Vedie ich zlatý muž a zložili béčko. Aj tak sú drahší, ako áčko Slovenska

BRATISLAVA. Takú masívnu návštevnosť vo futbalových arénach Slovensko ešte nezažilo. Rozhodne nie v priebehu sedemnástich dní. Päť dní pred štartom turnaja bolo predaných viac ako 250 – tisíc lístkov.

Slovensko od 11. do 28. júna privíta na majstrovstvách Európy do 21 rokov vychádzajúce hviezdy svetového futbalu. Je to obrovská šanca ukázať sa ako organizátor a predať sa na ihrisku.