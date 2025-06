Javorček ukázal bojovnosť, po zápase putoval na chirurgiu: Každý chalan si siahol na dno síl

BRATISLAVA. O veľkom odhodlaní slovenských futbalistov popasovať sa s favoritom zo Španielska na domácich ME do 21 rokov svedčí aj tvrdosť a zarputilosť Dominika Javorčeka.

Tréner nám len povedal, že musíme nadviazať na záver prvého polčasu, kde sme mali fajn veci a kde sme troška Španielov pritlačili. A to sa nám podarilo. Škoda, že sme to na konci neuskákali,“ povedal Javorček.

„Nie je to ľahké, celý zápas pomaly brániť v bloku. Ale aj napriek tomu sme to riešili celkom fajn, ale fakt škoda, že na konci sme si to neustrážili.“

„V podstate neviem povedať, kde bola tá chyba, ale mám pocit, že ja som išiel s tým hráčom na prvú tyč, tam sa to nejako podrážalo a lopta išla na nášho brankára, kde ho ten ďalší hráč prehlavičkoval. Ale bol to podľa mňa smoliarsky gól a dalo sa mu zabrániť.“

Po góle Kopáska na 1:2 Slováci využili aj energiu z tribún, atmosféra bola na vypredanom Tehelnom poli vynikajúca.

„Bolo to super. Hlavne v tom druhom polčase nás po prvom góle fanúšikovia hnali dopredu a to nám pomohlo trošku. Ale bol to veľmi ťažký zápas.

Aj na behanie a na vykrývanie priestorov. Každý chalan si siahol na dno síl a proti takémuto mužstvu jednoducho musíme ísť na dno, pretože inak by sa s nimi nedalo hrať.

Bohužiaľ, sme smutní, je to bez bodu, ale je to povzbudenie a do ďalších zápasov. Určite sa musíme dobre pripraviť, teraz máme dva dni na to, aby sme zregenerovali. Sme pripravení na Talianov a určite chceme potešiť fanúšikov a vyhrať.

Ľudia nám musia pomôcť, pretože sme malá krajina. Len takto môžeme hrať vyrovnanú partiu a keď sa to skĺbi, spolu s fanúšikmi môžeme podať dobrý výkon,“ uzavrel Javorček.