliver Okuliar, Aurel Nauš, Patrik Koch a Filip Štrbák (všetci Slovensko) smútia po prehre 2:3 v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Česko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v sobotu 23. mája 2026.Na snímke zľava Marek Alscher (Česko), Filip Mešár (Slovensko), brankár Josef Kořenář (Česko), Martin Pospíšil (Slovensko), Lukáš Sedlák a Michal Kempný (obaja Česko) v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Česko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v sobotu 23. mája 2026.Na snímke hokejisti Slovenska smútia po prehre 2:3 v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Česko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v sobotu 23. mája 2026.Na snímke zľava Servác Petrovský, brankár Samuel Hlavaj, Aurel Nauš a Mislav Rosandič (všetci Slovensko) smútia po prehre 2:3 v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Česko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v sobotu 23. mája 2026.Na snímke hore zľava hlavný tréner Vladimír Orzságh, asistent trénera Peter Frühauf, dole zľava Aurel Nauš, Adam Liška, Patrik Koch, Servác Petrovský a Marek Hrivík (všetci Slovensko) v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Česko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v sobotu 23. mája 2026.Na snímke zľava Jaroslav Chmelař (Česko), Adam Sýkora (Slovensko), Tomáš Galvas (Česko) a Martin Pospíšil (Slovensko) sa zdravia po zápase základnej B-skupiny Slovensko - Česko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v sobotu 23. mája 2026.Na snímke zľava František Gajdoš, Patrik Koch a brankár Samuel Hlavaj (všetci Slovensko) v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Česko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v sobotu 23. mája 2026.Na snímke zľava brankár Josef Kořenář, Filip Hronek a Jiří Černoch (všetci Česko) sa tešia z víťazstva v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Česko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v sobotu 23. mája 2026.Na snímke zľava Lukáš Sedlák (Česko) a František Gajdoš (Slovensko) v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Česko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v sobotu 23. mája 2026.Na snímke hokejisti Česka sa tešia z víťazstva po zápase základnej B-skupiny Slovensko - Česko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v sobotu 23. mája 2026.Na snímke zľava Marek Hrivík, František Gajdoš, Martin Pospíšil a Kristián Pospíšil (všetci Slovensko) smútia po prehre v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Česko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v sobotu 23. mája 2026.Na snímke vľavo v popredí strelec tretieho gólu Roman Červenka a za ním Lukáš Sedlák (obaja Česko) v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Česko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v sobotu 23. mája 2026.

    Slovenskí fanúšikovia si pred zápasom priali, aby v zápase aspoň raz hrala pesnička „A ja taká dzivočka".

    Dočkali sa v 32. minúte, keď Marek Hrivík skrotil futbalovú nahrávku Samuela Kňažka a skóroval. 

    Lenže o necelé dve minúty bol opäť vylúčený Kristián Pospíšil. Tentoraz sám. Česi jeho trest premenili na druhý gól. 

    „Zo začiatku nám Pospíšilovci určite pomohli, ale potom ich bolo treba trochu krotiť a obrátiť v prospech mužstva. Potrebujú emócie na to, aby podali čo najlepší výkon. Len ich potrebujeme nasmerovať správnym smerom," vravel tréner Vladimír Országh. 

    Majstrovstvá sveta v hokeji 2026

    MS v hokeji 2026

    MS v hokeji 2026

    Slovenskí hokejisti po zápase s Českom na MS 2026.
    Slovenskí hokejisti po zápase s Českom na MS 2026.
    Prehra Švédov zamotala skupinu. Aké sú štyri scenáre slovenského postupu? (matematika)
    teraz
    MS v hokeji 2026

    MS v hokeji 2026

    Slovenskí hokejisti po zápase s Českom na MS 2026.
    Slovenskí hokejisti po zápase s Českom na MS 2026.
    Prehra Švédov zamotala skupinu. Aké sú štyri scenáre slovenského postupu? (matematika)
    teraz
    Nachádzate sa tu:
    Domov»MS v hokeji 2026»Sklamaní Slováci sa zhodli: Nemáme sa za čo hanbiť. Pospíšil po zápase nehovoril