Manuál fanúšika na EURO U21. Kde parkovať a ako sa najrýchlejšie dostať na štadión?

BRATISLAVA. ME vo futbale do 21 rokov sa v roku 2025 po druhý raz uskutočnia na Slovensku. Oproti roku 2000 sa zdvojnásobil počet účastníkov a tiež počet štadiónov, na ktorých sa turnaj odohrá.

Ceny jednotlivých kategórii vstupeniek počas ME vo futbale do 21 rokov 2025. (Autor: under21tickets.sk)

Pre deti do 15 rokov sú k dispozícii zľavnené vstupenky a organizátori myslia aj na osoby so zdravotným postihnutím alebo obmedzenou mobilitou, vrátane sprievodných miest pre ich asistentov.

Je šanca, že by Slováci odohrali v Trnave aj ďalší zápas, no to by museli v konkurencii Španielov a Talianov nielenže postúpiť, ale dokonca vyhrať skupinu. Vo štvrťfinále sa tu totiž stretnú víťaz A-skupiny a druhý tím z B-čka.