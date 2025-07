Pellegrini pochválil futbalistov aj organizátorov EURO U21: Obrovská reklama pre Slovensko

BRATISLAVA. Prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini vyzdvihol prácu organizátorov na usporiadaní futbalových majstrovstiev Európy do 21 rokov a zároveň pochválil reprezentačný tím za výkony, ktoré počas neho predviedol.

„Bola to obrovská reklama pre Slovenskú republiku, pretože viac ako 120 miliónov divákov je obrovské číslo.“

V rámci Európy sme boli jedineční v tom, že sme boli po niekoľkých rokoch krajina, ktorá usporiadala toto podujatie sama. Priniesli sme európsky futbal na najvyššej úrovni do všetkých kútov Slovenska a som rád, že ho na slovenských štadiónoch mohlo vzhliadnuť takmer 300.000 divákov,“ povedal na stredajšom stretnutí Pellegrini.

Poďakoval aj futbalistom

Podľa prezidenta aj tieto čísla ukazujú, že sa na Slovensku oplatí investovať do športovej infraštruktúry. Vyzdvihol aj prácu bezpečnostných zložiek a fakt, že sa podujatie zaobišlo bez incidentov.

„Najvyšší funkcionári UEFA ďakujú a hodnotia, že to bol jeden z najúspešnejších šampionátov za posledné roky a Slovensko za to dostalo vysoké ohodnotenie,“ uviedol.

Mladí Slováci prehrali v základnej skupine s favorizovanými tímami Španielska (2:3) a Talianska (0:1), pričom už pred posledným zápasom bol ich osud spečatený.

So šampionátom sa domáci tím rozlúčil víťazstvom 2:1 nad Rumunskom a so ziskom troch bodov obsadil v tabuľke A-skupiny tretie miesto. Napriek nepostupu do štvrťfinále však zanechal sympatický dojem.