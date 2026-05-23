Rozhodla šťastná situácia, hovorí tréner Česka. Plán bol neoplácať a obetovať sa pre tím

Českí hokejisti zvládli derby so Slovákmi a na MS vyhrali rovnako ako pred troma rokmi, 3:2.
Na Kristiána Pospíšila sa špeciálne nepripravovali, ale plán bol jasný – nereagovať na podnety Slovákov.
Vysvetľoval český tréner RADIM RULÍK, ktorý hovoril po zápase Česka so Slovenskom s médiami takmer desať minút.
Jeho zverenci zvíťazili 3:2, ale Rulík chválil aj Slovákov: „Teraz sme mali šťastie, ale nabudúce ho mať nemusíme.“
Ako ste videli priebeh zápasu z vášho pohľadu?
Prvá polovica bola dobrá. Myslím si, že sme mali energiu a viac z hry, hlavne v prvej tretine. Bolo dobré, že sme išli do vedenia. V druhej polovici sme však podľa mňa trochu stratili nohy a energiu, ktorá je potrebná a hra sa vyrovnala. Slováci miestami ťažili z našich strát v strednom pásme a vytvárali si z toho veľký tlak do bránky. Výborne zachytal Pepa Kořenář.
Pre nás bolo veľkou výhodou, že sme v zápase neprehrávali, že súper duel neotočil. Buď bolo skóre vyrovnané, alebo sme viedli. Rozhodla šťastná situácia, hovorím to na rovinu. Myslím si, že to bol vyrovnaný zápas.
Ako ste videli situáciu pri treťom góle?
Máme k dispozícii záznamy od videotrénerov, ktorí riešia takéto sporné situácie. Z toho, čo sme videli, som bol podľa pravidla, ako ho vnímam ja, presvedčený, že gól by mal platiť. Ale človek do poslednej chvíle nevie, ako to rozhodcovia posúdia.
Ja som tú situáciu videl len zbežne, nemal som okuliare, bol to skôr môj prvý odhad. V konečnom dôsledku to však aj tak riešia rozhodcovia, takže si vždy počkám, ako to dopadne.
VIDEO: Zostrih zápasu Slovensko - Česko na MS v hokeji 2026
Roman Červenka tiež priznal, že ste mali v tomto zápase veľa šťastia. Vidíte to rovnako?
Určite sme mali šťastie, ale zápas sme zvládli, musíme si to vážiť a pripraviť sa na ďalšie. Samozrejme, musíme sa zlepšiť a vyvarovať sa takému množstvu strát ako proti Slovensku. Teraz sme mali šťastie, ale nabudúce ho mať nemusíme.
Bol ten pokles v druhej polovici skôr vašou chybou, alebo vás k tomu donútil súper?
Ťažko povedať, to je asi skôr otázka pre chlapcov na ľade. Niekedy také zápasy jednoducho prídu. Napríklad proti Švédom sme takéto straty vôbec nemali, pretože sme veľmi dobre vedeli, proti komu hráme.
Možno je to aj trochu podvedomie, neviem. Ja na to hráčov upozorňujem stále, ale v určitých momentoch sme nevolili jednoduchosť, ktorá bola potrebná.
Dávali sme si zložité prihrávky, oni to zbierali a vďaka dobrému pohybu z toho mali protiútoky do nášho pásma a tlak do bránky. Nebolo to vôbec príjemné.
Nevyčítate hráčom inkasovaný gól na 2:2, keď to tam Martin Chromiak dorážal na štyrikrát?
Pozeral som si to ešte po druhej tretine a bol tam taký náhodný odraz. To sa v hokeji jednoducho stáva. Nechcem nikomu nič vyčítať. Skôr sa vždy pripravujeme na to, čo nás čaká ďalej.
Kristián Pospíšil je známy tým, že občas hrá plný emócii. Bol plán pripraviť hráčov na to, že môže provokovať?
Vôbec. Jediný plán bol nereagovať na žiadne podnety, či už od neho alebo od kohokoľvek iného. Neoplácať to, obetovať sa pre tím a nenechať sa vyprovokovať do situácií, aké sa nám stali proti Švédom, keď sme mohli hrať presilovú hru a dostali sme päťminútový trest. O tom sme sa samozrejme bavili aj na porade.
Bola disciplína jedným z kľúčov k víťazstvu?
Myslím si, že áno. Keby sme chodili do viacerých oslabení, bolo by veľmi ťažké víťazstvo udržať.
Ešte k tomu tretiemu gólu Romana Červenku. Hovorili ste, že to podľa vás bol dobrý gól…
Ja som nepovedal, že to bol „dobrý gól“. Povedal som len to, že podľa toho, čo som videl, úmyselne ho nekopol, a preto som si myslel, že podľa pravidiel bude platiť. Ale bola to šťastná situácia. Veľmi vyrovnaný zápas rozhodlo to, že sme boli o trochu šťastnejší, nie lepší.
Čo by ste ešte povedali k výkonu Slovákov?
Hrajú výborne. Majú to veľmi dobre poskladané, sú tam mladí chalani s veľkou budúcnosťou. Musím povedať, že hrajú tímovo a predvádzajú naozaj skvelý hokej.
Tabuľka skupiny B na MS v hokeji 2026
Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body