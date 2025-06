Bola to zázračná hlavička, píše novinár. Najlepší hráč potlačil slovenské povstanie

Dokáže domáci tím hnaný plným štadiónom zaskočiť favorita na titul? Španielsko aj bez Yamala či Fermína Lópeza prišlo na EURO s kvalitným kádrom, no jeho posledné výsledky naznačovali, že Slováci nebudú bez šance.

BRATISLAVA. ME vo futbale do 21 rokov sa po štvrťstoročí vrátili na Slovensko a hneď úvodný zápas turnaja vzbudzoval veľké očakávania.

Spočiatku sa však nezdalo, že by moment zo záveru stretnutia mal rozhodnúť o tom, ktorý tím získa tri body. Španieli totiž už v 18. minúte viedli dvojgólovým rozdielom a rázne smerovali na víťazstvom.

"Hráč Valencie je hrdinom. Odvrátil katastrofu," píše denník AS.

"Pokojné popoludnie, ktoré si Španielsko užívalo, sa na začiatku druhého polčasu ponorilo do mrakov. Slovensko mu spôsobovalo extrémne utrpenie.

Denník Marca píše o zlatých troch bodoch, pričom Španieli neskrývali prekvapenie z toho, že sa domáci futbalisti po slabšom úvode vrátili do zápasu.

Pre Španielov to rozhodne nebol jednoduchý úvod šampionátu, čo potvrdil aj Marc Pubill, ktorý v 16. minúte otvoril skóre duelu na Tehelnom poli.

Od tímu, ktorý v 20. minúte prehrával 0:2, to bolo nečakané. Nezdalo sa, že by bol schopný zápas až takto sťažiť. Až Tárrega potlačil slovenské povstanie," uviedol v článku novinár Miguel Angel Lara.

"Bol to ťažký zápas. Bojovali sme až do samého konca, ale zvládli sme to. V druhom polčase sme sa museli skutočne veľmi snažiť.

Hovorili sme si, že prvý zápas je kľúčom k víťazstvu na ME. Teraz sa však musíme pripraviť na ten ďalší," povedal v rozhovore pre UEFA.

Denia očakával, že favorit bude trpieť

Slovenskí mladíci boli po zápase sklamaní. Tomáš Suslov si myslí, že si bod zaslúžili, no stalo sa im niečo podobné ako v generálke proti Slovinsku (2:2), keďže súper takisto skóroval v poslednej minúte.