    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    MS v hokeji 2026
    23.05.2026, Skupina B
    2 - 3
    0:1, 2:1, 0:1
    Česko na MS v hokeji 2026
    Česko

    Rozhodla šťastná situácia, hovorí tréner Česka. Plán bol neoplácať a obetovať sa pre tím

    Hokejisti Česka po výhre nad Slovenskom na MS v hokeji.
    Fotogaléria (47)
    Hokejisti Česka po výhre nad Slovenskom na MS v hokeji. (Autor: TASR)
    Martin Turčin, Samuel Grega|24. máj 2026 o 00:05
    ShareTweet0

    Tréner Radim Rulík hodnotil derby.

    Českí hokejisti zvládli derby so Slovákmi a na MS vyhrali rovnako ako pred troma rokmi, 3:2.

    Na Kristiána Pospíšila sa špeciálne nepripravovali, ale plán bol jasný – nereagovať na podnety Slovákov.

    Vysvetľoval český tréner RADIM RULÍK, ktorý hovoril po zápase Česka so Slovenskom s médiami takmer desať minút.

    Jeho zverenci zvíťazili 3:2, ale Rulík chválil aj Slovákov: „Teraz sme mali šťastie, ale nabudúce ho mať nemusíme.“

    Ako ste videli priebeh zápasu z vášho pohľadu?

    Prvá polovica bola dobrá. Myslím si, že sme mali energiu a viac z hry, hlavne v prvej tretine. Bolo dobré, že sme išli do vedenia. V druhej polovici sme však podľa mňa trochu stratili nohy a energiu, ktorá je potrebná a hra sa vyrovnala. Slováci miestami ťažili z našich strát v strednom pásme a vytvárali si z toho veľký tlak do bránky. Výborne zachytal Pepa Kořenář.

    Pre nás bolo veľkou výhodou, že sme v zápase neprehrávali, že súper duel neotočil. Buď bolo skóre vyrovnané, alebo sme viedli. Rozhodla šťastná situácia, hovorím to na rovinu. Myslím si, že to bol vyrovnaný zápas.

    Z dejiska MS v hokeji 2026 píšu Martin Turčin a Samuel GregaZ dejiska MS v hokeji 2026 píšu Martin Turčin a Samuel Grega

    Ako ste videli situáciu pri treťom góle?

    Máme k dispozícii záznamy od videotrénerov, ktorí riešia takéto sporné situácie. Z toho, čo sme videli, som bol podľa pravidla, ako ho vnímam ja, presvedčený, že gól by mal platiť. Ale človek do poslednej chvíle nevie, ako to rozhodcovia posúdia.

    Ja som tú situáciu videl len zbežne, nemal som okuliare, bol to skôr môj prvý odhad. V konečnom dôsledku to však aj tak riešia rozhodcovia, takže si vždy počkám, ako to dopadne.

    VIDEO: Zostrih zápasu Slovensko - Česko na MS v hokeji 2026

    Roman Červenka tiež priznal, že ste mali v tomto zápase veľa šťastia. Vidíte to rovnako? 


    Majstrovstvá sveta v hokeji 2026

    MS v hokeji 2026

    MS v hokeji 2026

    Slovenskí hokejisti po zápase s Českom na MS 2026.
    Slovenskí hokejisti po zápase s Českom na MS 2026.
    Prehra Švédov zamotala skupinu. Aké sú štyri scenáre slovenského postupu? (matematika)
    dnes 00:30
    MS v hokeji 2026

    MS v hokeji 2026

    Slovenskí hokejisti po zápase s Českom na MS 2026.
    Slovenskí hokejisti po zápase s Českom na MS 2026.
    Prehra Švédov zamotala skupinu. Aké sú štyri scenáre slovenského postupu? (matematika)
    dnes 00:30
    Nachádzate sa tu:
    Domov»MS v hokeji 2026»Rozhodla šťastná situácia, hovorí tréner Česka. Plán bol neoplácať a obetovať sa pre tím