ONLINE: Portugalsko - Francúzsko dnes, EURO U21 2025 LIVE (skupina C)

Vítam Vás pri sledovaní zápasu ME U21. Dnes budeme sledovať zápas na trenčianskom štadióne, kde si to medzi sebou rozdajú hráči Portugalska a Francúska.



Dnešný zápas je úvodným duelom na šampionáte pre obidva celky. Portugalsko aj Francúzsko patria k ašpirantom na celkový triumf. Očakáva sa mimoriadne kvalitný a vyrovnaný zápas.



Program skupiny C:



Štadión v Žiline:



11. 6. 21:00 Poľsko – Gruzínsko

14. 6. 21:00 Francúzsko – Gruzínsko

17. 6. 18:00 Francúzsko – Poľsko



Zápasy na Štadióne na Sihoti:



11. júna o 21:00 Portugalsko – Francúzsko

14. júna o 21:00 Portugalsko – Poľsko

17. júna o 18:00 Gruzínsko – Portugalsko



Nominácia Portugalska



Brankári



Samuel Soares Benfica Lisabon

Joao Carvalho SC Braga

Diogo Pinto Sporting Lisabon



Obrancovia



Rodrigo Pinheiro FC Famalicao

Joao Muniz Sporting Lisabon

Chico Lamba FC Arouca

Rafael Rodrigues Avs Futebol

Flavio Nazinho Cercle Bruggy

Christian Marques FC Yverdon Sport

Lourenco Figueiredo Henrigues SC Varzim

Rodrigo Gomes Wolverhampton Wanderers



Stredopoliari



Diogo Nascimento Benfica Lisabon

Matheus Fernandes FC Southampton

Paulo Bernardo Celtic Glasgow

Pedro Santos FC Moreirense

Mathias De Amorim FC Famalicao

Gustavo Sa FC Famalicao

Joao Margues FC Gil Vicente



Útočnící



Henrique Araujo FC Arouca

Tiago Tomas VfL Wolfsburg

Geovany Quenda Sporting Lisabon

Carlos Borges Wolverhampton Wanderes

Roger Fernandes SC Braga



Nominácia Francúzska



Brankári



Guillaume Restes Toulouse

Obed Nkambadio FC Paríž

Robin Risser Štrasburg



Obrancovia



Ismaël Doukouré Štrasburg

Castello Lukeba Lipsko

Chrislain Matsima Augsburg

Christian Mawissa Monako

Quentin Merlin Marseille

Kiliann Sildillia Fribourg

Nathan Zézé Nantes



Stredopoliari



Lucien Agoumé FC Sevilla

Andy Diouf Lens

Johann Lepenant Nantes

Djaoui Cissé Rennes

Félix Lemaréchal Štrasburg

Soungoutou Magassa Monako



Útočnící



Thierno Barry Villarreal

Mathys Tel Tottenham

Wilson Odobert Tottenham

Jean-Mattéo Bahoya Frankfurt

Éli Junior Kroupi Lorient

Loum Tchaouna Lazio

Matthis Abline Nantes