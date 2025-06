Malý a svalnatý, od Kysučana to nik nečakal. Je týpek, má fantastickú vlastnosť, tvrdí expert

Pravý obranca Samuel Kopásek v prvom zápase na majstrovstvách Európy do 21 rokov rozhodne zaujal. Aj keď Slováci prehrali so Španielskom 2:3.

„Lebo nevstúpil dobre do toho zápasu. Mal tam najprv čistú stratu lopty. Mal to veľmi ťažké. Často ho Španieli odsúvali, takže mu to až tak často nevychádzalo. Ale on si hral svoje ďalej. A to sa mi na ňom páčilo,“ dodal Zeman.