Prekvapenie po vydarenom kempe. Mladý Slovák podpísal zmluvu s klubom NHL

Obranca Tomáš Kráľovič podpísal nováčikovský kontrakt s Tampou Bay.
Obranca Tomáš Kráľovič podpísal nováčikovský kontrakt s Tampou Bay. (Autor: X/Benjamin Pierce)
Sportnet|3. júl 2026 o 19:47
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Tomáš Královič sa do Tampy dostal po dobrej sezóne v Slovane Bratislava.

Slovenský hokejista Tomáš Kráľovič podpísal trojročný nováčikovský kontrakt s Tampou Bay Lightning.

Klub zámorskej NHL ponúkol 20-ročnému obrancovi zmluvu na konci rozvojového kempu po drafte, v ktorom si Tampa vybrala Kráľoviča v 3. kole z celkového 90. miesta.

Mladý Slovák podpísal prvú zmluvu v NHL priamo na ľade pred očami spoluhráčov.

Kráľovič prešiel vstupným draftom až na štvrtý pokus a jeho výber bol miernym prekvapením.

V klube sa stretne s ďalším slovenským obrancom Erikom Černákom.

VIDEO: Podpis Tomáša Kráľoviča s Tampou Bay

K draftu mu pomohla vydarená sezóna v Slovane Bratislava, s ktorým došiel až do extraligového finále, kde podľahol Nitre.

Královič počas sezóny nazbieral 31 bodov v 52 zápasoch, v play-off pridal ďalších šesť.

V príprave na seniorské MS bol v kádri slovenskej reprezentácie, ale na samotný turnaj sa nedostal.

V minulosti si zahral aj na MS do 18 aj 20 rokov.

NHL

Obranca Tomáš Kráľovič podpísal nováčikovský kontrakt s Tampou Bay.
Obranca Tomáš Kráľovič podpísal nováčikovský kontrakt s Tampou Bay.
Prekvapenie po vydarenom kempe. Mladý Slovák podpísal zmluvu s klubom NHL
dnes 19:471
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