Očakávaná strata. Kanada nastúpi na semifinále bez kapitána Crosbyho

Kapitán kanadskej hokejovej reprezentácie Sidney Crosby nenastúpi v piatkovom semifinále olympijského turnaja v Miláne proti Fínsku.
Tridsaťosemročný útočník nedohral štvrťfinálový zápas proti Česku (4:3 pp) po tom, čo sa mu podlomilo pravé koleno po súboji s obrancom Radkom Gudasom.
Vedenie kanadského tímu zatiaľ neuviedlo, či Crosby bude k dispozícii v prípadnom nedeľňajšom finále alebo sobotňajšom dueli o tretie miesto.
Proti Fínsku bude mať na drese kapitánske céčko Connor McDavid. Crosby nazbieral šesť bodov v troch zápasoch základnej skupiny.
Po odchode do šatne v zápase s Českom zaujal jeho miesto Nick Suzuki po boku Mitcha Marnera a Marka Stonea.
Práve Suzuki strelil 3:27 min pred koncom tretej tretiny vyrovnávajúci gól na 3:3. Rozhodujúci presný zásah zaznamenal v predĺžení Marner.
