ONLINE: Taliansko - Rumunsko dnes, EURO U21 2025 LIVE (skupina A)

Vážení futbaloví fanúšikovia. Vítam vás pri sledovaní zápasu A skupiny na ME U21 2025 medzi Talianskom a Rumunskom.



Taliansko



Taliani prichádzajú na Slovensko vylepšiť si reputáciu. V roku 2023 totiž nepostúpili do štvrťfinále. Umiestnili sa na 3. mieste. Najväčšou postavou talianskeho výberu je útočník Wilfried Gnonto, ktorý sa nemalou mierou pričinil o návrat Leeds United do anglickej Premier League.



Rumunsko



Rumuni dopadli pred dvoma rokmi na domácom šampionáte ešte horšie. Bez triumfu a bez streleného gólu nemohli pomýšľať na postup zo skupiny. Tréner Daniel Pancu má v kádri dvoch zaujímavých zverencov. Brankár Răzvan Sava si oblieka dres Udinese, kapitán reprezentácie Louis Munteanu by sa mohol zviditeľniť na základe svojich kvalít a vybojovať si prestup z Klužu na lepšiu adresu.