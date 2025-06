Zeman: Marcelli už nie je tínedžer. Má výhodu, že hrá v Slovane, ale potrebuje viac minút

BRATISLAVA. Drzý Suslov či iniciatívny Sauer. Slováci po polhodine hry ožili v súboji proti futbalovej veľmoci, no chýbala im dávka šťastia. Informácie o EURO U21 2025 na Slovensku (prehľad) „Bol by som rád, ak by chalani niečo výsledkovo dosiahli. Z celej reprezentácie do 21 rokov ide dobrá energia. Na tom má veľkú zásluhu tréner,” tvrdí v rozhovore bývalý slovenský reprezentant a v súčasnosti uznávany expert MARIÁN ZEMAN.

Slovenskí mladíci mali v zápase proti Španielom blízko k dôležitému bodu. Čo vravíte na tento zápas?

Stále to opakujem – najdôležitejšou zložkou vo futbale je motivácia. Nie je to kondícia, nie je to technická zdatnosť, je to motivácia. Zápas splnil to, čo od neho všetci očakávali. Chceli sme samozrejme získať body, ale v takmer každom vyjadrení bolo, aby ľudia po zápase stáli a tlieskali. To sa splnilo. Taký úvod sme však nečakali. Celý štadión po prvých dvadsiatich minútach stíchol. Klobúk dole pred mužstvom, ako sa z toho vykopalo. Žiaľ, taký je futbal, no myslím, že ľudia, tréneri, ale aj hráči, môžu byť spokojní. VIDEO: Taký je futbal - špeciál k EURO U21 2025

Slováci vstúpili do zápasu kostrbato. Dva rovnaké inkasované góly pro prízemnom centri až do päťky. Neboli to náhodné akcie. Už v priamom prenose som tvrdil, že sa mi nepáčilo, ako jednoducho sme Španielov nechali kombinovať. Na všetko mali čas, nedostupovali sme ich. Španieli boli jasne lepší, pričom oba góly vyšli z toho, ako vyzeralo prvých dvadsať minút.

Marián Zeman počas nahrávania podcastu Taký je futbal. (Autor: Honzo Blaško)

Záverečných dvadsať minút patrilo taktiež Španielom. Naši hráči bojovali s kŕčmi už pomerne skoro, neprekvapilo vás to? Sčasti áno. Celá ofenzíva vrátane stredových hráčov toho nabehala strašne veľa. Ale aj tak ma to trochu prekvapilo. Skôr to možno spájam s tým, pod akým veľkým tlakom tí chalani sú. Málokedy sa od reprezentácie do 21 rokov očakávalo tak veľa ako teraz. Hrajú doma, na celom Slovensku je veľká eufória. Psychický tlak tiež prispieva ku kŕčom. Logicky sa to možno nezdá, ale je to tak. Možno aj to k tomu prispelo. Tlak Španielov prišiel práve z toho, že toho už mali dosť. Nemáme taký široký káder, aby sme len tak nahradili Suslova, Sauera či Marcelliho. Aj preto podľa mňa tréner čakal so striedaniami. Káder, ktorý majú Španieli, je veľmi široký. Na trávnik prišli možno ešte lepší hráči než tam pôvodne boli.

Tomáš Suslov a Nino Marcelli oslavujú vyrovnávajúci gól do siete Španielska. (Autor: Matej Sagan/Sportnet)

Tomáš Suslov pred turnajom deklaroval, že si chce získať úlohu lídra výkonmi na trávniku. Podarilo sa mu to? Myslím si, že áno. Páčilo sa mi, ako sebavedomo premenil penaltu. Odviedol dobrú robotu. Bol istý na lopte, vedel potiahnuť útok, vyviesť loptu. Najmä sa mi páčilo, ako sa v závere vrátil šprintom dozadu na základnú čiaru a zablokoval center súpera. A to už bolo po jeho prvých kŕčoch. Bolo vidno, že je ochotný odovzdať mužstvu všetko.

O jeho kvalite sa ani nemusíme baviť. Technikou či driblingom sa vyrovná španielskym hráčom. Otázka je, či na šampionáte do 21 rokov, čo je pre neho menší krok dozadu, dokáže odovzdať sto percent. Proti Španielom sa mu to podarilo.

Hral v strede poľa, ako mu sedela táto pozícia? Tomáš urobil veľký pokrok v kariére. Prechod z Holandska do Talianska mu jednoznačne pomohol. Mám pocit, že ho tam trochu zosekali. Začal nad futbalom viac rozmýšľať. V klube nie je hráč, ktorý to celé režíruje. Tu to ale ukázal. Snažil sa byť aktívny, menil si pozíciu. Páčilo sa mi, že od 25. minúty, keď sme vyrovnali hru, tak aj Sauer, ktorý bol v úvode zapichnutý na kraji, začal byť aktívnejší. Zobral na seba iniciatívu a nakoniec bol jeden z najlepších hráčov na ihrisku.

