    Očakávaná strata. Kanada nastúpi na semifinále bez kapitána Crosbyho

    Sidney Crosby (87) na striedačke Kanady
    Sidney Crosby (87) na striedačke Kanady (Autor: TASR/AP)
    ČTK|20. feb 2026 o 16:26
    ShareTweet0

    Zranil sa vo štvrťfinále s Českom.

    Kapitán kanadskej hokejovej reprezentácie Sidney Crosby nenastúpi v piatkovom semifinále olympijského turnaja v Miláne proti Fínsku.

    Tridsaťosemročný útočník nedohral štvrťfinálový zápas proti Česku (4:3 pp) po tom, čo sa mu podlomilo pravé koleno po súboji s obrancom Radkom Gudasom.

    Vedenie kanadského tímu zatiaľ neuviedlo, či Crosby bude k dispozícii v prípadnom nedeľňajšom finále alebo sobotňajšom dueli o tretie miesto.

    Proti Fínsku bude mať na drese kapitánske céčko Connor McDavid. Crosby nazbieral šesť bodov v troch zápasoch základnej skupiny.

    Po odchode do šatne v zápase s Českom zaujal jeho miesto Nick Suzuki po boku Mitcha Marnera a Marka Stonea.

    Práve Suzuki strelil 3:27 min pred koncom tretej tretiny vyrovnávajúci gól na 3:3. Rozhodujúci presný zásah zaznamenal v predĺžení Marner.

    Hokej na ZOH 2026 - program semifinále

    20.02. 16:40
    | Playoff | Semifinále
    Kanada na ZOH Hokej 2026
    Kanada
    0 - 0
    Fínsko na ZOH Hokej 2026
    Fínsko
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    20.02. 21:10
    | Playoff | Semifinále
    USA na ZOH Hokej 2026
    USA
    vs.
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    Santagiulia Ice Hockey Arena

    Pavúk play-off hokejového turnaja ZOH

    Osemfinále
    Česko
    Česko
    3
    Dánsko
    Dánsko
    2
    Švajčiarsko
    Švajčiarsko
    3
    Taliansko
    Taliansko
    0
    Švédsko
    Švédsko
    5
    Lotyšsko
    Lotyšsko
    1
    Nemecko
    Nemecko
    5
    Francúzsko
    Francúzsko
    1
    Štvrťfinále
    Kanada
    Kanada
    4
    Česko
    Česko
    3
    Fínsko
    Fínsko
    3
    Švajčiarsko
    Švajčiarsko
    2
    USA
    USA
    2
    Švédsko
    Švédsko
    1
    Slovensko
    Slovensko
    6
    Nemecko
    Nemecko
    2
    Semifinále
    Kanada
    Kanada
    0
    Fínsko
    Fínsko
    0
    USA
    USA
    20.2.2026 21:10
    Slovensko
    Slovensko
    Finále

