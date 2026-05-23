    Rakúsko na MS v hokeji 2026
    Rakúsko
    MS v hokeji 2026
    23.05.2026, Skupina A
    Swiss Life Arena
    20:20
    Nemecko na MS v hokeji 2026
    Nemecko
    Sledujte na Joj Plus
    Joj Plus
    PrehľadOnline prenos

    ONLINE: Rakúsko - Nemecko dnes, skupina A na MS v hokeji 2026 LIVE

    Rakúsko - Nemecko: ONLINE prenos zo zápasu na MS v hokeji 2026 dnes
    Rakúsko - Nemecko: ONLINE prenos zo zápasu na MS v hokeji 2026 dnes (Autor: Sportnet)
    Sportnet|23. máj 2026 o 17:20
    ShareTweet0

    Sledujte s nami online prenos zo zápasu skupiny A na MS v hokeji 2026: Rakúsko - Nemecko.

    Rakúsko a Nemecko dnes hrajú ďalší zápas na MS v hokeji 2026, ktoré hostí Švajčiarsko. Stretnutie skupiny A hostí Swiss Life Arena v Zürichu.

    Kde sledovať MS v hokeji 2026 v TV?
    Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

    Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

    ONLINE PRENOS: Rakúsko - Nemecko na MS v hokeji 2026 (LIVE)

    Majstrovstvá sveta Skupina A 2025/2026
    23.05.2026 o 20:20
    Rakúsko
    0:0
    (0:0, 0:0)
    minúta
    Plánovaný
    Nemecko
    Prenos
    Vo večernom zápase o 20:20 proti sebe v skupine A nastúpia Rakúsko a Nemecko.

    Rakúsko je príjemným prekvapením šampionátu, keď zatiaľ vyhralo tri zo štyroch zápasov. Zdolalo Veľkú Britániu, Maďarsko aj Lotyšsko, no naposledy utrpelo nepríjemnú prehru s domácim Švajčiarskom, ktorému podľahlo vysoko 0:9. Avšak Rakúsku patrí priebežná výborná 3. priečka.

    Nemecko je piate, na konte má štyri body. Na štvrtú pozíciu zaručujúcu štvrťfinále stráca jeden bod. Nemci prehrali štyri zápasy po sebe, nestačili na Fínsko Lotyšsko, Švajčiarsko ani USA, ale v poslednom zápase už zvíťazili, odniesli si to Maďari, ktorých Nemci zdolali 6:2.
    Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 20:15.

    Tabuľka: Skupina A

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    ŠvajčiarskoŠvajčiarskoSUI
    5
    5
    0
    0
    0
    26:5
    15
    2
    FínskoFínskoFIN
    5
    5
    0
    0
    0
    24:5
    15
    3
    RakúskoRakúskoAUT
    4
    3
    0
    0
    1
    12:14
    9
    4
    LotyšskoLotyšskoLAT
    5
    2
    0
    0
    3
    10:16
    6
    5
    USAUSAUSA
    5
    1
    1
    0
    3
    14:17
    5
    6
    NemeckoNemeckoGER
    5
    1
    0
    1
    3
    11:17
    4
    7
    MaďarskoMaďarskoHUN
    4
    1
    0
    0
    3
    10:14
    3
    8
    Veľká BritániaVeľká BritániaGBR
    5
    0
    0
    0
    5
    4:23
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body

    Program MS v hokeji 2026 - sobota, 23. mája

    23.05. 12:20
    | Skupina B
    Dánsko na MS v hokeji 2026
    Dánsko
    4 - 0
    Slovinsko na MS v hokeji 2026
    Slovinsko
    Fribourg BCF Arena
    23.05. 12:20
    | Skupina A
    Lotyšsko na MS v hokeji 2026
    Lotyšsko
    4 - 2
    USA na MS v hokeji 2026
    USA
    Swiss Life Arena
    Joj
    23.05. 16:20
    | Skupina B
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    2 - 2
    Česko na MS v hokeji 2026
    Česko
    Fribourg BCF Arena
    Joj Šport
    23.05. 16:20
    | Skupina A
    Švajčiarsko na MS v hokeji 2026
    Švajčiarsko
    7 - 0
    Maďarsko na MS v hokeji 2026
    Maďarsko
    Swiss Life Arena
    Joj Šport
    23.05. 20:20
    | Skupina B
    Nórsko na MS v hokeji 2026
    Nórsko
    vs.
    Švédsko na MS v hokeji 2026
    Švédsko
    Fribourg BCF Arena
    Joj Plus
    23.05. 20:20
    | Skupina A
    Rakúsko na MS v hokeji 2026
    Rakúsko
    vs.
    Nemecko na MS v hokeji 2026
    Nemecko
    Swiss Life Arena

    Majstrovstvá sveta v hokeji 2026

    MS v hokeji 2026

    MS v hokeji 2026

    Josef Kořenář (Česko), Adam Liška (Slovensko) a Jiří Ticháček (Česko) v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Česko.
    Josef Kořenář (Česko), Adam Liška (Slovensko) a Jiří Ticháček (Česko) v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Česko.
    VIDEO: Góly zo zápasu Slovensko - Česko na MS v hokeji 2026
    dnes 17:48
    MS v hokeji 2026

    MS v hokeji 2026

    Josef Kořenář (Česko), Adam Liška (Slovensko) a Jiří Ticháček (Česko) v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Česko.
    Josef Kořenář (Česko), Adam Liška (Slovensko) a Jiří Ticháček (Česko) v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Česko.
    VIDEO: Góly zo zápasu Slovensko - Česko na MS v hokeji 2026
    dnes 17:48
    Nachádzate sa tu:
    Domov»MS v hokeji 2026»ONLINE: Rakúsko - Nemecko dnes, skupina A na MS v hokeji 2026 LIVE