Suslov sa v zápase viac rozprával s rozhodcom než so spoluhráčmi. Dostal aj žltú kartu za zbytočný šľapák. Je ale niekedy dobré mať v tíme drzého hráča, ktorý súperovi takej veľkosti ukáže, že sa ho nebojí? Áno. To sú tie víťazné typy, ktoré neznášajú prehry či nespravodlivosť. Z toho vyšla aj tá zbytočná žltá karta. On je však stále taký. To by som na ňom ani nemenil. Potrebujeme aj sebavedomých, drzých chalanov. Nemôžu byť ale takí všetci, keďže potom by sa to dávalo ťažko dokopy (smiech).

Tomáš Suslov. (Autor: Matej Sagan/Sportnet)

Leo Sauer mal krátko pred šampionátom ešte plnú hlavu učiva na maturitu. Proti Španielom ukázal záblesky svojej rýchlosti, neraz ho takmer vyzliekli z dresu. Ako hodnotíte jeho prínos? V zápase rástol. V úvode ho nebolo veľmi vidieť. Nevedel sa dostať do svojich situácií, nemal vplyv na prechode do útoku. Neskôr začal v dueli rásť, mal častejšie loptu na kopačkách. Od dvadsiatej minúty patril k trojici najlepších hráčov.

Nino Marcelli s asistenciou a vybojovanou penaltou. Tréner Kentoš v rozhovore pred šampionátom pri ňom povedal, že je iné, keď sedíte na lavičke v Michalovciach a je iné, keď sedíte na lavičke v Slovane. Po zápase na tlačovke priznal, že Marcelli ukázal, že má na viac než je slovenská liga. Má obrovskú výhodu, že hrá v Slovane. Zažil Ligu majstrov. Na druhej strane by bolo dobré, ak by dostal viac hracieho času. Tréner Weiss má pravdu v tom, že ho treba pomaly zapracovať. Bolo by však dobré, ak by mal väčšiu minutáž. Veľmi mu pomohlo, že hral doma, na svojom štadióne. Keď sme mali lepšie fázy, bol hráč, ktorý ukázal kvalitu na ihrisku. Dokázal sa súperom vyrovnať rýchlostne aj silovo, čo je veľká devíza. Ide do veku, keď už nie je úplný tínedžer. Mladíček, ktorému stačia nejaké minúty. Postupne to bude musieť byť hráč, ktorý nastupuje v základnej zostave.

Nino Marcelli. (Autor: Matej Sagan/Sportnet)

Na pozícii hrotového útočníka Slovensko asi najviac tlačí topánka. Mám syna v kategórii U11 v Slovane. Vo výberoch hráčov do týchto nižších kategórií sa často vyberajú len tí šikovní. Len tí, ktorí vedia fantasticky ovládať loptu či zvládať situácie jeden na jedného. Čím ďalej vo vekových kategóriách postupujete, ide to viac do sily, súbojov, nábehov, pozičnej hry atď. Tam niektorí hráči strácajú výhodu, ktorú mali skôr a potrebujú niečo iné. Možno je to aj vo výbere, kde by to nemusel byť vždy ten najšikovnejší hráč na hrote, ale ten, ktorý musí byť pevný, silný a hlavne rýchly. Postupom času sa tieto veci môžu dať do popredia. Výber v nižších kategóriách prispieva k tomu, že nevieme vychovať dobrého hrotového útočníka.

Akú prácu odvádza tréner Jaroslav Kentoš? Veľmi som sa tešil na tento šampionát. Bol by som rád, ak by tí chalani niečo výsledkovo dosiahli. Z celej reprezentácie do 21 rokov ide dobrá energia. Na tom má veľkú zásluhu tréner. Má sebavedomé vyjadrenia, ale nie prehnané.

Na snímke tréner futbalistov Slovenska U21 Jaroslav Kentoš. (Autor: TASR)

Páčilo sa mi jeho vyjadrenie po prípravnom zápase s Nemeckom. Viem si predstaviť, že z desiatich trénerov by ôsmi povedali, že to je dobrý výsledok s takým súperom. Kentoš však povedal, že nebol spokojný, že chce od hráčov viac. Tak sa posúvajú ďalej. Na turnaji je množstvo kvalitných mužstiev s veľkými hráčmi. Doteraz som nezachytil, že by sa tréner sťažoval na to, že Slovensko je outsider. Do šampionátu išli s tým, že chcú niečo uhrať, potešiť fanúšika.