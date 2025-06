Strelec prvého gólu Slovenska: Je to bolestivé, no taký je futbal

Nino Marcelli, útočník SR: „Vždy sa snažím čo najviac pomôcť mužstvu a som rád, že som mu dnes pomohol k dvom gólom. Škoda inkasovaného gólu v závere zápasu. V prvom polčase sme akoby nevedeli, čo máme hrať. Počas prestávky sme si povedali ako chceme hrať a kto má kde behať a nabiehať. Vyšlo to a vyrovnali sme na 2:2. So ,Suslíkom´ (Tomášom Suslovom, pozn.) sme si hovorili, že ešte jedna taká situácia príde. Žiaľ, neprišla. Zápas pred zaplneným štadiónom som si užil. Je to ako splnený sen. Teraz máme pred sebou ešte dva zápasy, v ktorých chceme dve víťazstvá.“

Tomáš Suslov, strelec druhého gólu SR: „Sme veľmi sklamaní, pretože sme boli veľmi blízko k bodu. Klobúk dolu pred naším tímom za to, ako sme nastúpili do druhého polčasu. Takéto zápasy dokážu otáčať iba mužstvá s charakterom. Škoda, že sme si nepostrážili poslednú štandardku, pretože bod sme si zaslúžili. Myslím si, že Španieli to kopli zle, ale prepadlo nám to. Bola to školácka chyba. Niečo podobné sa nám stalo aj proti Slovinsku. Keď chcete uspieť proti silným súperom, tak nemôžete robiť takéto chyby. Pred druhým polčasom sme si povedali, že ľudia pôjdu za nami a musíme veriť, že to môžeme otočiť. Každý tomu veril. Som sklamaný, že som nemohol dohrať zápas, ale mal som kŕče a radšej nech je na ihrisku niekto, kto môže šprintovať.“

