ONLINE: Poľsko - Gruzínsko dnes, EURO U21 2025 LIVE (skupina C)

Prvý hrací deň ME vo futbale hráčov do 21 rokov je tu, hostí ho Slovensko, hrať sa bude v 8 rôznych mestách. 16 tímov je rozdelených do 4 skupín. Dejiskom dnešného duelu skupiny C medzi Poľskom a Gruzínskom je Žilina. Úvodný výkop je naplánovaný na 21:00.





NOMINÁCIA POĽSKA:



Brankári: Slawomir Abramowicz, Kacper Tobiasz, Kacper Trelowski



Obrancovia: Lukasz Bejger, Michal Gurgul, Filip Luberecki, Milosz Matysik, Ariel Mosór, Patryk Peda, Arkadiusz Pyrka, Bartlomiej Smolarczyk



Stredopoliari: Mariusz Fornalczyk, Jakub Kaluzinski, Mateusz Kowalczyk, Kacper Kozlowski, Antoni Kozubal, Mateusz Legowski, Dominik Marczuk, Tomasz Pienko, Michal Rakoczy, Kajetan Szmyt



Útočníci: Wiktor Bogacz, Filip Szymczak





NOMINÁCIA GRUZÍNSKA:



Brankári: Luka Charatišvili, Micheil Makacaria, Levan Tandilašvili



Obrancovia: Irakli Azarovi, Saba Chvadagiani, Irakli Iakobidze, Giorgi Maisuradze, Saba Mamacašvili, Lado Odišvili, Saba Sazonov



Stredopoliari: Luka Gagnidze, Irakli Jegoiani, Nodar Lominadze, Otar Mamageišvili, Tornike Morchiladze, Levan Osikmašvili, Gabriel Sigua



Útočníci: Giorgi Abuašvili, Vacho Bedošvili, Vasilios Gordeziani, Giorgi Kvernadze, Gizo Mamageišvili, Laša Odišaria