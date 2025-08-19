    Program, etapy, výsledky - Vuelta a España 2025

    Program, etapy a výsledky na Vuelta a Espaňa 2025.
    Program, etapy a výsledky na Vuelta a Espaňa 2025. (Autor: REUTERS)
    19. aug 2025
    Pozrite si kompletný program, prehľad etáp a víťazov na Vuelta a España 2025.

    MADRID. Posledné podujatie Grand Tour cyklistickej sezóny Vuelta a España 2025 sa koná od 23. augusta do 14. septembra.

    V rámci celého podujatia jazdci prejdú viac ako 3151 km. Podujatie odštartuje aj zakončí rovinatá etapa, no celkovo prevažujú kopcovité horské etapy.

    Prevažná časť pretekov sa odjazdí v Španielsku, no tento ročník odštartuje troma etapami v Taliansku. V Novare budú bojovať o červený dres šprintéri, v Limone Piemonte vrchári a trasa do Ceresu má zvlnený profil.

    Titul z minulej sezóny nebude obhajovať Slovinec Primož Roglič.

    Štvornásobný víťaz tohto podujatia absolvoval v sezóne Giro d'Italia aj Tour de France, a tak sa tím Red Bull - BORA - hansgrohe rozhodol tentokrát staviť na vrchárske duo Jai Hindley a Giulio Pellizzari.

    Hlavným favoritom na víťazstvo je Dán Jonas Vingegaard, pričom jeho hlavnými súpermi v boji o víťazstvo majú byť jazdci tímu UAE Emirates. Pri neúčasti Tadeja Pogačara budú lídrami Joao Almeida a Juan Ayuso.

    Pozrite si program, profily a víťazov jednotlivých etáp.

    Vuelta a España 2025 - etapy a víťazi

    Dátum

    Etapa

    Trasa

    Dĺžka

    Profil

    Víťaz

    Detail

    23.8.

    1.

    Torino - Reggia di Venaria > Novara

    186,1 km

    rovinatý

    24.8.

    2.

    Alba > Limone Piemonte

    159,6 km

    kopcovitý

    25.8.

    3.

    San Maurizio Canavese > Ceres

    134,6 km

    zvlnený

    26.8.

    4.

    Susa > Voiron

    206,7 km

    hornatý

    27.8.

    5.

    Figueres > Figueres (tímová časovka)

    24,1 km

    rovinatý

    28.8.

    6.

    Olot > Pal. Andorra

    170,3 km

    kopcovitý

    29.8.

    7.

    Andorra la Vella > Cerler.Huesca La Magia

    188 km

    kopcovitý

    30.8.

    8.

    Monzón Templario > Zaragoza

    163,5 km

    rovinatý

    31.8.

    9.

    Alfaro > Estación de esquí de Valdezcaray

    195,5 km

    hornatý

    1.9.


    Voľný deň



    2.9.

    10.

    Sendaviva > El Ferial Larra Belagua

    175,3 km

    hornatý

    3.9.

    11.

    Bilbao > Bilbao

    157,4 km

    zvlnený

    4.9.

    12.

    Laredo > Los Corrales de Buelna

    144,9 km

    kopcovitý

    5.9.

    13.

    Cabezón de la Sal > L'Angliru

    202,7 km

    kopcovitý

    6.9.

    14.

    Avilés > La Farrapona. Lagos de Somiedo

    135,9 km

    kopcovitý

    7.9

    15.

    A Veiga/Vegadeo > Monforte de Lemos

    167,8 km

    hornatý

    8.9.


    Voľný deň



    9.9.

    16.

    Poio > Mos.Castro de Herville

    167,9 km

    hornatý

    10.9

    17.

    O Barco de Valdeorras > Alto de El Morredero

    143,2 km

    kopcovitý

    11.9.

    18.

    Valladolid > Valladolid (časovka)

    27,2 km

    rovinatý

    12.9.

    19.

    Rueda > Guijuelo

    161,9 km

    rovinatý

    13.9.

    20.

    Robledo de Chavela > Bola del Mundo

    165,6 km

    kopcovitý

    14.9.

    21.

    Alalpardo > Madrid

    111,6 km

    rovinatý

    Mapa Vuelta a España 2025

    Mapa Vuelta a España 2025.
    Mapa Vuelta a España 2025. (Autor: lavuelta.es)
    Program, etapy a výsledky na Vuelta a Espaňa 2025.
    Program, etapy a výsledky na Vuelta a Espaňa 2025.
    Program, etapy, výsledky - Vuelta a España 2025
    dnes 08:00
