Organizátori hodnotia EURO v superlatívoch. Zväz rozhodol o pokračovaní Kentoša

BRATISLAVA. Na 31 zápasov futbalových ME 2025 hráčov do 21 rokov zavítalo vyše 290 000 divákov.

So šampionátom sa domáci tím rozlúčil víťazstvom 2:1 nad Rumunskom a so ziskom troch bodov obsadil v tabuľke A-skupiny tretie miesto.

Napriek nepostupu do štvrťfinále však zanechal sympatický dojem, ktorý vyústil do predĺženia zmluvy s trénerom Jaroslavom Kentošom.

Päťdesiatjedenročný kouč povedie výber do 21 rokov aj v novom cykle kvalifikácie ME 2027, do ktorej vstúpia „sokolíci“ v septembri proti Andorre.

VIDEO: Organizátori hodnotia EURO U21 na Slovensku