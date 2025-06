Slováci sa budú spoliehať aj na divákov. Verím, že pomôžu, vraví brankár

Kouč Slovenska na utorkovej tlačovej konferencii prezradil, že brankár Ľubomír Belko bude kapitán výberu na ME.

Proti favoritovi zo Španielska to v stredu večer nebudú mať jednoduché, ale tréner Jaroslav Kentoš verí, že k úspechu pomôžu jeho zverencom aj diváci.

BRATISLAVA. Slovenskí futbalisti chcú vo svojom otváracom zápase na európskom šampionáte do 21 rokov uspieť.

„Viesť národný tím je česť, ale aj zodpovednosť. Musím to podložiť aj výkonmi na ihrisku,“ povedal Belko.

Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie do 21 rokov Jaroslav Kentoš. (Autor: TASR)

Kormidelník Slovenska má k dispozícii kvalitný káder, vystužený aj o hráčov A-tímu. Je v ňom aj útočník Adrián Kaprálik, ktorý bojoval so zranením, ale napokon sa stihol vyliečiť.

Na divákov sa spolieha aj tréner Kentoš: „My sme chalanov pripravovali aj po mentálnej stránke a pripravovali sa aj na to, že bude vypredané. Ale musia byť emočne stabilní aj pri negatívnej a aj pri pozitívnej emócii. Verím, že to zvládneme aj s pomocou fanúšikov.“

„Z môjho pohľadu a v danej chvíli je to najsilnejší káder. Niektorí nám chýbajú pre zranenie, niektorí nemajú ideálnu formu, ale v danej chvíli je tu to najsilnejšie čo máme. Kaprálik je stopercentne pripravení, absolvoval už nejaké veci v Rakúsku. Do akej miery ho nadsadíme si nechám pre seba, ale pracujeme na tom, aby bol čo najlepšie pripravený.“

Okrem Španielska sú favoritmi skupiny aj Taliani, proti nim nastúpia "Sokolíci" vo svojom druhom stretnutí. Boje v skupine uzavrú proti Rumunsku.