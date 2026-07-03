Prekvapenie po vydarenom kempe. Mladý Slovák podpísal zmluvu s klubom NHL

Slovenský hokejista Tomáš Kráľovič podpísal trojročný nováčikovský kontrakt s Tampou Bay Lightning.
Klub zámorskej NHL ponúkol 20-ročnému obrancovi zmluvu na konci rozvojového kempu po drafte, v ktorom si Tampa vybrala Kráľoviča v 3. kole z celkového 90. miesta.
Mladý Slovák podpísal prvú zmluvu v NHL priamo na ľade pred očami spoluhráčov.
Kráľovič prešiel vstupným draftom až na štvrtý pokus a jeho výber bol miernym prekvapením.
V klube sa stretne s ďalším slovenským obrancom Erikom Černákom.
VIDEO: Podpis Tomáša Kráľoviča s Tampou Bay
K draftu mu pomohla vydarená sezóna v Slovane Bratislava, s ktorým došiel až do extraligového finále, kde podľahol Nitre.
Královič počas sezóny nazbieral 31 bodov v 52 zápasoch, v play-off pridal ďalších šesť.
V príprave na seniorské MS bol v kádri slovenskej reprezentácie, ale na samotný turnaj sa nedostal.
V minulosti si zahral aj na MS do 18 aj 20 rokov.