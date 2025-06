ONLINE: Slovensko - Španielsko dnes, EURO U21 2025 LIVE (skupina A)

Vážení futbaloví fanúšikovia. Vitajte pri sledovaní zápasu Majstrovstiev Európy do 21 rokov, v ktorom sa proti sebe postaví Slovensko a Španielsko.



Slováci sa na domáci európsky šampionát nenaladili pozitívne, keď si v rámci trojzápasovej prípravy odniesli porážku s Nemeckom 0:1, Francúzskom 0:4 a remízu so Slovinskom 2:2. Proti favoritovi však bude hnať slovenského mužstvo aj samotná podpora domácich fanúšikov.



Španieli pricestovali na Slovensko s pokusom obhájiť minimálne svoju finálovú účasť z predchádzajúceho turnaja, keď v roku 2023 podľahli Anglicku 0:1. Ani Španielom však nevyšla príprava na samotné ME, keď ešte počas marca remizovali s Českom 2:2 a podľahli Nemecku 1:3. Pár dní dozadu nestačili ani na Ukrajinu tesne 0:1.





NOMINÁCIA SLOVENSKA



Brankári



Ľubomír Belko (23r)

Adam Danko (21r)

Tomáš Fruhwald (22r)



Obrancovia



Jakub Jakubko (20r)

Filip Mielke (20r)

Adam Obert (22r)

Dominik Javorček (22r)

Nicolas Šikula (22r)

Marek Ujlaky (21r)

Adam Gaži (22r)

Samuel Kopásek (22r)



Stredopoliari



Tomáš Suslov (23r)

Martin Šviderský (22r)

Roman Čerepkai (23r)

Sebastián Nebyla (23r)

Artur Gajdoš (21r)

Mário Sauer (21r)

Leo Sauer (19r)

Adrián Kaprálik (23r)

Nino Marcelli (20r)

Tomáš Rigo (22r)



Útočnící



Dominik Hollý (21r)

Timotej Jambor (22r)



____________________



NOMINÁCIA ŠPANIELSKA



Brankári



Alejandro Iturbe (21r)

Aitor Fraga (22r)

Pablo Cunat (23r)



Obrancovia



Marc Pubill (21r)

Cristian Mosquera (20r)

Rafa Marín (23r)

Cesar Tarrega (23r)

Juanma Herzog (21r)

Gerard Martín (23r)

Hugo Bueno (22r)



Stredopoliari



Javi Guerra (22r)

Benat Turrientes (23r)

Pablo Torre (22r)

Mikel Jaureguizar (21r)

Juanlu (21r)

Alberto Moleiro (21r)

Pablo Marín (21r)



Útočnící



Diego Lopez (23r)

Mateo Joseph (21r)

Raul Moro (22r)

Andrés Garciá (22r)

Jesus Rodríguez (19r)

Roberto Fernández (22)