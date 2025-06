Ktorý Slovák je najrýchlejší a má najtvrdšiu strelu? Z jeho čísiel blikajú oči, tvrdí tréner

Možno jedna k jednej. V posilňovni viete za týždeň spraviť XY cvičení. Treba to však správne rozdeliť. Napríklad trénovať dvakrát do týždňa výbušnosť, dvakrát vrch tela a raz spodok tela. Treba si totiž uvedomiť, že sa to berie aj ako prevencia pred zraneniami.

Futbal sa podľa dát od roku 2013 zdynamizoval o osemdesiat percent. Pohybový aparát musí byť viac pripravený ako kedysi. S vyšším počtom zápasov sa zvyšuje aj riziko zranenia.

V stredu nastúpi Slovensko na prvý zápas proti Španielsku. Čo od turnaja očakávate?

Verím, že sa futbal bude ľudom páčiť. Boli by sme radi, ak by nám ľudia po zápase zatlieskali a povedali si, že sa nemáme sa za čo hanbiť. Je to vrchol kategórie do 21 rokov. Sme hostiteľská krajina, takže sme si účasť nemuseli vybojovať cez kvalifikáciu, no o to viac je to pre nás zaväzujúce, aby ľudia zo štadióna odchádzali s pocitom, že sme do toho dali všetko.