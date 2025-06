Slováci siahali na senzáciu, ale prišla tvrdá rana: Bola to školácka chyba, tvrdil líder

Ľudia v aréne na Tehelnom poli razom ožili. Obrovský rachot a eufória. Stačilo prvých päť minút druhého polčasu a Slováci sa vrátili dvoma gólmi do hry a vyrovnali na 2:2.

Nástup do druhého polčasu mnohých zaskočil. Bol to nečakaný šok, ale z pohľadu Slovenska veľmi príjemný.

Pri pravom oku mal trnú ranu, ktorú mu ešte počas zápasu narýchlo zašívali. Nielen on šiel na doraz.

„Ukázali sme, že sme dobre mentálne nastavení, tréner nám povedal, že máme na to, aby sme to zvrátili,“ opisoval Dominik Javorček.

„Škoda, že sme to v závere neuskákali,“ povzdychol si Javorček. „Španieli majú obrovskú kvalitu, takmer všetci hrajú v najlepšej súťaži sveta,“ pokračoval Javorček. V minulej sezóne si vyskúšal slávnu bundesligu v drese Kiel. Pred pár dňami prestúpil zo Žiliny do pražskej Slavie.

V úvode zápasu Španieli totálne dominovali. Nielen v držaní lopty, ale vo všetkom. Veľmi rýchlo viedli 2:0 a v tej chvíli to vyzeralo na jednoznačný zápas.

„Šli sme na dno síl, inak by sa s nimi nedalo hrať,“ pokračoval Javorček.

Veľké momenty Marcelliho

Prvý a druhý gól Slovákov, to boli aj dva veľké momenty Nina Marcelliho, ktorý je na Tehelnom poli doma. Najprv udržal proti presile Španielov ťažkú loptu a ideálne asistoval. Pravý obranca Samuel Kopásek znížil. O pár sekúnd Marcelli vnikol do šestnástky a Španieli ho zastavili iba faulom. Suslov z penalty vyrovnal. Bol to jeho prvý gól v tejto sezóne.

Slováci šli na dno svojich síl, viacerí v závere dostávali kŕče. V poslednej minúte ich však zmrazil Tarrega, ktorý prehlavičkoval brankára Belka.

„Bol to smolný gól a dalo sa mu zabrániť,“ priznal Javorček.