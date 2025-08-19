Program, etapy, výsledky - Vuelta a España 2025

MADRID. Posledné podujatie Grand Tour cyklistickej sezóny Vuelta a España 2025 sa koná od 23. augusta do 14. septembra.
V rámci celého podujatia jazdci prejdú viac ako 3151 km. Podujatie odštartuje aj zakončí rovinatá etapa, no celkovo prevažujú kopcovité horské etapy.
Prevažná časť pretekov sa odjazdí v Španielsku, no tento ročník odštartuje troma etapami v Taliansku. V Novare budú bojovať o červený dres šprintéri, v Limone Piemonte vrchári a trasa do Ceresu má zvlnený profil.
Titul z minulej sezóny nebude obhajovať Slovinec Primož Roglič.
Štvornásobný víťaz tohto podujatia absolvoval v sezóne Giro d'Italia aj Tour de France, a tak sa tím Red Bull - BORA - hansgrohe rozhodol tentokrát staviť na vrchárske duo Jai Hindley a Giulio Pellizzari.
Hlavným favoritom na víťazstvo je Dán Jonas Vingegaard, pričom jeho hlavnými súpermi v boji o víťazstvo majú byť jazdci tímu UAE Emirates. Pri neúčasti Tadeja Pogačara budú lídrami Joao Almeida a Juan Ayuso.
Pozrite si program, profily a víťazov jednotlivých etáp.
Vuelta a España 2025 - etapy a víťazi
Dátum
Etapa
Trasa
Dĺžka
Profil
Víťaz
Detail
23.8.
1.
Torino - Reggia di Venaria > Novara
186,1 km
rovinatý
24.8.
2.
Alba > Limone Piemonte
159,6 km
kopcovitý
25.8.
3.
San Maurizio Canavese > Ceres
134,6 km
zvlnený
26.8.
4.
Susa > Voiron
206,7 km
hornatý
27.8.
5.
Figueres > Figueres (tímová časovka)
24,1 km
rovinatý
28.8.
6.
Olot > Pal. Andorra
170,3 km
kopcovitý
29.8.
7.
Andorra la Vella > Cerler.Huesca La Magia
188 km
kopcovitý
30.8.
8.
Monzón Templario > Zaragoza
163,5 km
rovinatý
31.8.
9.
Alfaro > Estación de esquí de Valdezcaray
195,5 km
hornatý
1.9.
Voľný deň
2.9.
10.
Sendaviva > El Ferial Larra Belagua
175,3 km
hornatý
3.9.
11.
Bilbao > Bilbao
157,4 km
zvlnený
4.9.
12.
Laredo > Los Corrales de Buelna
144,9 km
kopcovitý
5.9.
13.
Cabezón de la Sal > L'Angliru
202,7 km
kopcovitý
6.9.
14.
Avilés > La Farrapona. Lagos de Somiedo
135,9 km
kopcovitý
7.9
15.
A Veiga/Vegadeo > Monforte de Lemos
167,8 km
hornatý
8.9.
Voľný deň
9.9.
16.
Poio > Mos.Castro de Herville
167,9 km
hornatý
10.9
17.
O Barco de Valdeorras > Alto de El Morredero
143,2 km
kopcovitý
11.9.
18.
Valladolid > Valladolid (časovka)
27,2 km
rovinatý
12.9.
19.
Rueda > Guijuelo
161,9 km
rovinatý
13.9.
20.
Robledo de Chavela > Bola del Mundo
165,6 km
kopcovitý
14.9.
21.
Alalpardo > Madrid
111,6 km
rovinatý